Carrascal: 60 años anexionado a Zamora

El Boletín Oficial del Estado publicaba el 29 de marzo de 1965 un decreto del día 11 elaborado por el ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega y rubricado por Francisco Franco que aprobaba la incorporación del municipio de Carrascal del Duero al de Zamora capital.

Se cumplen hoy, pues, los 60 años desde que desapareciera el pueblo, engullido por la capital de la que pasaría a convertirse en barrio, efeméride que quiere recordar Amado Crespo, que es el hijo del que fuera último alcalde de la localidad, Bernardo Crespo de la Fuente.

Las razones por las que alcalde y vecinos querían unirse a Zamora eran, sobre todo, económicas, justificadas en "la carencia de recursos económicos para prestar los servicios mínimos obligatorios y en las deficiencias de la actual situación jurisdiccional para la atención de los servicios sanitarios".

Amado Crespo cuenta que en un primer momento el Ayuntamiento de Zamora deniega la solicitud de anexión de Carrascal, pero posteriormente cambia su criterio y se da el visto bueno. Según lo que oyó en su día a su propio padre Amado deduce que el alcalde habló con los concejales de Zamora para que finalmente aceptaran la propuesta.

Amado Crespo, hijo del último alcalde de Carrascal antes de pedir la anexión a Zamora / J.N.

El procedimiento continúa y tanto Diputación como Gobierno Civil "informaron favorablemente el expediente, habiéndose puesto claramente de manifiesto la realidad de los motivos invocados y la conveniencia y utilidad de la anexión para el pueblo de Carrascal del Duero, sin ningún perjuicio para el municipio de Zamora" .

Préstamo para el agua

Crespo cuenta que "pocos años antes, la Diputación había concedido al Ayuntamiento de Carrascal un préstamo para abastecer de agua potable al pueblo mediante un pozo cercano al río Duero y la creación de unas fuentes en la población. Estos trabajos se realizaron pero el objetivo final y principal no, ya que la calidad del agua era de tal dureza que no servia ni para cocinar ni para lavarte y seguro que altamente dañina para beber, quedando prácticamente limitada al servicio de los animales". A eso se sumó que Carrascal no tenía dinero para devolver el préstamo a la Diputación. Por tanto, "es razonable que esta institución apoyara el expediente de anexión de Carrascal a Zamora".

También fue positiva para Carrascal, explica Crespo. "A raíz de la anexión los servicios progresivamente cambian radicalmente, comienza el abastecimiento de agua desde la misma capital, se instaura una excelente iluminación pública en el barrio, que con anterioridad era paupérrima, la estabulación de los animales se aleja de la población, aparece el servicio de autobús y se dan opciones para el servicio sanitario y servicios de recogida de basura y de limpieza y otras más".

Una vez arreglado el asunto en Zamora, el expediente viaja a Madrid, logra el dictamen de la Dirección General de Administración Local, el Consejo de Estado y por último en Consejo de Ministros.

Se cumplen, pues, 60 años de la "creación" administrativa del barrio más alejado de Zamora.

