Ucanianos en Zamora: una guerra desde la distancia

No pierden la sonrisa a pesar del sufrimiento y la incertidumbre y eso que relatar la guerra de tu país, del que te has visto obligado a huir y al que probablemente no vuelvas, es un sentimiento difícil de asimilar. Maryna Khronova tuvo que salir de su casa casi sin mirar atrás. Hace más de dos años y medio que huyó de Ucrania. Al principio, cuenta, pensaba que serían solo unas semanas, que la guerra no iba a durar tanto tiempo. Ya se han cumplido tres años.

Natural de Zaporiyia, en la zona este del país, una de las regiones invadidas por Rusia, decidió irse porque "sentía el peligro cerca", los bombardeos diarios sobre la ciudad y en el frente, a tan solo 10 kilómetros. "Cogimos las maletas y a los niños y nos fuimos".

En un primer momento viajaron a Cracovia, en Polonia. Allí estuvieron una temporada en casa de un amigo. Con el paso del tiempo decidieron mudarse cerca de Barcelona, donde vivieron con una amiga también ucraniana. Tras seis meses allí, finalmente recalaron en Zamora.

"Dejar el país fue muy difícil", relata. "Supone dejar tu casa, a tu familia... dejarlo todo atrás". Cuenta que tuvo que tomar la decisión de irse a pesar de tener que dejar a parte de su familia. Solo pudieron salir del país ella, su hija y su hermana con la niña. Meses después lograron que su madre también viajase a España junto con su pareja. El padre de su hija, de tan solo seis años, sigue en el país porque es doctor. También su cuñado, que está en el frente como soldado.

Desde que salió de Ucrania solamente ha podido regresar una vez. Fue el pasado mes de noviembre. Se reunieron los tres miembros de la familia durante dos semanas en el oeste de Ucrania. Desde entonces, tan solo ha habido distancia.

Maryna reconoce que aún no ha podido asumir el haber tenido que dejarlo todo para empezar una vida nueva. "Mentalmente sigo bloqueada. Es una situación muy complicada de gestionar". Siempre con el pensamiento puesto en su país y en su ciudad natal, cuenta que cada día siguen cayendo bombas, que la población aún continúa viviendo entre explosiones, entre los escombros de los edificios y con cortes de luz constantes.

Financiera de carrera, en Ucrania trabajaba como jefa de departamento en el sector bancario. Sin embargo, le ha costado encontrar un empleo en Zamora. Ahora trabaja "online" de profesora y diseñadora, lo que le permite vivir en la ciudad.

Treinta años en España

Oksana Kharina y Viktor Kharin, llevan 30 años residiendo en España. En Zamora, desde 1999. Cuenta este matrimonio que a pesar de llevar mucho tiempo en la capital siguen en "shock" desde que comenzó el conflicto. "Antes de empezar la guerra, nos preguntaban si pensábamos que Putin sería capaz de invadirnos y respondíamos diciendo que no creíamos que fuera posible que en el siglo XXI pudiese pasar algo así en Europa y que confiaba en el sentido común del presidente ruso", narra Oksana con resignación.

Sin embargo, un fatídico 24 de febrero de 2022 ocurrió lo impensable. "Cuando comenzó la invasión, los primeros meses eran como estar viviendo en otra dimensión. No lo podíamos creer. Estábamos impactados. No quería hacer nada, ni ver nada. Ni siquiera salir. Fue terrible", asegura emocionada al recordarlo.

"Al comienzo de la guerra estábamos todo el día leyendo las noticias, pero luego nos lo prohibimos a nosotros mismos porque era muy doloroso. Vivir esta guerra es como vivir una enfermedad crónica", cuenta Oksana. Sin embargo, "cuando empezaron las sanciones económicas contra Rusia, por un momento tuve la esperanza de que la guerra terminaría pronto. Y han pasado tres años... Ha sido una sorpresa tras otra. Pensaba que era imposible que fuese a peor y entonces llegó Donald Trump".

"En algún lugar he leído que su sueño es ganar el premio Nobel de la Paz", añade su marido Viktor con estupefacción. Cuenta, de hecho, que uno de los errores de Putin fue no pensar que la población europea se iba a movilizar contra la guerra. "Las manifestaciones masivas por toda Europa hicieron despertar a los políticos". Sin embargo, critica que los dirigentes seguramente no se hubiesen involucrado de no haber ese rechazo en las calles.

Familia en Ucrania

Ellos también se muestran preocupados por la familia que aún continúa en el país. Cuenta Oksana que aún están en suelo ucraniano sus tías y una prima carnal, que se quedó viuda y que tiene un hijo de 30 años. "Está temblando por si le llaman al frente. Porque muchas veces se nos olvida que la gente sigue muriendo cada día".

"Nosotros somos de Leópolis, la ciudad más grande del oeste de Ucrania. Una zona más tranquila, dentro de lo que cabe, comparada con Zaporiyia o Jersón . Sin embargo, cada día suenan las sirenas para que la población se refugie... El día a día es muy complicado". En septiembre, rememora, un cohete cayó sobre un edificio residencial. Un ataque en el que murieron 30 personas, entre ellos una familia con tres hijas. Solo se salvó el padre. "Con el tiempo se ha dejado de hablar de las víctimas civiles", lamenta. Según una información publicada por el periódico estadounidense "Wall Street Journal", 280.000 combatientes (200.000 rusos y 80.000 ucranianos) han muerto desde el comiendo de la guerra. Alrededor de 800.000, dice esta misma fuente, 400.000 en cada bando, han resultados heridos.

Sobre cómo acabará el conflicto no se atreven a hacer pronósticos. "Con Trump en el poder cada día es distinto. Él quiere agradar a sus electores, un pueblo que seguramente no sabe ni dónde está Ucrania en el mapa". ¿El fin del conflicto a cambio de las llamadas tierras raras? "En realidad nadie sabe cuántas hay. Todo son habladurías que se basan en investigaciones geológicas hechas en tiempos de la Unión Soviética", sentencia Viktor.

Maryna se muestra convencida de que para que la guerra termine tendrán que ceder con toda probabilidad los territorios ocupados ahora por Rusia "porque los milagros no existen". Ella conoce de primera mano lo que está sucediendo en Zaporiyia, donde asegura que la propaganda rusa "está funcionando muy bien. Así, relata, Rusia ha pagado a ciudadanos para poder comprar viviendas en Crimea, otro territorio que el Kremlin se anexionó en el año 2014.

"Cada vez menos ucranianos quieren volver al país. Muchos se fueron porque era peligroso vivir allí y no creo que vuelvan. Aunque hay gente que no tiene nada en contra de que Rusia esté en el país... Al principio, cuando el Kremlin nos invadió había hasta colas de hombres para ir al frente. Pero nuestros recursos son limitados, tenemos mucha menos población que Rusia", dice Viktor.

Ahora que han dejado el país millones de personas, creen que muchos no podrán volver si Putin finalmente se anexiona las tierras ocupadas. "El Kremlin puso en marcha un proceso para que los ucranianos tuvieran que recibir el pasaporte ruso. Así que incluso si intentáramos hacer un referéndum no sería posible jurídicamente porque hay nuevos inmigrantes de Rusia y no hay nadie con pasaporte ucraniano", lamenta Viktor. "Todos los registros de propiedad de las casas están en sus manos. Así que, si no tienes pasaporte ruso, no puedes moverte a ninguna parte".

¿Regresar al país tras la guerra?

¿Volver a su país tras el fin del conflicto? Maryna duda. No sabe aún que hará. "Cuando acabe la guerra tendrán que pasar al menos 10 o 20 años para que psicológicamente las personas vuelvan a su estado normal. Va a ser muy difícil regresar a la normalidad". Y eso que, asegura, a nivel mental para ella es más fácil vivir en Ucrania porque es "su mundo". Pero no lo tiene claro. Afirma que es una cuestión que ahora mismo no tiene solución.

Tampoco saben si volverán todavía Viktor y Oksana, que solían viajar todos los veranos con su hija a pasar unos días al país. "La última vez fuimos el año 2021. Desde que empezó la guerra no hemos vuelto. Y eso duele". "Ucrania ha resistido tres años por el apoyo que nos han brindado, por la gente de España y de Europa. Gracias al levantamiento popular hemos logrado mantenernos" ante una guerra que se vive con sufrimiento aunque sea desde la distancia.

