"Si la industria turística flojea, las necesidades sociales crecen"

-¿Cuál ha sido el motivo de dejar la presidencia de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos)?

-Ya tocaba. Creo que he cumplido debidamente con la hostelería zamorana. Hace ya años que se pretendía la sustitución o la renovación de los cargos. Antes de la pandemia estaba todo previsto para dejarlo, pero ante esa situación crítica, la más crítica que ha tenido este país y la hostelería en el siglo XXI, decidí seguir adelante. Después, cuando pasaron los efectos de la pandemia y parecía que estábamos empezando a salir adelante, dije que tenía que ser el momento y que alguien debía hacer el esfuerzo de presentarse. Algo que parecía difícil, no porque yo fuera insustituible, sino porque la gente está dedicada a otras labores como a recomponer o a construir sus empresas. Pero, ahora, ya es el momento de que una savia nueva tire hacia adelante.

-¿Qué logros destacaría en estos más de treinta años al frente de Azehos?

-Lo que hemos logrado es, por lo menos, mantener la hostelería. Tradicionalmente hemos sido una provincia periférica, fronteriza y un poco abandonada, es decir, un poco la Z en todos los sentidos. Zamora era un lugar por el que se pasaba desde Asturias a Andalucía por la Ruta de la Plata, de Madrid a Galicia, de entrada para Portugal, mala entrada por supuesto, y queríamos situarla. Por eso, lo primero que me planteé en mis inicios en la asociación era que Zamora merecía mucho más reconocimiento turístico del que estaba teniendo porque éramos solo un lugar de paso. Hoy creo que el esfuerzo ha valido la pena. En todos los sitios que he ido siempre mi bandera era que Zamora tenía mimbres y tenía recursos suficientes para ser un destino turístico. Recursos tanto naturales porque estamos rodeados por Villafáfila, Arribes del Duero, Sierra de la Culebra y la catedral del Lago de Sanabria, como por nuestra gastronomía y nuestro románico, es decir, había suficientes recursos. No éramos una ciudad esquinada que no tuviera ningún recurso. Entonces, ese ha sido mi esfuerzo y creo que se ha logrado, no solo por mí sino porque en todos los foros a los que asistía, en el Patronato de Turismo, en la Junta de Castilla y León, en los ayuntamientos... planteaba que Zamora ya era un destino per se.

"De nada vale tener monumentos y rutas, si al acabar de verlos no comes o cenas bien"

-¿La asociación ha conseguido dar mayor unidad al sector en la provincia?

-Siempre hemos manteniendo que las labores individuales y las labores anuales no eran suficientes, que era importante consolidar la promoción año tras año. Es decir, una marca turística como la que pretendía ser, y está siendo Zamora, no se lograba con decir vamos a hacer cuatro eventos por eso hemos hecho jornadas gastronómicas en Madrid, avaladas por la Diputación, y hemos llevado nuestra gastronomía junto a nuestros recursos a Porto, a Lisboa, a Asturias, a las ferias internacionales... entonces, con esa forma paralela de que el turismo no solo se ve, sino que también se come y se degusta, hemos logrado que la gastronomía que era rica, pero un poco pobre en la oferta, se reciclara. También gracias a todos los concursos de tapas que se extendieron por todos los rincones de la provincia se ha logrado que todos vieran que reciclando la cocina, sin dejar sus recetas tradicionales se podría hacer la oferta más competitiva. Con todo ello, hemos logrado que la gastronomía ocupara un lugar fundamental porque de nada vale tener monumentos y rutas si luego al acabar de verlos no comes o no cenas bien.

-¿Y respecto a la oferta hotelera?

-Hemos logrado también que la oferta hotelera que era muy pequeña en Zamora y de pocas estrellas, tenga ya las primeras marcas en la ciudad, además de contar con la red de posadas reales más importante de Castilla y León, puesto que diez de las cuarenta que hay están en Zamora, lo que supone tener una oferta de cuatro estrellas en turismo rural.

Óscar Somoza / José Luis Leal

-¿Qué retos tiene por delante la asociación zamorana?

-Nos quedan asignaturas pendientes. Lo más importante ahora mismo es la internacionalización porque ahí todavía estamos cojos y abrir definitivamente todas las vías fronterizas con Portugal de forma adecuada, es decir, con carreteras buenas y comunicaciones adecuadas. Tenemos la línea con Portugal más larga de toda la Península y, sin embargo, la menos permeable.

Si mantenemos nuestra identidad y forma de ser, el bar convencional podrá sobrevivir

-¿Cree que el bar convencional, el que conocemos de toda la vida, está en peligro de extinción?

-Creo que no porque tiene una propia identidad que las cadenas no llegan a ella. Las cadenas son impersonales y el bar convencional es personal, es el tú a tú, el trato diario, el conocimiento de la persona, del dueño, del camarero... el llegar a rincones donde no pueden llegar las grandes cadenas. Y creo que vamos a sobrevivir. Lo tenemos difícil como lo tuvo el comercio tradicional porque la gente se lanza a comprar a los centros comerciales, pero los bares de día a día, de las callecitas, de los pueblos... todavía tiene un futuro en nuestro país, que además es un país con una identidad completamente diferente al resto de Europa, es decir, aquí a la gente le gusta vivir en la calle, salir y charlar. Si mantenemos esa identidad propia y esa forma de ser, podremos mantener los bares tal y como están.

-¿Qué es lo que necesita la hostelería zamorana no solo para mantenerse sino para poder seguir creciendo y alcanzar una mayor notoriedad?

-Que las instituciones sigan creyendo y se convenzan de que cada euro invertido en promoción y en turismo para fomentar la gastronomía y las visitas a nuestra capital y provincia se multiplica exponencialmente en repercusión económica para Zamora. Somos una potencia a nivel nacional e internacional en turismo y todo eso es lo que Zamora puede conseguir si las instituciones siguen confiando y siguen dedicando caudal presupuestario. Una inversión que yo he discutido muchas veces porque, por supuesto que las inversiones sociales son importantes, pero cuando más se invierta en que la industria turística crezca, menos necesidades sociales habrá. Si no se invierte y la industria turística flojea, las necesidades sociales crecen.

