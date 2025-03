El "grito necesario" del feminismo pide compromiso

El movimiento feminista se echó un 8 de marzo más a las calles del centro de la ciudad de Zamora para conmemorar el Día Internacional de la Mujer agradeciendo la lucha de todas aquellas que han conseguido que hoy se tengan ciertos derechos, pero también alertando de que sigue quedando mucho por hacer. Una lucha en la que pidieron el compromiso de toda la sociedad.

"El cambio sigue estando en nuestras manos, en que asumamos nuestra parte de responsabilidad, en que abramos los ojos, en que tomemos conciencia de la injusticia y la desigualdad, del sufrimiento y la opresión, del miedo y de la violencia", expusieron durante el manifiesto. Por ello, reclamaron la necesidad de "ponerse las pilas ya y dejarse de excusas y de mirar para otro lado" porque solamente "cuando una mayoría social se sume a la lucha, cuando cada quien asuma su parte, lo estaremos consiguiendo y entonces sí habrá mucho que celebrar", pronunciaron.

Compromiso de toda la sociedad para acabar con todos los tipos de violencia contra las mujeres. "Nuestros cuerpos no se torturan, no se maltratan, no se mutilan, no se compran, no están a la venta, no son vasijas, no son objetos", clamaron.

Miles de voces que también imploraron mayor justicia. "Basta de misoginia en los juzgados, basta de sentencias irrisorias, basta de juzgar y atacar a las víctimas en sus salas, juzguen a los agresores y respeten a las agredidas", pronunciaron. Sin olvidar a los responsables políticos a los que demandaron "menos postureo".

"Señores políticos, basta de legislar y que quede en papel mojado, basta de abanderarse de feministas y hagan bien su trabajo", exigió Lola Estévez, portavoz de la Coordinadora Feminista de Zamora.

zamora. manifestación 8M / Alba Prieto / LZA

Durante la protesta, las participantes recordaron todos los frentes abiertos que aún quedan pendientes para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres. Igualdad que precisa de "más compromiso en la legislación laboral" que se traduce también en poner en marcha medidas de corresponsabilidad junto a mejores condiciones en el ámbito de los cuidados con un "reconocimiento del valor real" del trabajo doméstico. Todo ello, bajo la premisa de contar con "más vigilancia" para el "buen cumplimiento" de las normas puestas en marcha. Asimismo, requirieron mayores recursos en el ámbito sanitario para la "detección de malos tratos en las consultas y mayor y mejor vigilancia de la salud de las mujeres".

La educación fue otro de los temas que no quisieron obviar durante la jornada reivindicativa para exigir que la coeducación, es decir, el método educativo que parte del principio de la igualdad de género y la no discriminación por razón de sexo, sea una realidad para asegurar "un futuro igualitario y justo de verdad".

Por último, la Asamblea Abierta 8M Zamora, convocante de la protesta, incidió en la necesidad de invertir recursos "en lo que es importante y necesario". "Dejen de gastar en armas. Déjense de posturas tibias y cobardes frente al fascismo, la guerra y la desigualdad", exhortaron.

Demandas que gritaron por las calles más céntricas de la ciudad de Zamora con consignas como "Aquí estamos las feministas", "No estamos todas, faltan las asesinadas", "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", "Mujer, escucha, únete a la lucha", "Aborto legal, en el hospital", "El reparto de tareas que se enseñe en las escuelas" o "Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudisteis quemar".

Una lucha a la que pusieron ritmo entonando también varias canciones a lo largo de toda la manifestación. Versiones de temas tan populares como "Que la detengan", de David Civera, que sonó de esta forma: "Que nos detengan, que somos feministas, malvadas abortistas y no nos pueden controlar. Que nos detengan, que estamos en la lucha, salimos a la calle y no nos vamos a callar".

Concurrida marcha en la que también se pudo escuchar la melodía de "Bella ciao" con esta letra: "Esta mañana, me he dado cuenta que hay que luchar, que luchar, que luchar, char, char. Esta mañana, he decidido, derrotar al capital. No somos veinte, somos millones, seremos más, miles más, miles más, más, más. Hombro con hombro, unas con otras, nos vamos a liberar. Oh compañera, vente conmigo, que el patriarcado juntas vamos a vencer".

Cantares de protesta en un recorrido que comenzaba en el Milario de La Marina, donde se concentrarían las participantes para preparar algunas de sus pancartas e iniciar la marcha a partir de las 20.00 horas por la calle Amargura, Tres Cruces, Plaza Alemania, Alfonso IX y Santa Clara, concluyendo en la Plaza Mayor de Zamora donde se congregaron las más de mil personas participantes.

Allí, se procedió a la lectura del manifiesto reivindicativo y la proyección del vídeo de la canción "Soy vida, estoy viva". Himno feminista, ideado por Ana Castro con letra de Lara Morín, en cuya creación han participado numerosas artistas zamoranas.

