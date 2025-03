El antes y el después: adiós a los grafitis en la muralla de San Isidoro de Zamora

Si has pasado por la muralla de San Isidoro de Zamora, es casi imposible que no te hayas fijado en los grafitis que afeaban la piedra. Ya no están. Han desaparecido gracias a la limpieza de pintadas emprendida por el Ayuntamiento de Zamora en las zonas que no están reservadas para ello.

La última actuación se ha realizado en este tramo del lienzo, donde se ha repetido el proceso utilizado en otros espacios de acuerdo con lo convenido con Patrimonio de la Junta: utilización de productos respetuosos con la piedra para minimizar el daño que pudiera sufrir durante los trabajos.

¿Eres un vecino afectado por las pintadas?

Si en la zona donde vives hay pintadas, debes saber que puedes solicitar la limpieza de pintadas al Ayuntamiento. Puedes hacerlo a través de la sede electrónica en este enlace

Los vecinos pueden solicitar la limpieza de las pintadas a través del trámite disponible en la sede electrónica https://zamora.sedelectronica.es/info.0 o de forma presencial en los registros municipales.

Colaboración ciudadana

El concejal de Obras, Pablo Novo, plantea que con este tipo de actuaciones “se busca mantener el patrimonio cultural de la ciudad y eliminar estas pintadas que afean el entorno urbano”. Es por ello que ha solicitado la colaboración ciudadana para evitar que se produzcan estos actos, al tiempo que ha recordado a los grafiteros que “el Ayuntamiento ha habilitado espacios para que puedan realizar pintadas y que se dejen libres de grafitis otras zonas, especialmente en el centro histórico de la ciudad, por el perjuicio que generan en el patrimonio”.