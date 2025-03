Dos arbolillos bravíos coronan la deteriorada cubierta del edificio, que resiste como puede cuando se encamina a su tercer centenario. Nadie los plantó. No hubo mano humana en su arraigo ahí, en el antiguo Polvorín, que era el lugar indicado para guardar la pólvora en otro tiempo, como prevención ante hostilidades. Las plantas y las semillas, ya se sabe, veces nacen donde quieren, aunque sean como paralíticos. No son majestuosos, pero algún día sus ramas serán pobladas por pájaros en búsqueda de la brisa. Darán sombra solo para ellos. Vida en lo alto.

Dos arbolillos silvestres coronan la dañada cubierta del anitguo edificio de 'El Polvorín' / P. H. A.

El Polvorín, ubicado en la calle Colón de Los Bloques, es poco conocido por la ciudadanía. Tal vez por su situación, no lejana de hospitales y de casas bajas. Su humilde apariencia, por otro lado, no revela su pasado. Tampoco sobresale por su arquitectura. El relieve viene dado por su antigua función: almacén de pólvora y demás explosivos en días de hostilidades fronterizas. Por eso su ubicación en el extrarradio. Se trata de un edificio construido en 1737, en sillería, rectangular y con la cubierta a dos aguas. Dispone de dos contrafuertes. Un muro lo circunda y cierra.

El entorno se halla muy descuidado (está prevista su remodelación, sí). Abundan las hierbas enraizadas desde antaño y las basuras (incluso un sucio colchón descansa y el frontal de un coche hace de frontera junto a uno de los muros), además de plantas silvestres.

Los arbolillos, que esperan la primavera, elevan la mirada del espectador. Lo mismo sucede en la muralla. Sobre esas piedras defensivas, crece la vida natural.