El amargo adiós de un gimnasio zamorano: puertas cerradas y cuotas que se siguen cobrando

En los últimos días del mes de febrero, los responsables de 'Basic Fit' anunciaron que el gimnasio que regentan permanecería cerrado a partir del 26 de febrero. Según explicaron en ese momento, se trataba de un cierre que se alargaría "temporalmente" y que se subsanaría con la mayor celeridad posible una vez solucionadas las "razones técnicas" por las que se vieron obligados a tomar esta difícil decisión. Sin embargo, antes incluso de su reapertura, ya han llegado las primeras quejas de los usuarios por haber incumplido su palabra al cobrar durante este tiempo las cuotas a sus usuarios.

Este jueves, 7 de marzo, una antigua usuaria de 'Basic Fit' ha estallado en Facebook a cuenta del cobro de los recibos del gimnasio y de una supuesta cláusula de permanencia de un año. Según relataba en su comentario en uno de los grupos zamoranos de esta red social "en mi caso devolví el último recibo en julio y se canceló" la vinculación entre las partes. Sin embargo, para su sorpresa, desde el gimnasio "avisan a los meses sobre la deuda que has acumulado por el contrato que has firmado de un año". Además, incide en que "mientras esté cerrado, te tienen que derivar a otro gimnasio sin coste alguno".

En una de las respuestas a su publicación, otra usuaria le recuerda que "el contrato con un año más de permanencia es más barato mes a mes". Sin embargo, estas explicaciones no parecen ser suficientes para la otra protagonista, que asegura que "me recomendaron esa suscripción sin explicarme nada más", para remarcar que "por motivos laborales yo tuve que cancelarla". Mientras que algunos compañeros de gimnasio agradecían las recomendaciones y otros asumían que todo era parte de un pequeño engaño, había quien se lo tomaba con humor. "Es más fácil salir de Movistar que de ahí", rezaba otro de los comentarios.

Reapertura

Desde el gimnasio 'Basic Fit', aún no se ha informado a sus clientes sobre una fecha para su reapertura, una vez puesto fin a los problemas por los que tuvieron que cerrar. Sin embargo, en los últimos días se ha visto movimiento en su interior y a operarios descargando material en su puerta, por lo que las labores de mejora parecen seguir su curso según lo previsto. Mientras tanto, no sería de extrañar que las quejas públicas sigan rodeando a este gimnasio, pues según la denunciante la propia empresa matriz "no tiene constancia siquiera de que el gimnasio esté cerrado".