El zamorano socialista Carlos Fernández da voz de nuevo al pueblo gitano en las Cortes de Castilla y León

Carlos Fernández Herrera recogía ayer su credencial como nuevo parlamentario de las Cortes de Castilla y León por el PSOE antes de tomar posesión de su escaño en el día pleno del 11 de marzo, en sustitución de la también zamorana Inmaculada García Rioja que fallecía el 25 de febrero a los 70 años tras sufrir un ictus.

No sin recordar a su compañera de partido y amiga, a la que suple "en la peor de las circunstancias para acceder al Parlamento", Fernández Herrera regresa al hemiciclo territorial "con ganas de trabajar y dar visibilidad a temas que no están tan presentes en la sociedad, para dar voz a realidades sobre las que no se tiene consciencia". Por supuesto, al pueblo gitano al que representa con orgullo y por el que trabaja para derribar barreras y eliminar estereotipos que encasillan a sus gentes, una labor en la que está aún más implicado desde septiembre de 2024 cuando se convirtió en coordinador de la Fundación Secretariado Gitano de Zamora.

El también historiador del Arte, doctorando en Arte y Musicología, cantante de ópera en Coro del Teatro Calderón de Valladolid y profesor de canto, ya impulsó la moción para centros escolares 20.30 segregados de Castilla y León en su anterior etapa como procurador, cuya aprobación se vio interrumpida por la convocatoria de las elecciones.

La inclusión social y laboral del pueblo gitano, al que pertenece, llegará a las Cortes de la mano de este militante socialista "por convicción", primero en Juventudes Socialistas, organización en la que entró en 2013 y donde ocupa cargos orgánicos y es coordinador de Inclusión Social.

Con posterioridad, en 2015, Carlos Fernández decidió afiliarse al PSOE, donde ha formado parte de las ejecutivas del secretario provincial Antidio Fagúndez y ha concurrido a los dos últimos comicios autonómicos en el puesto número cuatro, tras García Rioja.

