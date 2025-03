Era historiador y, perdón, rojiblanco. Era intelectual y futbolero (a su manera, para qué discutir). En un país de sectarismos intensos y ‘forofismos’, es cuestión que todavía se ve como una rareza, como si hubiera incompatibilidad entre una cosa y otra: el interés por la cultura y la investigación y el interés por el “equipo de la tierra”, de modesta categoría. Además, sobre gustos… Él ya dijo alguna vez que “lo más peligroso es tener una sola idea”, tal vez en la línea de Azaña. Algo que, por fuerza, tiene que ser monolítico. En el fondo, una muestra de orfandad.

Miguel Ángel Mateos, intelectual y futbolero / Doctor ProAudio

Miguel Ángel Mateos, fallecido ayer, acudía muchos domingos al campo de fútbol (La Vaguada, después el Ruta de la Plata) para presenciar los encuentros que disputaba el Zamora C.F. Más de una vez iba acompañado, o coincidía allí, por gentes del arte, de la docencia o de la cultura (un pintor, un poeta, un escultor, todos reconocidos). Me dicen algunos espectadores que su compostura o su comedimiento (al fin, educación), derivado de su talante, en la grada solo le permitía aplaudir. Entre tanto ruido ambiental, por lo general apasionado… Aunque ‘zamoranista’, nadie le tildaría de eso: de apasionado. No sabemos cuánto había de identidad o adhesión (sentimiento, sí) y cuánto de simple afición. Ni falta que hace. Tal vez también acudía por un afán de culturizar más su antigua afición. Lo cierto es que seguía la senda de la cofradía futbolera, en la que militaron gentes como Camus, García Márquez, Vargas Llosa, Anthony Burgess o Alberti. No son novelerías.

Miguel Ángel Mateos, intelectual y futbolero / Twitter

Muchos hablarán con conocimiento de su obra histórica, de su duradera gestión cultural, de su aventura política, de su interés por la salvaguarda del patrimonio (desde la aceña hasta el retablo o la imagen). De su dedicación investigadora y de su predilección lectora. De su dialéctica y de su pensamiento. Qué bien, qué justo e interesante. Esto tiene menos importancia, sin duda. Ni comparación. Pero fue un intelectual, nacido en la Rúa de los Notarios, aunque con orígenes sanabreses, que gustó del futbol y no se avergonzó de su presencia en los estadios. A veces en lo anecdótico, en apariencia, también se retrata el ser más verdadero de las personas.