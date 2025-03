Despidida a Miguel Ángel Mateos: "Amaba terriblemente a Zamora, era su todo"

"Amaba terriblemente a Zamora, era su todo". Luis Almena, fiel escudero del emblemático historiador y político zamorano que falleció ayer a los 82 años en la capital, Miguel Ángel Mateos, resume con esa frase la vida y obra de este "activista" de la res pública. "Vivió muchos sinsabores, aunque también hubo momentos muy bonitos, se dejó la vida y su cabeza por Zamora", añade Almena. Y es que una larga enfermedad le llevó a vivir en el pasado los últimos seis años de su existencia. Su familia, sus amigos, gentes de la política y la cultura le despedirán hoy, a las 11.00 horas en la iglesia de San Ildefonso.

Mateos saboreó la política ya en 1981 como delegado territorial de Cultura. Experto historiador de la República y de la Guerra Civil en Zamora, recuerda el también historiador y archivero, José Andrés Casquero, que no olvida la ímproba labor que hizo al frente del Instituto de Estudios Zamoranos (IEZ) Florián de Ocampo.

El historiador junto a Luis Almena, en la sede de Adeiza. / L.O.Z. (Archivo)

Los "ciudadanos" y la política

"Sus alumnos del Instituto María de Molina, a los que siempre recibía como "ciudadanos", le reprochaban que les hablara de política y no se decidiera a entrar en ella", recuerda Luis Almena. Y la cosa pública terminó por tirar de él y creó Adeiza, formación ninguneada en aquellas primeras elecciones municipales a las que concurrió en 2003. Pero logró dos concejales en el Ayuntamiento capitalino; y suficientes alcaldes y ediles en la provincia para obtener un escaño en la Diputación de Zamora.

Incluso, en los comicios de 2007 los electores le entragaron la llave del gobierno municipal, de la coalición IU-PSOE-Adeiza. Una mera utopía de la izquierda: Miguel Ángel Mateos decidió facilitar el sillón de la Casa de las Panaderas al partido más votado, al PP. Esa decisión le pasaría factura en 2011, y en 2015 no lograría suficientes votos.

Miguel Ángel Mateos simboliza su voto decisivo, llave para un gobierno de izquierdas. / L.O.Z. (Archivo)

Fueron doce años en el Consistorio de "trabajo desinteresadamente por la ciudad, no todo el mundo lo hace, por eso me merece todo el respeto", subraya Laura Rivera, quien le tuvo en frente como concejala de Zamora y en la Diptuación Provincial, donde compartieron puesto en la oposición por sus respectivas formaciones. La veterana política zamorana no olvida que Miguel Ángel Mateos "impidió que hubiera un gobierno municipal de izquierdas", una opción que "hubiera valorado más la cultural, el patrimonio y a su ciudad, por los que tanto luchaba".

"Buena persona, honesto y humano"

La actual teniente de alcalde de IU cree que "la política le quedó grande", pero concide con quienes le trataron: "Era buena persona, cercano, honesto y humano". Almena va más allá, "tenía valores, inquietudes, crítico pero siempre constructivo, un político reivindicativo, pero sabía diferenciar a la persona del poítico, creo que no dejó enemigos a nivel político".

El fundador de Adeiza en el puerta de la Lealtad. / L.O.Z. (Archivo)

Empeñado en devolver a Zamora su esplendor, el catedrático de Historia desde 1990 cuando recaló en el María de Molina, que comenzó dando clases de Secundaria en Albacete en 1980, dejó un grato recuerdo en el entorno político, "era amable, tenía capacidad de diálogo y escuchaba, era capaz de llegar a un entendimiento", apunta el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez, que pudo conocerle mucho cuando ambos fueron concejales de Zamora entre 2003 y 2011.

Fagúndez negoció junto al actual alcalde de IU Francisco Guarido, con Mateos, el pacto tripartido de Gobierno que nunca llegó a fraguar. Antes habían mantenido una relación estrecha como oposición a la alcaldesa del PP, Rosa Valdeón, durante su gobierno de minoría. Fagúndez le reconoce el don de la palabra, "era un buen orador, enriqueció el nivel del Pleno municipal" en cuanto a dialéctica.

El intelectual "vitalista, ético, divertido y amigo fiel" Miguel Ángel Mateos fue uno más de aquellos artistas e intelectuales que a finales de los años 70 y en los 80 del siglo pasado hicieron piña: Antonio Pedrero, Higinio Vázquez, José Luis Coomonte, Hilario Tundidor, Tomás Crespo, Claudio Rodríguez... Pero nunca perdió el contacto con las generaciones más jóvenes, a los que supo escuchar, con los que compartió tertulias y batallas, tardes y noches de flamenco, enamorado del arte del cante jondo. Les dio su espacio. Uno de aquellos jóvenes era el poeta Jesús Losada, que le conoció cuando estudiaba filología, cuando Mateos era delegado de Cultura y el grupo de teatro independiente Omega al que pertenecía Losada le pidió un local para ensayar. De su mano, "entré en el IEZ Florián de Ocampo" y, más tarde, en la política, "formamos en 2002 Adeiza". Losada recuerda al "buen amigo, muy vitalista, muy divertido, generoso, amable, familiar, cercano en el dolor", a la persona "fiel a sus principios éticos, que antepuso siempre el interés general al propio". Zamora pierde a uno de sus referentes de la cultura, a quien, "pudiéndolo hacer, nunca barrió para su casa, nunca pidió nada", añade el poeta zamorano. Lo demostró en sus negociaciones con el PP para evitar ese pacto de izquierdas, apostilla.

