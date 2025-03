«Mi obra es un oasis de relajación, hay vida que transcurre a otro ritmo»

Su primera exposición en solitario en la ciudad se titula «Calma», toda una declaración de intenciones.

Sí. El título viene porque tal y como está todo con un ritmo frenético, todo son malas noticias quería hacer como un oasis de relajación y que el visitante cuando se encontrase con la obra que sienta que la vida también transcurre a otro ritmo.

¿Qué le hace apostar por estas pinturas de esos momentos veraniegos?

Con estas pinturas acuáticas mi intención es tratar de plasmar la fugacidad y, de alguna forma, congelar lo efímero, mostrando por contraste estabilidad, calma y serenidad en las figuras que aparecen en un medio tan inestable y en constante cambio. Me gusta mucho porque el agua añade un movimiento a la composición que me ayuda a experimentar con la abstracción en determinadas zonas de los cuadros. Me resulta muy atractivo el juego de dividir los cuadros en parte realista y en parte abstracta y convertir la luz en algo líquido. El agua es una fuente inagotable de imágenes.

N. S. / V. C.

Pero también es una dificultad añadida.

Ya, pero me gusta porque es un reto. Cada cuadro es un reto.

En algunos cuadros plantea una parte realista y otra abstracta, donde trabaja con total libertad.

Efectivamente. Además, me parece que por contraste, la figura todavía se percibe más realista. Al estar rodeada de un cuadro abstracto prácticamente, la figura de pronto surge y me gusta mucho jugar con eso.

Los momentos que inmortaliza, ¿son recuerdos o trabaja con fotografía?

Trabajo con fotografía. En mi proceso de creación pictórica empleo bastante tiempo en la búsqueda de las referencias. Me paso normalmente un mes del año en la playa y me dedico a hacer miles y miles de fotos. Las hago en ráfaga, para después elegir la foto que más me gusta y apoyarme en ella para mi trabajo. Durante la selección de las imágenes veo lo asombrosamente cambiante que es el medio acuático. Hago una ráfaga de a lo mejor 15 fotos en cuestión de 3 segundos y de una imagen a otra ya ha cambiado por completo.

exposición "calma" de la pintora María Treviño / Jose Luis Fernández / LZA

¿Qué tiene que tener una imagen para la elija para un cuadro?

Muchas cosas. Por ejemplo, el mar tiene que estar completamente en calma y el agua, transparente. Y me guío mucho por la estética. Luego, por ejemplo, los colores los intensifico muchísimo. Son colores prácticamente irreales los del agua.

Su paleta es muy singular.

Son cuadros que en teoría te llevan a la calma, pero los colores me gusta saturarlos muchísimo. En la zona del agua me doy muchísima libertad. En la figura me ciño mucho más a lo que veo en la fotografía, aunque cambie los colores y las tonalidades del pelo, por ejemplo. Para la piel y tal sí que me ciño más a la fotografía.

Y la luz también resulta muy importante en tus creaciones.

Es fundamental. Para mí es tan importante el estudio del comportamiento de la luz como el tratamiento del color y su saturación, hasta un punto casi real. Son las características más importantes de mi trabajo y la base para crear los espacios cotidianos de mis pinturas. El color y luz son fundamentales.

¿Concibe el arte como un oasis en esta locura actual?

Yo lo considero como mi habitación propia, como decía Virginia Woolf.

¿Qué es para usted la pintura?

Para mí la pintura es parte esencial de mi vida y me permite indagar en mis emociones, aumenta mi autoconciencia y también me permite abrirme a nuevas ideas y experiencias. Mi pintura tiene mucha relación con una frase que decía el poeta mexicano Julio Trujillo, fallecido hace poco, que decía que la observación se erige como herramienta donde lo minúsculo deviene en trascendencia.