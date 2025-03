"Tenemos un bagaje genético que nos vincula con las plantas"

-¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear Verdópolis?

-Cuando terminé la carrera de Biología me trasladé a Cataluña para estudiar un máster. Ahí me desvinculé un poco de este mundo hasta que llegó un punto en que volví a sentir la necesidad de dedicarme de nuevo a él. Siempre me ha fascinado la naturaleza, así que decidí que debería emprender y montar mi propio negocio.

-¿Cómo ha ido evolucionando Verdópolis desde entonces?

-Al comienzo me dedicaba sobre todo a los huertos urbanos. Todo comenzó cuando me trasladé a vivir a un piso con una terraza bastante grande y monté una mesa de cultivo. Los amigos que venían a casa se interesaban por él, me preguntaban sobre cómo cuidarlo y algunos incluso acabaron teniendo uno. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía convertir todos esos consejos en un proyecto. Desde entonces, Verdópolis ha ido evolucionando. Ahora mismo se ha convertido más en una plataforma de divulgación sobre botánica y naturaleza que sobre el cuidado de las plantas. Además también imparto talleres y cursos tanto a empresas como a particulares.

-¿En qué consisten esos talleres?

-Al final me adapto un poco a lo que me pide el cliente. Ahora estoy haciendo bastantes de "team building". Imparto cursos también relacionados con plantas , sobre sus cuidados o sobre cómo propagarlas. Dentro de Verdópolis, también me dedico a las manualidades y al prensado botánico, la ciantopia. Hay muchas personas que lo que buscan es hacer algo práctico con las plantas que se encuentran cuando salen a pasear por el campo.

- ¿Ha impartido alguno en Zamora?

-En Zamora he hecho algún taller aunque me gustaría poder impartir más. Me gusta especialmente hacer cosas con la gente de Zamora. He estado en la Ventana Market, he colaborado con la Cámara de Comercio... pero me encantaría que me saliesen más aquí en mi tierra.

Alba Núñez, creadora de Verdópolis. / Cedida

-¿Por qué cree que la gente está tan interesada en el mundo de las plantas?

-El ser humano está vinculado como especie a las plantas. Vivíamos de ellas. Éramos cazadores y recolectores y teníamos que conocer las especies que nos rodeaban para poder sobrevivir. Tenemos un bagaje genético que nos vincula a las plantas y por eso nos sentimos tan a gusto en la naturaleza. La pandemia fue además un antes y un después para mucha gente. De repente, los balcones empezaron a llenarse de plantas de nuevo. La gente sufrió esa falta de contacto con la naturaleza durante el coronavirus y tener plantas en casa se vio como un medio para estar en contacto de nuevo con el medio ambiente.

Las dudas más habituales

-¿Cuáles son las dudas más habituales que le llegan a través de las redes sociales?

-Las consultas que recibo varían en función del contenido que publico. Durante la pandemia me enfoqué mucho en el cuidado de plantas, aunque ahora mismo me oriento más a los temas de naturaleza. Me llegan consultas sobre cómo identificar determinadas especies o qué tipo de plantas podrían poner en el balcón de casa para así atraer a las abejas.

-¿Por qué cree que hay gente a la que se le dan bien las plantas y otras a la que se le mueren hasta los cactus?

-Ese comentario me llega mucho... Creo que es simplemente cuestión de fijarse. Hay un concepto que siempre uso y que llamo "intuición plantil". Es necesario saber qué tipo de planta tenemos, qué cuidados necesita y fijarse en cómo reaccionan. Hay que observarlas y sacar conclusiones. Aún así, tengo que decir que es muy fácil matar un cactus si no lo cuidas adecuadamente.

-¿Qué opina sobre la idea de que hablar con las plantas ayuda a su crecimiento?

-Hay teorías que dicen que si les hablas bien, las plantas reaccionan de una manera, y que si les hablas mal, reaccionan de otra. No puedo decir si es cierto o no lo es, pero lo que sí que puedo asegurar es que si a ti te vale y tienes una relación con tus plantas de esta manera que te provoca satisfacción, adelante.

-A pesar de ser una experta en plantas, ¿hay alguna que se le haya dado mal?

-Sí. Hay un tipo de alocasia, que se llaman oreja de elefante, que he intentado tener dos veces y y siempre se me ha muerto.

"Pon una planta en tu vida y sal mucho al campo"

-¿Qué consejos le daría a alguien a la hora de comprar plantas para casa, para el balcón o para el jardín?

-El primer consejo que le daría es que se informe sobre las plantas que puede tener en función de las condiciones de cada espacio. No todas valen para cualquier casa, ni tampoco para todas las personas. Si eres una persona que prefiere no dedicarles mucho tiempo, hay plantas que no te recomendaría. Hay que ser consciente del espacio que tenemos en casa, de la luz, del tiempo de vamos a tener que dedicarles... Aún así, es imprescindible poner una planta en tu vida. Pon una planta en tu vida y sal mucho al campo.

-Tiene más de 22.000 seguidores en Instagram. ¿Se puede vivir de las redes sociales?

-Creo que hay mucha gente que no lo sabe, pero Instagram no es una red que se monetice, como ocurre con Youtube. Instagram no te paga en función de las visualizaciones o de los seguidores que tengas, pero es un muy buen lugar donde darte a conocer y a través del cual te puede entrar trabajo. Te ayuda a ganar visibilidad, tanto entre los clientes particulares como entre las empresas. De hecho, hay muchas compañías que me contactan a través de las redes. Al final, no deja de ser mi carta de presentación.

-¿Hacia dónde se va a encaminar Verdópolis en los próximos meses?

-En mi página mi web tengo colgados muchos contenidos a los que solo pueden acceder miembros del club con una cuota mensual. Ahora estoy transformando ese club, que antes estaba más orientado al cuidado de plantas, en un espacio el que quiero ayudar a la gente a conectar con la naturaleza y a crear espacios en los que encuentren y redescubran la naturaleza.

