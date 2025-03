"Las viviendas y apartamentos turísticos generan empleo y riqueza"

La recién creada Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Avatcyl) buscar desarrollar e impulsar la activdad de este tipo de alojamientos, reclamando a las administraciones públicas la promoción turística en la región y, en particular, la de estos establecimientos, primando por la defensa de los intereses comunes de los asociados como impulsores de empleo y riqueza en el territorio, dinamizando tanto zonas urbanas como rurales.

¿Con qué objetivos se creó Avatcyl?

Avatcyl se crea para la defensa de los intereses de los propietarios de las Viviendas de Uso Turístico y los Apartamentos Turísticos de Castilla y León, así como la representación de los mismos ante los poderes públicos. El fortalecimiento de dicho sector, así como la promoción turística de nuestra región, de cara a la consecución de un turismo de calidad, sostenible y beneficioso, para propietarios, huéspedes y todos los sectores económicos implicados.

¿Incluyen a propietarios de viviendas y apartamentos turísticos? ¿Qué diferencias hay entre ambos?

Efectivamente, Avatcyl incluye tanto a propietarios de Viviendas de uso Turístico como de Apartamentos Turísticos. Aunque ambos se destinan al alojamiento de viajeros, existen algunas diferencias importantes entre ellos a nivel de normativa legal pero, más allá de estas diferencias, ambos comparten un mismo objetivo: ofrecer alojamiento de calidad a los visitantes que eligen Castilla y León como destino, en esta forma de alojamiento.

¿Cree que se valora el sector o se ve más como una amenaza por parte de los gestores de alojamientos clásicos?

Es una pregunta interesante y compleja. En general, desde Avatcyl creemos que el sector está siendo cada vez más valorado por su contribución al turismo y a la economía de Castilla y León. Las viviendas y apartamentos turísticos ofrecen una alternativa de alojamiento atractiva para muchos viajeros y su demanda está en constante crecimiento. Además, generan empleo y riqueza en la región, dinamizando tanto zonas urbanas como rurales. Sin embargo, es cierto que en algunos casos pueden surgir ciertas tensiones con los gestores de alojamientos clásicos, como hoteles o pensiones.

¿Qué tipo de tensiones?

Estas tensiones pueden deberse a la competencia por los clientes, a la preocupación por la regulación del sector o a la percepción de que las viviendas y apartamentos turísticos pueden contribuir a la masificación turística en algunas zonas, que quizás en alguna parte del territorio español, pudiera ser, pero en absoluto en nuestra región. Desde Avatcyl, creemos que es fundamental fomentar un diálogo constructivo entre todos los actores del sector turístico, buscando puntos de encuentro y trabajando juntos para promover un turismo de calidad y sostenible en Castilla y León. Estamos convencidos de que todos los tipos de alojamiento pueden coexistir y complementarse, ofreciendo a los viajeros una amplia variedad de opciones para elegir.

¿Qué puede hacer Avatcyl para favorecer el diálogo entre todos los agentes implicados?

Nuestra asociación se ofrece como un interlocutor válido para colaborar con las administraciones públicas y otras entidades del sector buscando soluciones que beneficien a todos y contribuyan al desarrollo turístico de la región. Creemos que es importante destacar que nuestro objetivo es la promoción de un turismo responsable y respetuoso con el entorno, que ponga en valor la riqueza cultural y natural de Castilla y León. Estamos convencidos de que el turismo de viviendas y apartamentos turísticos puede ser un motor de desarrollo económico y social para la región, siempre y cuando se gestione de manera adecuada y sostenible.

Hay voces que asocian la crisis de la vivienda al auge de los apartamentos turísticos ¿qué opina?

La crisis de la vivienda tiene que ver con la escasez de oferta. Se calcula que hoy se necesitan más de 500.000 viviendas y se hacen 90.000 al año. Y fundamentalmente con los cambios legislativos que han hecho muy poco atractivo el alquiler tradicional. Los propietarios se ven desprotegidos ante un inquilino que se declara vulnerable. Los juzgados se eternizan en tramitar los procedimientos de desahucios. Creemos que, señalar los alojamientos turísticos como responsables de la vivienda es un discurso sin datos, sin análisis y cargado de la intención de atacar a una nueva forma de turismo con alta demanda y que surgió como una manera de economía colaborativa. En concreto en Castilla y León, todavía menos. Y en el mundo rural de nuestra región es de las pocas actividades de que disponemos para sostener el mundo rural, contribuyendo al empleo y al desarrollo económico.

¿En su opinión cómo se debe abordar esta problemática?

Desde Avatcyl, creemos que es fundamental abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva integral teniendo en cuenta diversos factores como la oferta de vivienda pública, la regulación del suelo, las políticas de alquiler, que dejan indefensos a los propietarios frente a la ocupación y el impago y, por supuesto, el impacto del turismo. Es importante evitar caer en la simplificación de culpar únicamente al turismo de la crisis de vivienda, ya que esta es una problemática compleja con múltiples causas, como bien sabemos todos, especialmente la actual ley de alquileres.

Respecto al marco regulatorio ¿cree que hay una ordenanza clara en la actualidad?

En cuanto al marco regulatorio, desde Avatcyl consideramos que, si bien existe una normativa que regula las viviendas y apartamentos turísticos en Castilla y León, esta podría ser más clara y adaptarse mejor a las particularidades del sector. Actualmente, la principal normativa que regula las viviendas de uso turístico en Castilla y León es el Decreto 3/2017, de 16 de febrero. Este decreto establece los requisitos que deben cumplir las viviendas para ser consideradas turísticas, así como las obligaciones de los propietarios y gestores. Por otro lado, los apartamentos turísticos se rigen por el Decreto 17/2015, de 26 de febrero, que establece los requisitos específicos para este tipo de alojamiento. Si bien ambas normativas establecen un marco general, desde Avatcyl creemos que es necesario seguir trabajando para mejorar la regulación del sector.

¿En qué sentido?

Es importante unificar la normativa que regule tanto las viviendas como los apartamentos turísticos, evitando así posibles confusiones o interpretaciones diversas. Además, se debe adaptar la normativa a la realidad del sector teniendo en cuenta las particularidades de cada tipo de alojamiento, así como las necesidades de los propietarios y gestores. Por último, habría que fomentar la colaboración público-privada. Es fundamental que la administración pública y el sector privado trabajen de manera conjunta para crear un marco regulatorio claro y favorable que impulse el desarrollo del turismo de viviendas y apartamentos turísticos. Estamos convencidos de que una regulación clara y adaptada a la realidad del sector es fundamental para garantizar la calidad y la sostenibilidad del turismo de viviendas y apartamentos turísticos en Castilla y León. Por eso, estamos a disposición de las administraciones públicas para colaborar en la mejora del marco regulatorio y trabajar en un turismo de calidad.

¿Cómo os ha afectado la entrada en vigor del registro obligatorio de pisos turísticos?

Hay que distinguir entre el registro obligatorio de viajeros y el registro único de alojamientos turísticos. Aunque ya existía esta obligación por parte de las Comunidades Autónomas, la entrada en vigor de la nueva normativa, tendrá un impacto significativo en el sector y desde Avatcyl lo hemos vivido de cerca. Respecto al nuevo registro de viajeros en la web del Ministerio del Interior a través de la plataforma SES Hospedajes, nuestra postura es absolutamente en contra del mismo ya que se duplican trámites y gastos y nosotros ni debemos, ni podemos invadir la esfera personal del huésped. Creemos más en políticas que incentiven el turismo, que en políticas que aumenten la burocracia.

¿A qué se refiere exactamente?

Hay que cuidar al alojado, no molestarle con burocracia invasiva en su esfera personal y familiar. Para muchos propietarios, el registro de huéspedes ha supuesto un esfuerzo adicional, ya que han tenido que adaptar su forma de recibir a los huéspedes debiendo emplear mucho más tiempo en tomar demasiados datos de los huéspedes, en muchos casos violando su intimidad o tomando los datos de sus tarjetas bancarias.

¿Y respecto al registro único de alojamientos turísticos?

Este registro supondrá otra traba más para el propietario. Nuevamente la Administración poniéndoselo difícil al emprendedor turístico para intentar con todo tipo de medidas burocráticas, que abandone su proyecto, y revierta su vivienda al alquiler tradicional. El exceso de burocracia no es bueno. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas ya tienen la información de dónde se encuentran los pisos y los apartamentos turísticos, ya que les han dado la preceptiva licencia: entonces, ¿para qué triplicar los registros, ahora también incluyendo el trámite en el registro de la propiedad? Registro que por supuesto, no es gratuito, pues deberá pagarse anualmente el importe del trámite por parte del propietario, y multiplicar dicho importe por cada vivienda que se anote.

Han anunciado que quieren trabajar en un marco que regule el crecimiento ordenado de la actividad ¿cuáles son los puntos principales que debería incluir?

Consideramos que la regulación del sector de las viviendas y apartamentos turísticos debe basarse en una normativa coherente y un marco jurídico estable pero lo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades de cada tipo de vivienda y a las necesidades de los diferentes tipos de viajeros. Además, se deben establecer unos requisitos mínimos de calidad para todas las viviendas y apartamentos turísticos, que garanticen la seguridad, la higiene y el confort de los huéspedes, proporcionales al tipo de establecimiento y a su categoría. También aspiramos a la creación de un sello de calidad que distinga a aquellas viviendas y apartamentos turísticos que cumplen con los más altos estándares de calidad como un elemento diferenciador y un factor de confianza para los huéspedes.

¿Qué otros puntos creen esenciales?

Es fundamental también que la regulación del sector se realice en un marco de diálogo y colaboración con todos los agentes implicados, promoviendo un turismo sostenible y responsable, que tenga en cuenta el impacto ambiental y social de las viviendas y apartamentos turísticos. Para ello, se deben establecer medidas para fomentar el ahorro energético, la gestión de residuos y el respeto por el entorno. Por último, se deben establecer mecanismos para combatir la competencia desleal y el intrusismo en el sector garantizando que todas las viviendas y apartamentos turísticos cumplan con la normativa y que operen en igualdad de condiciones.

La evolución de este tipo de establecimientos está en continuo crecimiento, en la provincia de Zamora las viviendas de uso turístico (VUT) han pasado en un año de 408 a 444 con un aumento de plazas del 7,76% al igual que los apartamentos turísticos (AT) que han aumentado un 2,8% con un 4,28% de plazas más. ¿Cómo valoráis estas cifras?

Según los datos de Viviendas de Uso Turístico procedentes de los registros provinciales existentes en la Junta de Castilla y León, en la provincia de Zamora hay un total de 248 municipios, de los que 244 tienen menos de 3.000 habitantes; el 46% del total de las VUT registradas en esta provincia (casi la mitad del total) están ubicadas en esos pequeños municipios. Con estos datos es fácil comprender la importancia que el sector del turismo, y en concreto las VUT y AT, tienen en la economía de estos pueblos, aportando recursos económicos que ayudan a fijar población e incluso incentivar su crecimiento. En estos tiempos en los que tanto se habla de la "España vaciada", nos parece de suma importancia identificar los recursos que nuestro patrimonio cultural y natural nos ofrecen para explotarlos de forma ordenada. Creemos que es fundamental que se fomente un turismo de calidad y sostenible que contribuya a la creación de empleo y riqueza en nuestros pueblos y ciudades y, de esta forma, evitar la despoblación a la que se ven abocados.

¿Cómo afectan a los entornos rurales este tipo de negocios?

El sector de las Viviendas y Apartamentos Turísticos genera empleo y riqueza en las zonas donde se ubican, dinamizando la economía local y beneficiando a otros sectores como el comercio, la restauración, las visitas a industrias agroalimentarias o pequeños museos o enclaves singulares y el transporte. Asimismo, promueve un turismo más diverso y distribuido ya que se encuentran en diferentes puntos de la región, lo que permite descentralizar el turismo y atraer visitantes a zonas menos conocidas, contribuyendo así al desarrollo de todas las provincias y pequeños municipios de Castilla y León, cuya economía se basa principalmente en la ganadería y la agricultura.

En muchas ciudades ya han empezado a limitar las concesiones a viviendas y apartamentos turísticos y en ciertos lugares se han vetado zonas como, por ejemplo, el centro de Sevilla ¿qué le parece la medida?

Todo lo que sea prohibir actividades económicas que generen riqueza no es bueno. Cada ciudad tiene sus peculiaridades pero no hay razón para limitar con carácter general este tipo de alojamientos. Lo que se debe hacer es una regulación clara que garantice el equilibrio entre la actividad y la convivencia. Para un propietario es más cómodo un alquiler tradicional. Habrá que preguntar qué tenemos que cambiar en la Ley de Arrendamiento urbanos o en la ley de vivienda para que esta opción sea atractiva. Lo contrario es fomentar un discurso de deslegitimar el derecho de propiedad y a los propietarios. Con seguridad jurídica en el alquiler tradicional los propietarios no tendrían miedo a alquilar sus viviendas. Por ahí es por donde hay que empezar, por respetar, y hacer respetar la propiedad privada, veríamos si la alternativa turística sería la verdadera vocación de un propietario, o más bien el miedo a ver ocupada su vivienda y no poder recuperarla en varios años.

Algunas comunidades de vecinos también se han puesto en pie de guerra contra este tipo de establecimientos y el Tribunal Supremo ha ratificado que se pueden prohibir los pisos turísticos por mayoría de tres quintos de los propietarios ¿cómo os afecta esta decisión?

El Tribunal Supremo ha puesto esta herramienta en manos de los vecinos, y el último cambio legislativo más todavía, y creemos que en algunas comunidades se están lanzando a prohibir los pisos turísticos sin evaluar realmente las consecuencias que esta medida tiene para todos los propietarios de viviendas. La imposición de limitaciones en el uso puede afectar negativamente, por ejemplo, a la hora de vender, tanto en el precio como en las posibilidades de venta; puede hacerla menos atractiva para una buena parte de los compradores. Por otra parte, en muchos edificios de casas de vecinos podemos encontrar desde despachos de abogados a consultas médicas privadas, así como peluquerías o gabinetes psicológicos. No parece muy equilibrado volcar en las VUT todas las "incomodidades" de vivir en una comunidad de propietarios.

