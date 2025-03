VIOLACIÓN FIESTAS DE BENAVENTE | Dos años de cárcel para un zamorano por penetrar a una joven ebria cuando dormía

El joven que penetró con los dedos y el pene a la amiga de su novia "aprovechando" que la víctima estaba ebria y dormida, "privada de razón o sentido", acaba de ser condenado a dos años de prisión por la Audiencia de Zamora como autor de un delito de abuso sexual con penetración vaginal. Al aplicársele la normativa anterior a la "Ley del solo sí es sí", el imputado, de iniciales D.G.G., se beneficia de una pena de cárcel menor porque no tiene antecedentes penales y se le aplica la atenuante de actuar bebido, si bien él mismo negó que estuviera borracho. La sentencia deja constancia del "grave impacto emocional que todavía sufre" la víctima.

El procesado, que "toca, soba, acaricia los pechos y la vagina introduciendo sus dedos", para después realizar la penetración vaginal con su pene, según la sentencia, cometió el delito tras decidir meterse en la cama que su novia compartía con la amiga, llegada de otra ciudad a Benavente para la fiesta de La Veguilla de 2022. Se sitúa entre ambas para dormir, sin que la víctima, acostada de cara a la pared, fuera consciente de nada.

La amiga de su novia había consumido tanto alcohol que la pareja tuvo que llevarla hasta el piso del agresor porque "se tambaleaba, daba tumbos, había que ayudarla a caminar, sin que se diera cuenta a de a dónde se dirigía", agrega el magistrado como hecho probado por los testigos. El agresor y su novia ofrecieron a la víctima que se quedara adormir para que pudiera beber en la fiesta y así no coger el coche para regresar a su casa.

Sin consentiminto por la embriaguez y el sueño

Una vez en la cama, el condenado "se colocó detrás" de la víctima y "comenzó a tocarla los pechos, así como a introducirle sus dedos dentro de la vagina, así como su pene, penetrándola vaginalmente", según recoge textualmente la sentencia del magistrado Alejandro Familiar Martín. Concreta que "en ningún momento" la víctima "presta su consentimiento debido al estado de embriaguez y sueño en el que se encontraba". Frente al argumento del imputado de que se pudo equivocar con su novia, el magistrado replica que pudo haber rectificado al comprobar que no era ella.

La joven fue consciente de la agresión al despertar, tras dormir unas horas, con "la sensación" de haber sido manoseada, con "molestias que no se deben solo a la menstruación" y descubre que "le han tocado todo el torso y no de manera accidental", apunta el fallo. La camiseta que se dejó puesta para dormir estaba manchada de sangre de la regla, al igual que sus pechos. Contó que sintió dolor porque llevaba la copa vaginal mientras el condenado consumaba el acto sexual, quien dejó restos de semen en su vagina. El juez abunda que la víctima "no es consciente" al estar ebria, "aturdida y somnolienta", se recoge en la sentencia condenatoria.

Semen del acusado

El acusado llegó a manifestar que no podía explicarse cómo podía haber llegado su semen la vagina de la mujer para negar el delito. El examen de las muestras biológicas tomadas por el forense a la joven en el Hospital Virgen de la Concha la misma mañana de la violación confirmaron que el semen era del acusado, una prueba más que lleva al magistrado a condenar a D.G.G., quien ya consignó en la Audiencia la indemnización de 15.000 euros a la víctima, quien continúa en tratamiento psicológico.

