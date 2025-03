La semilla zamorana del dos veces candidato al Nobel de la Paz

Rafael Altamira recibe ya sepultura en España, como fue su deseo en el exilio. Ahora solo falta la reparación intelectual, la de dar a conocer su magna figura, que alaban sus descendientes zamoranos.

Propuesto en dos ocasiones al Nobel de la Paz, impulsor desde la Sociedad de Naciones de la Corte Internacional de Justicia y primer español integrante del Tribunal de La Haya, Rafael Altamira y Crevea (Alicante 1866-Ciudad de México 1951) es un gran desconocido en España pese a su prolija trayectoria como jurista, humanista y defensor de la libertad y la democracia.

En parte silenciado por la dictadura franquista, que le obligó a exiliarse, hace apenas unas semanas se hizo justicia en un acto de reparación democrática en el que, como era su deseo, sus restos mortales regresaron a España, aunque lo hicieron casi 75 años después de su fallecimiento.

Mari Luz Altamira / José Luis Fernández

Pese a que fue republicano, mantuvo una estrecha relación con el rey Alfonso XIII, del que incluso llegó a hacer de emisario en alguna ocasión, y anécdotas sobre ello tuvo oportunidad de comentar con el actual monarca, Felipe VI, la zamorana Mari Luz Altamira.

Mari Luz Altamira, en el acto de homenaje. / Casa Real

Aunque desciende de familia alicantina, Mari Luz, nieta de Rafael Altamira, lleva más de seis décadas en Zamora, donde su marido, Alfredo Prieto, regentó el café Lisboa de la plaza de Sagasta y la pareja crio a sus siete vástagos.

Desde su casa junto al Ayuntamiento, Mari Luz viajó hace justo tres semanas a la Comunidad Valenciana para asistir a la inhumación de sus abuelos en el cementerio de El Campello. Fue un acto de reparación por todo lo alto, con el fin de exaltar la figura del pensador alicantino. Tanto es así, que estuvo presidido por Felipe VI y a su brazo se aferró en todo momento Mari Luz, que a punto de cumplir 89 años, ha visto cómo se hace en parte justicia con su abuelo.

Conversando con el monarca

La zamorana fue centro de los focos en el acto y subraya que para ella resultó "muy emocionante" y el rey estuvo "muy cercano, nos pusieron a los dos juntos y enseguida empezó a preguntarme". Admite que el monarca es "muy campechano", tuvo oportunidad de preguntarle por sus hijas y él le explicó que estaban muy bien. Como zamorana, "estuve tentada a decirle que si vendría a Zamora, pero no me atreví", confiesa.

El rey y Mari Luz Altamira en el cementerio de El Campello. / Casa Real

Sobre la figura de Rafael Altamira, Mari Luz rememora cómo lo vio por primera vez cuando ella tenía cinco años, ya que su padre se había quedado en España y su abuelo estaba por entonces exiliado en Francia. Ya tenía las barbas con las que lo retrató Joaquín Sorolla, del que fue amigo, o el pintor polaco Maurice Fromkes.

"Le pregunté que si se acostaba con las barbas o sin ellas y me dijo: me las quito todas las noches y me las pego por la mañana", recuerda como anécdota de su niñez la octogenaria zamorana. Su deseo ahora, y el de sus hijos, entre ellos el hostelero de La Tuda Pedro Prieto, es el de que se difunda la trayectoria del abuelo, en sus distintas facetas de humanista, historiador, americanista, pedagogo, jurista, crítico literario y escritor que se reseñan en su biografía.

Mari Luz Altamira, junto a su hijo Rafael Prieto Altamira. / José Luis Fernández

Por el momento, en Oviedo, donde tiene una calle con su nombre y fue rector de su universidad, le homenajearán después del verano. En Alicante, la Ciudad de la Justicia que llevará su nombre se inaugurará a finales de año y en Madrid, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sopesa organizar algún acto académico.

Ahora solo falta que en Zamora, donde creció la semilla de la nieta y siete biznietos de Rafael Altamira, también se ensalce la figura del que, cuando murió, las crónicas de la época definieron como "el intelectual español más completo de su tiempo".

