"Hay que ser optimista como norma de vida, se vive mucho mejor"

El doctor Cabrero, famoso forense por sus colaboraciones televisivas, recibirá el premio Ahora Ilusión en la gala de inauguración de este viernes, 7 de marzo, en el Teatro Ramos Carrión.

Como psiquiatra y médico forense, ¿considera que puede saber mucho más del ser humano que la media?

Bueno, por el hecho de ser psiquiatra o/y medico forense, no necesariamente se sabe más del ser humano. Si acaso, se sabe más técnicamente, pero el conocimiento del otro está ligado a la apetencia que se tenga por saber, indagar y compartir. Y ese es, precisamente, mi caso. Lo más emocionante que me ha pasado en la vida es acompañar al otro en sus tristezas, alegrías o intereses. En definitiva, hablar con el corazón, como diría san Francisco de Sales: "cor ad cor loquitur". Qué duda cabe que 500 autopsias ejecutadas, 700 homicidas entrevistados y miles de pacientes tratados te dan una ventanita particular para saber lo que esperar del "tú". Y la sumas de nuestros "tus" es nuestro "yo".

¿Cómo surgió la oportunidad de convertirse en un personaje televisivo y llevar su trabajo a los platós?

Los platós me buscaron, yo no pedí nada, ni siquiera me interesó, pero trabajé en muchos sitios "calientes" y de ahí me llegaron las cámaras, las alcachofas y las entrevistas. Empecé en Televisa en 1987 al tratar como psiquiatra al último descendiente de Moctezuma. Luego, como forense con los homicidios, delitos trágicos y demás todo se convirtió en un no parar hasta la fecha. Total, nada, unos 38 años de coqueteo con los medios (sonríe).

¿Qué es lo que más le gusta de esta faceta?

Lo que más me gusta de participar en los medios de comunicación es que puedo acceder a muchísimas personas de toda condición, a las que puedo transmitir de manera directa y total mis ideas, impresiones, conocimientos e incluso opiniones personales. Esto es, para mi entender, ser un afortunado. Y dentro de este honor particular está la satisfacción de explicar en pocas palabras ideas o acontecimientos más o menos complejos y aportar a los demás algo de claridad en un mundo de penumbras.

Una profesión que interesa

¿Por qué cree que interesa tanto la profesión de forense a la población general?

El médico forense se ha convertido por obra y gracia del cine y la televisión en el personaje más cercano a la muerte, en general, y es la muerte probablemente la mayor preocupación de las personas, crean o no en vidas más allá del final. La muerte, el homicidio, las agresiones, el maltrato y las conductas violentas despiertan un morbo particular. Ahí el forense es como Caronte atravesando la laguna Estigia con el alma del fallecido. Lo que la gente no sabe es que la vida profesional de un médico forense está teñida de desgracias, sinsabores, dolor humano, situaciones desagradables y, en definitiva, todo aquello que nos repugna y que raramente sale por la televisión o en las películas.

Dios es un sentimiento, una fe, la hipótesis menos mala para justificar la existencia, es lo más razonable en un mundo que tiende al caos

¿Ser forense implica dejar de tener miedo a la muerte?

Para nada ser forense te quita el miedo a la muerte. Todos tememos la muerte y el final de nuestros días, hasta Cristo, o sea que Dios mismo tuvo miedo a la muerte. Ser forense te hace, en todo caso, reflexionar más sobre la banalidad de la vida, su brevedad, y el lado oscuro de la misma. A mí, en particular, ser forense me ha enriquecido como persona y me ha dado un optimismo a ultranza. Siendo optimista, te resfrías menos (risas).

¿Y quizá también implica ser un poco más temeroso del ser humano, viendo las atrocidades que es capaz de hacer?

El ser humano es el animal más peligroso que existe, porque no actúa por instinto, actúa por motivaciones complejas como los celos, la venganza, el odio o el rencor y, cómo no, los siete pecados capitales. Incluso puede actuar por puro placer de hacer el mal y eso sí que es peligroso. Pero a pesar de estas reflexiones, el miedo como mecanismo natural de defensa y supervivencia nunca está de más, siempre y cuando no nos supere y podamos racionalizarlo. Esa es la clave del miedo, tenerlo bajo cierto control.

Más allá de la muerte

¿Un forense cree en el más allá o asimila que la muerte es el final?

La muerte no es el final, creo firmemente en ello. Yo solo creo en cuatro cosas: la primera, Dios; la segunda, la patria; la tercera, el amor y la cuarta la lealtad. Sobre estas cuatro cosas he levantado mis actos, lo demás es irrelevante, interesante, pero irrelevante. Dios es un sentimiento, una fe, la hipótesis menos mala para justificar la existencia. Es lo más razonable para un mundo convulso que tiende al caos.

¿Qué opina de eventos como este congreso Ahora Ilusión, centrado en el lado bueno de las personas?

Mirar el lado bueno de las personas, de las conductas, del mundo que nos rodea es lo que hay que hacer por principio. Hay que ser optimista como norma de vida, se vive mejor, se duerme mejor, se va al baño mejor y hasta las heridas cicatrizan antes. Es la bomba.

Homenaje

¿Qué sentimiento tiene al saber que va a recibir el premio del congreso de este año?

Me siento alegre, porque voy a compartir mi tiempo con personas, vamos a hablar, a reír, a confortarnos entre todos y, de paso, a luchar contra este mundo lleno de corrupciones y desaliento. En definitiva, a pasarlo bien, y además en Zamora, provincia en la que empecé mis pinitos como forense, provincia de la que es mi yerno y varios amigos y que está llena de historia, desconocida para el gran público. Lo pasaremos genial.

