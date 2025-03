Las fotografías de Manuel Poves recalan en el Etnográfico

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge la exposición titulada ‘Lugares que fueron, que son’ del fotógrafo Manuel Poves en el espacio Rampa.

La muestra, formada por un total de 42 fotografías en blanco y negro, son el testigo vivo de comercios y lugares emblemáticos de Zamora, unos ya desaparecidos, otros aún en pie. La exposición podrá visitarse del 6 de marzo al 8 de junio.

Cartel de la muestra / Cedida

En palabras del propio autor: “se trata de imágenes que corresponden a comercios antiguos de Zamora y su provincia. Algunos cerrados ya cuando se realizaron las tomas, o que cerraron después, y otros en activo. El título de la exposición se refiere no solo a que se muestran comercios que siguen abiertos, sino que los que ya no lo están, siguen siéndolo con su actual presencia y estado, y en el recuerdo de los que convivieron con su actividad".

Estas imágenes son tomas que he realizado, igual que la mayor parte de mi obra, cuando alguna composición ya existente me ha sido atractiva para crear una imagen, en mi recorrido con la mirada. No son necesariamente imágenes a modo documental de estos lugares, sino las que me han sugerido su fachada, detalles, interiores, en función de una composición, de una emoción”.

Fotógrafo

Manuel Poves Paredes nació en Murcia en diciembre de 1962, pero vive en Zamora desde 1992. Su experiencia como fotógrafo empezó desde niño con su primera cámara y desde los catorce años con su propio laboratorio.

Desde 1981 realizó trabajos fotográficos profesionales en el ámbito cultural y desde 1985 a 1992, trabajos de producto y reportaje social, así como exposiciones colectivas, e impartió talleres en centros educativos y en el Instituto de Técnicas Educativas de Alcalá de Henares.

En 1990 comenzó en su actual trabajo como profesor técnico de F.P. de la Familia de Imagen y Sonido que desarrolló durante dos cursos en Murcia y a partir de octubre de 1992 en Zamora.

Participó como responsable de la exposición fotográfica en los festivales audiovisuales “Subimagen” celebrados en Zamora en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Organizador de las exposiciones fotográficas “Violencia de genero e igualdad de oportunidades en los jóvenes”, en las trece ediciones celebradas; la correspondiente a la IX edición se expuso en el Espacio Rampa del Museo Etnográfico de Castilla y León con el título “No la bailes” entre los meses de enero y marzo de 2020.

Organizó el encuentro e intercambio de fotografías “Secado” en sus convocatorias anuales, en Zamora, del año 2015 al 2019, año en que también se celebró una segunda convocatoria en junio, dentro del programa de fiestas de San Pedro

Participó en la exposición, ciclo de conferencias y mesa redonda: “Cinco fotógrafos Zamoranos” en el espacio Rampa del Museo Etnográfico de Castilla y León, del 2 de marzo al 7 de mayo de 2023.

La entrada a la exposición es libre y gratuita y podrá ser visitada en el horario habitual del Museo.