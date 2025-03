La belleza del realismo de Pablo Carnero

Dice el refrán que no hay dos sin tres y se cumple en el caso del artista plástico Pablo Carnero, quien transforma la cotidianidad en arte a través de su particular subjetividad realista. El pintor zamorano expone por tercera ocasión en la galería de arte Marmurán en la localidad manchega Alcázar de San Juan.

La muestra reúne una veintena obras de la trayectoria artística de este autor, desde paisajes naturales pasado por bodegones muy variados a ricos interiores o paisajes urbanos realizados en múltiples técnicas, desde óleo y dibujo a lapicero sobre un soporte preparado por él mismo y sin fechar, puesto que para el artista el paso del tiempo "me parece algo muy importante y las obras hablan por sí solas", declara este artista que escudriña en aquello que le rodea, lo paladea, lo dirige y lo muestra al espectador, no con una simple técnica de traslación, sino con el deseo de dar fe.

Exposición de Pablo Carnero en Alcázar de San Juan. / Cedida

La exposición tiene como nexo de unidad "lo íntimo" define Pablo Carnero, quien expuso el pasado año en el Museo de Zamora y cultiva múltiples técnicas creativas. "Hay muchos primeros planos, los espacios también son muy circulares, de tal forma que, inconscientemente, el galerista y yo hemos elegido las obras que brindan un espacio bastante cercano" sostiene el pintor que, tras licenciarse en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, ha completado su aprendizaje al lado de maestros como José María Mezquita Gullón, Antonio López y Francisco López en la pintura y con Juan Manuel Castro Prieto, en caso de la fotografía.

Palabras de López-Reina

"En su pintura de interiores, la iluminación tiene por lo general la máxima importancia, sabe muy bien jugar con la luz y la sombra, creando secciones significativas o cercanas a la fuente de la luz, que sin querer hacen que la vista recorra el cuadro, dando visualización completa" escribe en el catálogo de la muestra el artista Juan Manuel López-Reina.

Por otro lado, el artista zamorano ha estado presente en la exposición colectiva internacional titulada "Urbes. Paisajes Contemporáneo", impulsada desde el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona. La propuesta exploraba cómo los artistas actuales representan la realidad de su entorno urbano, estableciendo un diálogo entre la construcción y la destrucción, entre el individuo y la colectividad.

"Ha sido la primera vez que hacían una exposición íntegra de paisaje urbano y ha tenido una gran repercusión", certifica Pablo Carnero.

La obra, de formato cuadrado, que le seleccionaron correspondió a una vista de Cenicientos, donde tiene su estudio y donde todos los veranos sale a pintar. Entre las singularidades del cuadro, el artista menciona un paso de peatones "que tiene como burbujitas hacia afuera para que los ciegos puedan al pasar" describe. El ruido que provocaba le cautivó mientras que pintaba al natural ese rincón del pueblo madrileño, de tal forma que optó por pintar "una a una las burbujitas. No sé si el espectador la oirá o no, pero yo he intentado evocarlo a través de pintar las burbujitas" explica con el mismo detenimiento que las plasmó.

Exposición de Pablo Carnero en Alcázar de San Juan. / Cedida

El creador, que el año anterior expuso en el museo barcelonés una pieza de gran tamaño un óleo donde pintó a su hijo "a tamaño natural", añade que "cuando optas por introducir este tipo de elementos tienes como que estar midiendo para que la obra no pierda la entidad".

Seleccionado

Además, Pablo Carnero es uno de los pintores seleccionados para e l Premio Reina Sofía de Pintura, un certamen destinado a promover en España en las disciplinas de pintura y escultura, mediante la difusión cultural de las obras y el descubrimiento de nuevos talentos. El zamorano concurre con un cuadro de un interior, con una pieza centrada en estudio de fotografía, donde inmortaliza una ampliadora, entre otros muchos elementos.

El ser uno de los 42 creadores seleccionados para este premio internacional, que cuenta con el respaldo de Google y que exhibirán las piezas en Casa de Vacas el Parque del Buen Retiro de Madrid desde el próximo 27 de febrero hasta el 23 de marzo, es "muy positivo", "el estar seleccionado resulta importante y ya resulta todo un premio" atestigua. n

