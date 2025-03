Fernández Carriedo, sobre la quita de deuda autonómica: "Es cuestión de dignidad, los zamoranos no somos menos que los catalanes"

¿Qué motivos han llevado a Castilla y León a "dar la espantada" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se ha debatido la condonación de la deuda?

En la reunión no se hablaba de lo que queremos hablar, que es de la financiación de las comunidades autónomas, pero sí iba en el orden del día un asunto, que es el que le interesa a los partidos separatistas, el de la mal llamada condonación de la deuda. Hay un acuerdo previo del Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña que se nos quieren imponer al resto. Nosotros tenemos una visión muy distinta.

¿Cuál es su posición sobre el tema?

Pensamos que lo que afecta a todas las Comunidades Autónomas tiene que negociarse, dialogarse y, si es el caso, acordarse entre todas las Comunidades Autónomas. Y el Gobierno ha decidido que lo que es de todos lo pacta con los partidos separatistas.

¿Por qué dice que la condonación de deuda está "mal llamada"?

Eso sería así si esa deuda ya no la debiera nadie, si la pagara Pedro Sánchez de su dinero. La cuestión es que ahora la pagaremos todos los españoles. Lo que le propone el Gobierno con esta medida es que, como castellano y leonés, cada zamorano deje de pagar 1.369 euros y, como español, vaya a pagar 1.892 euros, ya que el Estado asume 83.000 millones de euros de deuda, que lo asumen entre todos los españoles. Eso significa que cada castellano y leonés asumimos 523 euros más de la deuda de otros.

Pero con esa condonación Castilla y León recibiría más de 3.600 millones de euros que ya no tendría de deuda y podría destinar a temas cruciales de los que tiene las competencias como sanidad o educación ¿cree que ante eso la gente entenderá su razonamiento?

No, ese dinero debe ir automáticamente destinado a reducir el nivel de endeudamiento, no a gastar en sanidad ni en educación. No lo puedo destinar a otra cosa más que a reducir deuda. Eso pese a que nosotros, por ejemplo, tenemos muy poca deuda con el Estado, apenas 1.700 millones de euros, y Cataluña tiene 77.000 millones.

«No tiene ningún sentido que esto lo decida uno y se aplique al resto. Si aceptamos, ¿quién nos dice que con la financiación autonómica no se va a hacer igual? Lo que afecta a todas las Comunidades se debe decidir dialogando y escuchando a todas»

¿No le gusta el nombre de "condonación de deuda"?

Así es como quiere llamarlo el Gobierno, y suena como muy bonito, porque ¿a quién no le gusta que le condonen la deuda? El problema no es que te condonen la deuda, el problema es que tú pasas a tener en tu deuda 523 euros más que eran de los demás. Y si además fuera una deuda generada como consecuencia de algo que se pueda entender, pues nosotros somos españoles, pero en este caso es deuda por la eficacia en la gestión de lo público. Nosotros tenemos menos deuda, pero tenemos la mejor educación de España y el mejor sistema de dependencia del país y, sin embargo, Cataluña, que le condonan un 67 % más de deuda que a nosotros, se gasta el dinero en embajadas en el exterior o en una aventura de un referéndum ilegal. Y ahora tenemos que pagar nosotros la deuda generada por ello.

Viendo esa situación, ¿no hubiera sido más inteligente seguir en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reclamar cambios en ese reparto de la condonación de deuda?

Lo que pasa es que el Gobierno, tal y como está definido el sistema de funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tiene la mitad de los votos. Y la otra mitad son de las Comunidades Autónomas. Eso significa que el Gobierno más una Comunidad Autónoma gana la votación. En el Consejo del miércoles estábamos en contra de lo que nos proponían 14 de las 17 Comunidades Autónomas, y a favor tres. Con solo una le hubiera valido. El Gobierno no tuvo ningún interés de hacer ningún cambio.

¿Qué planteamiento había hecho Castilla y León de cara a esa reunión?

Que esto se dejara sobre la mesa y que nos pusiéramos a negociar desde cero en condiciones de igualdad. Ante eso la ministra nos dijo que había pactado con Oriol Junqueras y que eso lo teníamos que aceptar los zamoranos, nos gustara o no, sin ninguna opción. Es una cuestión de dignidad, los zamoranos no somos menos que los catalanes, no lo somos. No tiene ningún sentido que esto lo decida uno y se aplique al resto. Si aceptamos esto, ¿quién nos dice que con la financiación autonómica no se puede hacer igual, negociarla fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego imponérnosla al resto? Nosotros tenemos un principio básico, que lo que afecta a todos se decida entre todos, que lo que afecta a todas las comunidades autónomas se decida dialogando, escuchándonos y si es posible acordando, o entre todas las Comunidades Autónomas. Lo que no tiene lógica ni sentido es que el Gobierno, lo que afecta a todos, lo decide con los partidos separatistas.

A partir de ahora ¿Castilla y León que va a hacer? ¿Va a decir a mi no me perdonen esos más de 3.600 millones de deuda?

Vamos a trabajar para evitar esto. Si es necesario, iremos al Tribunal Constitucional, para evitar que se aplique, para evitar que nos pongan las deudas de otros ¿por qué motivo, a juicio del Gobierno, un catalán vale un 67% más que un zamorano? ¿Por qué, en España, si eres separatista, te dan un 67%? Eso es algo que no lo puedo entender, no tiene ninguna lógica. ¿Alguien entiende que ahora un zamorano tenga que pagar las embajadas en el exterior de Cataluña o las urnas que se pusieron ilegalmente en Cataluña?

Entonces, ¿a esos 3.643 millones de euros menos de deuda, Castilla y León va a decir sí o no?

Es que a nosotros no nos la van a condonar, porque lo van a pagar todos los zamoranos. Es como cambiar el banco al que se lo debes, pero debiendo más. Como digo, cada zamorano pasa a deber 523 euros más porque lo que te añaden de deuda como español es más de lo que te quitan como ciudadano de Castilla y León. Esto lo han visto los inspectores de Hacienda, la Airef, Standard & Poor’s y las agencias de calificación internacional y el conjunto de los economistas.

