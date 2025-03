Vidas que inspiran y sacan una sonrisa

Son cuatro años de congreso, pero se mantienen los mismos valores: poner a exposición de todo el público personas y personajes con vidas inspiradoras a un precio asequible para todos. Así resume Miguel de Lucas la esencia de Ahora Ilusión, una cita que ya se ha vuelto imprescindible en la agenda cultural del primer trimestre del año en Zamora. «Reunimos en dos días a personas que tienen en común el haber generado ilusión en los demás a través de sus vidas o sus trabajos, desde periodistas hasta científicos o deportistas», pone como ejemplo el promotor del congreso, quien recuerda los inicios de esta propuesta en su propia experiencia en ponencias y su preocupación por el desarrollo personal. «Vi que en Zamora no había nada parecido y, con mi equipo, nos pusimos manos a la obra, sin plantearme que pudiéramos cumplir ya cuatro ediciones, lo que ha sido posible gracias al apoyo popular y de las instituciones», agradece.

Álex Roca, uno de los ponentes de la edición de 2024. / Cedida.

Este año, Ahora Ilusión traerá a Zamora, entre los días 7 y 8 de marzo, al ex baloncestista Fernando Romay, el periodista gastronómico Javier Pérez Andrés, el doctor Jon Andoni Duñabeitia, la olímpica Ruth Beitia, el «hermano mayor» Jero García o la presentadora Anne Igartiburu. Conseguir a estos ponentes lleva su tiempo. «Gran parte de ellos son amigos o conocidos y eso facilita mucho las cosas», reconoce De Lucas, quien se muestra «siempre pendiente de lo que ocurre en mis viajes, conferencias y eventos, escuchando a alguien que me parece interesante. Investigo sobre la persona y me pongo en contacto con ella para invitarla al congreso», explica.

Como en anteriores ediciones, se hará entrega del Premio Ilusión. Si el pasado año recayó en el padre Ángel, el elegido este viernes para recibir ese galardón es el doctor forense José Cabrera y Forneiro y será uno de los actos en los que haya acceso libre para que los zamoranos puedan conocer y aplaudir al conocido médico en el Teatro Ramos Carrión. «El doctor Cabrera es un personaje cariñosamente polémico y nos hizo sentir muy honrados de que aceptara este premio», agradece.

El periodista Miguel Blanco volverá a grabar en la ciudad su mítico programa de Radio Nacional

También se podrá acceder sin entrada a algunas conferencias, como la inauguración oficial a cargo de Javier Pérez Andrés el viernes a las 19.30 horas o la charla del doctor Jon Andoni Duñabeitia, quien hablará sobre «Verdades, mentiras e ilusiones» el sábado, a las 11.30 horas.

Uno de los invitados que repite este año es el periodista Miguel Blanco, quien volverá a grabar su programa «Espacio en Blanco», de Radio Nacional de España en la noche del sábado, con público zamorano en el Teatro Ramos Carrión. «Se trata de un programa mítico y se convierte también en una publicidad muy efectiva y eficiente, ya que, con todos los oyentes que tiene, ayuda a poner a Zamora en el mapa por algo tan bonito como este congreso», razona De Lucas.

Además de invitados que repiten, como es el caso de Miguel Blanco, también es habitual que el público de Ahora Ilusión sea fiel y regrese cada año a Zamora, algunos desde lugares tan lejanos como Jaén. «Lo que todos tienen en común es esa preocupación por la salud mental y el bienestar emocional», considera el organizador. A este respecto, los conferenciantes «comparten ideas, valores y sentimientos de los que todos podemos aprender algo», asegura.

Miguel de Lucas agradece especialmente el apoyo del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora y de la Fundación Caja Rural como patrocinadores, un año más, para que el congreso Ahora Ilusión vuelva a ser todo un éxito en la ciudad. n