Sabor, finura y salud en la Alubia de La Bañeza-León

La alubia es una joya gastronómica, pero es mucho más. En primer lugar, de ella se puede decir que es un alimento muy saludable, con bajo contenido en grasa y alto contenido en proteína de origen vegetal. Una fuente de energía de primer orden con beneficios cardiovasculares, ya que ayuda a controlar la diabetes y a mantener a raya el colesterol. Además, destaca por su aporte de calcio, tan beneficioso para el sistema óseo, y fibra, que favorece el tránsito intestinal y combate el estreñimiento. Además de por todos estos beneficios para la salud, están los que su cultivo tiene para el medio ambiente, al suponer un aporte de nitrógeno ambiental para el suelo,.

Las cuatro variedades de alubia de La Bañeza-León. |

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alubia de La Bañeza-León destaca por su finura, su sabor y su calidad. El consejo regulador de esta IGP recomienda al consumidor que busque la contraetiqueta que la identifica porque es una garantía indiscutible de su origen y de que está adquiriendo un producto de calidad contrastada sin gastarse mucho más.

La fama precede a la Alubia de La Bañeza-León. Es un producto conocido por su calidad y sabor. Pero no todas las alubias que se producen en la provincia vecina y también en Zamora cuentan con el sello de garantía de la IGP Alubia de La Bañeza-León. Para empezar, tienen que producirse en una zona geográfica determinada, los 5.456 kilómetros cuadrados que comprenden las comarcas leonesas de Astorga, La Bañeza, El Páramo, Tierras de León y la zamorana de Benavente Los Valles.

Como vemos, su nombre podría engañarnos y pensar que se restringe a tierras bañezanas.. Sin embargo, se cultiva en más comarcas leonesas y al norte de Zamora. Concretamente, en la comarca de Benavente, donde se recoge el 3% del total de la producción en las 286 hectáreas que se dedican a este cultivo de alubia de calidad garantizada. La semilla con la que trabajan en esta Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alubia de La Bañeza-León garantiza ciclos ligeramente más cortos y rendimientos mayores que otras variedades de esta legumbre, y ofrece unas garantías sanitarias al estar libre de la bacteria que provoca la enfermedad de "la grasa".

Sólo cuatro variedades cuentan con el sello de garantía de la IGP Alubia de La Bañeza-León, todas ellas de cultivo tradicional en su área geográfica: la plancheta y riñón, dentro de las blancas, con un sabor más ligero, y la canela y la pinta, dentro de las de color, que otorgan más contundencia a los caldos.

Evitar la venta a granel

¿Y cómo puede el consumidor estar seguro de que está comprando una alubia de calidad? ¿Cómo evitar que le den gato por liebre cuando va a su tienda de confianza o al supermercado? Evidentemente, por el sello que aparece en la etiqueta, con el logotipo del consejo regulador y el nombre de la IGP: Alubia de La Bañeza-León. También viene indicada la variedad, el peso del envase y el código y numeración interna que lo identifica y garantiza su trazabilidad y procedencia al noroeste de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Garantía de origen

Como consejo, invitan al consumidor a adquirir producto que cuente con "una garantía de origen", como explica la secretaria y directora técnica del consejo regulador, Eva del Río Alija, ya que con el producto a granel la garantía se ha perdido. La calidad de la alubia con IGP va a ser mucho mayor que la que no tiene marca de garantía, la que viene de fuera o la que se vende a granel, y sin embargo la diferencia de precio no va a ser grande. Y si la hay, porque no siempre es más cara, compensa por su calidad. La seguridad del producto nacional es mayor, solo hay que fijarse en la normativa europea tan estricta en cuanto a fitosanitarios

De hecho, muchos agricultores que producen alubia pinta americana para su comercialización porque tiene ciclos más cortos, en su huerto, para comer en casa, cultivan pinta de León. Lo que da idea de donde está el sabor y la calidad.

El Consejo Regulador y los 8 envasadores que comercializan alubia amparada, animan al consumo para que así aumente hasta acercarse a las 3 o 4 raciones semanales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. También aspiran a que aumente la superficie de su cultivo. Aunque puede dar muchas satisfacciones, es un cultivo que requiere de un gran conocimiento de manejo y es el propio agricultor el que valora el momento adecuado para realizar los tratamientos que combaten plagas o enfermedades. No exige un esfuerzo físico, pero sí una labor de vigilancia y mimo, explican.

Uno de los motivos que ha hecho que en los últimos años se haya reducido la superficie dedicada a alubia de calidad es que, en la nueva PAC, se han eliminado las ayudas a su cultivo. No así a la alubia en general, un producto que, además de los citados beneficios para la salud, tiene ventajas para el medio ambiente, ya que requiere menos agua y no necesita el aporte nitrógeno mineral que exigen otros cultivos. De hecho, las leguminosas, en simbiosis con la bacteria del género Rhizobium, fijan el nitrógeno ambiental y lo transforman en nitrógeno mineral para que lo pueda consumir la planta.