"No hay nada más actual que los clásicos grecolatinos"

Encontrar el bienestar emocional no es una preocupación actual. Ya los autores clásicos buscaban ese objetivo universal. Emilio del Río reúne esas enseñanzas a través de los siglos en su último libro, «Carpe Diem», que presenta en Zamora.

Regresa al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con su nuevo libro, "Carpe Diem". ¿Qué recogen sus páginas?

Se trata de un manual de autoayuda, una guía práctica para ser feliz a partir de los autores clásicos, que son los que han escrito los mejores manuales de autoayuda. Es un libro para conseguir el bienestar emocional y para ser mejor persona, alejándose de la teoría y los grandes nombres. Se trata, por tanto, de un manual absolutamente práctico. Personalmente, me ha servido para la vida y espero que también pueda ser útil a mis lectores.

¿Ha tenido una buena acogida, como sus libros anteriores?

Estoy muy satisfecho, porque en dos semanas ha alcanzado ya la segunda edición, así que creo que va por el buen camino. El libro tiene cuarenta capítulos y más de trescientas páginas, donde, de una forma muy práctica, planteo las grandes cuestiones para encontrar el bienestar emocional, al que se llega asumiendo el cambio de vida, puesto que vivir es combatir.

¿Cómo se lo ha planteado?

Este libro se podría decir que llevo escribiéndolo toda la vida, son mis notas de lectura de los últimos cuarenta años sobre los clásicos. Como decía anteriormente, no es un libro de teorías, pero hay estoicismo, epicureísmo y un poco de todo. Vivir es enfrentarse a las cosas, pero también conseguir la serenidad y eso se logra gracias a la meditación, pero en su justa medida. No es cuestión de estar todo el día meditando, no somos ermitaños. Pero hay que sacar un ratito al día. Además, la meditación no es algo que venga de Oriente, sino que está en nuestra tradición cultural.

¿Qué grandes temas se analizan en el libro?

El lector podrá encontrar desde la importancia del autocontrol hasta la necesidad de la autoestima o el poder del perdón y la humildad. También está el defender la alegría. Cuando se habla de serenidad, estoicismo y todo eso parece que significa el estar imperturbable ante lo que pasa a nuestro alrededor y no es eso, porque claro que nos pasan cosas en la vida, tenemos que estar acostumbrados a ello, pero lo importante es aprender a reaccionar ante lo que nos pasa. Esa es la clave, junto a la importancia de tener objetivos.

Deja patente que los clásicos, a pesar de todos los siglos que han pasado, siguen enseñando a la humanidad. ¿Pueden continuar siendo los grandes maestros para la sociedad actual?

Totalmente, no hay nada más actual que los clásicos grecolatinos. Ellos lo han pensado antes, lo han pensado primero.

¿Eso puede significar también que el ser humano no ha cambiado tanto?

La condición humana sigue siendo la misma y cómo encontrar el bienestar emocional depende de nosotros, está en nuestro interior. Pero para eso hay que entrenar, esto es algo en lo que yo insisto mucho. De la misma forma que entrenamos físicamente, tenemos que entrenarnos también desde el punto de vista emocional. Eso es clave para, por ejemplo, no dejarse llevar por los ataques de ira. Todo esto nos lo explican claramente los clásicos y yo lo recojo en este libro, con las claves para ser feliz.

Con todos estos conocimientos y lo que se enseña a través de su libro, ¿puede que las culturas griega y romana no hayan sido superadas?

Nuestra lengua y nuestra cultura vienen de los clásicos, somos romanos, aunque no nos demos cuenta. La democracia, la filosofía o el teatro vienen de Grecia. Nuestras raíces culturales, lingüísticas, nuestra valentía en el mundo, vienen de los clásicos y ellos también nos dan la solución a los problemas que se nos plantean. Por ejemplo, sin tener redes sociales, ya nos aconseja Marco Aurelio, el gran filósofo emperador, "no pretendas estar al tanto de todo, es imposible". Si lo quieres saber todo, vas a ser infeliz, aunque la vida no es estar encerrado en una burbuja de cristal. Hay conflictos, problemas y adversidades, pero te caes y te vuelves a levantar. La clave, y eso es un principio de los clásicos también, es entender que vivir es combatir, pero no contra nadie, sino contra uno mismo y las adversidades. Pero la clave está en ti, en tu serenidad, en tu equilibrio interior. Eso es consigue con entreno y a eso ayuda "Carpe Diem".

