Garbanzo de Fuentesaúco, fino y tierno

El garbanzo de Fuentesaúco es muy fino, cremoso, mantecoso y de piel suave. Es todo ternura. Cuando lo comes, es una delicia: se puede aplastar con el paladar y casi no necesitas ni masticarlo. Y cuando lo cocinas, el grano queda íntegro. Por algo se ha ganado la fama que tiene desde su introducción, durante la colonización romana, en este municipio al sur de la provincia de Zamora. Siglos de historia que han tenido sus altos y sus bajos, pero que al final culminaron en 2003 con la concesión de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

A su sabor y a sus cualidades, que ya son un atractivo por sí mismos, hay que sumar la garantía de calidad que suponen los estrictos controles a los que se somete su producción desde la semilla al envasado: sólo si superan todos los procesos, conseguirán llevar la contraetiqueta que garantiza que es un auténtico Garbanzo de Fuentesaúco con IGP. Y para no llevarnos sorpresas, no comprarlos a granel, siempre envasados.

Hasta hace unas semanas, los 88 agricultores que producen garbanzo en Fuentesaúco y su entorno miraban con preocupación al cielo. El garbanzo necesita reservas de agua para germinar y, al final, las precipitaciones en el último mes han permitido respirar tranquilos a los productores, que ven el horizonte un poco más despejado de cara a la siembra. Es lo que tiene producir en secano la mayor parte del cultivo, el 80% de las 1.100 hectáreas dedicadas a esta legumbre. En mayo y junio volverán a cruzar los dedos para que caigan las lluvias y que prospere. Y si todo marcha bien, en verano se recogerá el fruto de su trabajo, preferiblemente en agosto, si las olas de calor no obligan a adelantar su recogida para que no se asfixie.

"A cualquier cultivo, y al garbanzo en particular, le afectan las olas de calor, y si encima el suelo está un poco seco, porque a esas alturas ya no hay reservas de agua, puede perjudicar y hacer que el grano se quede más pequeño y que las últimas flores no lleguen a buen puerto. Cuando sucede eso perdemos en cantidad y, normalmente, ganamos en calidad, Esa austeridad que le toca sufrir a la planta se traduce en más finura", explica el director técnico de la IGP Garbanzo de Fuentesaúco, Nicolás Armenteros. Define la de 2024, la que consumiremos ahora, como una cosecha que "no ha estado mal", una cosecha "media". Los 10 envasadores dispondrán de garbanzo IGP, ya que se da la circunstancia de que la IGP ha crecido en agricultores y superficie. De hecho se pasó de 1.000 a 1.100 hectáreas en un año.

Si lo oyes alabar las bondades de esta legumbre de calidad, te das cuenta de que es uno de sus mejores embajadores. Aunque este producto es muy conocido y ya tiene cautivados a muchos consumidores, asegura que todavía queda trabajo por hacer.

A los beneficios para la salud que tiene esta legumbre, que por su alto contenido en fibra, potasio, vitamina C y vitamina B6 nos ayuda a reducir el colesterol y disminuir así el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hay que sumar el potencial culinario del producido en Fuentesaúco. Combina bien con todo tipo de guisos, desde el tradicional cocido castellano a garbanzos con setas, tan de moda, marisco o verduras, También puede utilizarse en ensalada, cremas o humus, para los que podría utilizar otros de calidad inferior, pero si es el de Fuentesaúco, sabrá todo mucho más rico.