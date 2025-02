La DO Toro, a la conquista del mundo

La Denominación de Origen Toro continúa su proceso de internacionalización con una serie de acciones estratégicas que buscan posicionar sus vinos en mercados clave y dar a conocer la calidad única de sus productos en todo el mundo. En este camino, uno de los eventos más destacados ha sido el ‘Salón de los Vinos de Toro’, celebrado en noviembre en Suiza, donde 19 bodegas de la DO Toro presentaron sus mejores vinos a un público especializado. Este evento fue una clara apuesta para conectar con el consumidor del país helvético y consolidar la presencia de los vinos de Toro en mercados fuera de España, al igual que los salones celebrados en Londres en marzo del año 2023 y en julio del pasado año 2024.

Pero la actividad internacional de la DO Toro no se detiene allí. En recientes fechas hemos asistido a la feria Barcelona Wine Week, de marcado corte internacional y algunas de nuestras bodegas han estado presentes también en la Wine Paris. Recientemente, los vinos de Toro participaron en dos eventos únicos y clave en México: el ‘Salón de Vinos de Toro’ en Ciudad de México (18 de febrero) y en Guadalajara (20 de febrero). Estos salones ofrecieron una plataforma para que las 14 bodegas participantes de la DO Toro interactuaran con importadores, distribuidores y profesionales del sector mexicano, un mercado en crecimiento que demanda cada vez más productos de calidad internacional. México, mercado consolidado para los vinos tintos de calidad españoles, es por lo tanto uno de los destinos más prometedores para los vinos de la región de Toro.

Como parte de su estrategia de expansión, la DO Toro también tiene una cita importante en marzo en la feria ‘Prowein Düsseldorf’, uno de los eventos más prestigiosos a nivel mundial en la industria del vino. En este salón, la DO Toro contará con un stand propio que ofrecerá la posibilidad de realizar cata libre de 90 vinos diferentes de la zona.

La feria reunirá a profesionales del vino de todo el mundo, ofreciendo una excelente oportunidad para ganar visibilidad entre importadores, distribuidores y periodistas especializados.

Pero las acciones de promoción de la DO. Toro no se limitan a Europa y América exclusivamente. En mayo, la DO Toro estará presente en la feria ‘Prowein Asia Hong Kong’, un evento de gran importancia para los mercados asiáticos. En esta feria, la DO Toro contará con una isla de 80 metros cuadrados que acogerá a 10 bodegas y una zona de cata libre. La presencia en este evento subraya el interés de la D.O. Toro por ampliar su presencia en los mercados asiáticos, donde la demanda de vinos de calidad sigue en auge.

Reconocimiento global a la DO Toro

Todas estas acciones forman parte de una estrategia integral de internacionalización, cuyo objetivo es no solo aumentar la cuota de mercado de los vinos de Toro, sino también elevar el reconocimiento global de esta región vinícola. Con eventos en mercados clave como Reino Unido, Suiza, México, Alemania y Hong Kong, la DO Toro se posiciona como una de las denominaciones de origen más dinámicas y con mayor potencial de crecimiento en el panorama internacional del vino.