El consejero de Sanidad afirma que la unidad de ictus de Zamora se puede poner en marcha con los neurólogos actuales

"Se puede empezar a trabajar en esa unidad de ictus en Zamora en la situación actual pudiendo reforzarse con neurólogos que formamos en el propio sistema de salud". Así de contundente se ha mostrado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez respecto a la implantación de la unidad de ictus en el Complejo Asistencial de Zamora.

Vázquez ha recordado que se han aumentado las plazas de neurología en un 20% en los últimos cuatro años, así como las plazas de formación MIR, que han pasado de tener 20 residentes a tener 36 y de esos residentes "esperamos tener las plazas", ha insistido. Respecto a la plantilla actual, el responsable de la Junta ha detallado que Zamora cuenta ahora mismo con seis plazas de neurólogo cubiertas. Por tanto, insistió en que con la plantilla actual se puede empezar a poner en marcha con el objetivo de que cuando acaben los residentes de este año se queden en Castilla y León.

Por otro lado, respecto a las plazas de difícil cobertura, Vázquez ha expuesto que no solo es algo que se da en atención primaria, sino que hay unas 17 especialidades hospitalarias en las que también hay puestos de provisión voluntaria que han quedado sin adjudicar en el procedimiento.

"No hay profesionales en bolsas sanitarias que se puedan contratar con la facilidad que se debiera y eso nos obliga a hacer ciertos cambios organizativos utilizando planes de gestión compartida", ha dicho. Por ello, ha vuelto a expresar su demanda para que el Ministerio aumente el número de especialistas en formación. "Si no se aumentan las plazas de formación, es imposible poder tener un número adecuado de médicos para poder contratar y poder suplir las incidencias de plantilla, por ejemplo, bajas vacaciones, que es el problema que tenemos en este momento y que nos obliga, en ciertos momentos del año, a tener que hacer cambios organizativos", ha lamentado.

IV Jornada Autonómica de Directivos de Enfermería de Castilla y León / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Plantillas con las que se persigue el objetivo de que las consultas en atención primaria no se demoren más de dos días. "En muchas zonas de la Comunidad sí se puede mantener, en otras es más difícil y en ciertas épocas del año he de reconocer que todavía es más difícil", ha revelado el consejero. No obstante, a pesar de esta circunstancia, Vázquez ha puesto en valor el barómetro sanitario que publica el Ministerio de Sanidad y que coloca a Castilla y León en segundo lugar de las comunidades autónomas en satisfacción.

Formación en gestión

El consejero ha realizado estas declaraciones minutos antes de la inauguración de la IV Jornada Autonómica Asociación Nacional de Directivos de Enfermería Castilla y León que se celebra este viernes en el Teatro Ramos Carrión enfocada a la transformación y mejora del acceso a los cuidados. En este sentido, Vázquez ha anunciado que se van a implementar cursos de formación en gestión no solamente para los directivos de enfermería, sino para todos los directivos del ámbito sanitario.

El presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Jesús Sanz Villorejo, ha subrayado la importancia de la innovación en la gestión como una "labor fundamental a la hora de cambiar procesos, procedimientos y guías de actuación" que se traduce en una mejora de los circuitos y, por tanto, de la asistencia a los ciudadanos.

Innovación imprescindible en el ámbito de los cuidados para llevar a cabo consultas de alta resolución y organizar desde la atención primaria que el personal de enfermería tenga una presencia mayor en el domicilio de los pacientes, fomentando así las consultas de enfermería.

Desde ANDE, apuestan por esta innovación en los procedimientos en la que se ha centrado la jornada de hoy en Zamora con el fin de debatir la gestión de la transformación y acercarnos a la realidad de los pacientes. "Es una necesidad para una profesión como la nuestra, en la que tenemos una cercanía muy directa con la realidad asistencial no solo de los pacientes, sino también de sus familias", ha comentado.

Durante el congreso, distintos profesionales compartirán sus experiencias para enriquecer al sector y repercutir en la mejora de la actividad asistencial.

Agresiones a profesionales

El presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Jesús Sanz Villorejo, se ha pronunciado también sobre la preocupación del aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios. Sanz ha señalado que estas agresiones a veces no están directamente vinculadas con lo que es su actividad asistencial genuina, puesto que muchas veces van vinculadas a aspectos con la organización, con la normativa o con determinadas prestaciones. "Creemos que culturalmente la sociedad desde hace algunos años vive un pico de más agresividad en las relaciones personales y de más individualismo", ha dicho.

Como respuesta a esta situación, hospitales y centros de salud cuentan con botones de pánico, además de contar con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intentar disminuir esta lacra.

