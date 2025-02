"El deporte es el libro donde se enseñan valores"

Fernando Romay es uno de los ponentes de la cuarta edición del congreso Ahora Ilusión, que se celebra en el Teatro Ramos Carrión los días 7 y 8 de marzo.

Participa este año en el congreso Ahora Ilusión para impartir una conferencia titulada "El valor de la diferencia" durante el primer día de este encuentro. ¿Qué quiere transmitir al público zamorano?

Mi mensaje está en consonancia con lo que significa este congreso y toda la gente que participa en él. Parece que en la actualidad está penalizado esto de ser distinto, la sociedad te mira y te señala con el dedo diciendo "mira qué raro es" y, al mismo tiempo, te piden que seas genial. En mi charla, me centraré en todos los valores que yo mismo he acumulado en estos años gracias, sobre todo, a mis compañeros y a todas las enseñanzas que me han descubierto, tanto desde un deporte como el baloncesto hasta por mi condición de persona diferente. En definitiva y, para resumir, voy a Zamora a hablar de baloncesto y de los valores que conlleva.

¿En qué momentos usted mismo se ha sentido diferente?

Me siento diferente hasta ahora mismo (risas). No hay más que verme, soy un tío que mide 2,13 metros. Eso es algo distinto y no siempre está bien visto. Pero según va pasando el tiempo, vas superando etapas, aunque siempre eres diferente y con eso tienes que vivir y convivir. Cada uno tenemos que aprender a lidiar y vivir con nuestras diferencias, pero, sobre todo, tiene que aprender a utilizar lo que le hace distinto porque, lejos de ser un problema, se puede volver una herramienta muy valiosa, ayudándote muchísimo en la vida y convirtiéndose en algo absolutamente necesario.

Ha mencionado su increíble estatura de más dos metros. Con esa característica, ¿estaba destinado a ser jugador de baloncesto y poder convertirse en la estrella que ha sido en la cancha?

Para nada, en absoluto. Podría decirse que el baloncesto llegó incluso demasiado tarde a mi vida. Tenía ya catorce años cuando el Real Madrid me llamó. A partir de ahí, sí, vi que ese era mi sitio y que ahí me iba a quedar.

Por el buen camino

Un camino del que, intuyo, no se arrepiente.

Claro que no. Pero ha señalado una palabra clave, camino. Y creo que eso es lo que todos tenemos que buscar en la vida, hacer nuestro propio camino.

¿Qué echa de menos de esa época dorada del baloncesto español de la que usted fue protagonista?

Sobre todo, a mis compañeros, tenerlos cerca, estar junto en el día a día. También es verdad que he cambiado a aquellos compañeros por otros y eso es genial.

Fernando Romay saca a la cancha a uno de los estudiantes que había en el pabellón del «María de Molina» para que lanzase algunos tiros libres. / Emilio Fraile (Archivo)

¿Se imaginaba que su camino le iba a llegar de la cancha de baloncesto a impartir conferencias como la que ofrecerá en Zamora?

Ni se me pasaba por la cabeza antes ni lo pienso realmente ahora. De hecho, no me considero un conferenciante, como los que estarán en este congreso de Ahora Ilusión. Yo lo único que voy a hacer es hablar de un par de ideas y poco más, no soy nadie para sentar cátedra de ningún tema o dar una conferencia de nada. Más que eso, a mí lo que me gusta es charlar y hacerlo, además, en dos direcciones, de ida y de vuelto. Así que espero poder lograr ese objetivo en Zamora.

Los beneficios del deporte

¿Qué le ha aportado el deporte personalmente, más allá de los éxitos profesionales?

Me lo ha aportado todo, también el ser como soy. Sería incapaz de pensar en cómo sería si no viviese de esta forma tan "baloncestística".

¿Cómo es vivir de esa manera?

Para descubrirlo, hay que venir a verme al congreso y escuchar mi intervención. Ahí es donde daré las claves (risas)

Aunque ya no lo practique de manera profesional, ¿es seguidor del baloncesto como aficionado?

Claro que sí, de hecho, trabajo en la Federación Española de Baloncesto.

El baloncesto llegó demasiado tarde a mi vida, pero vi que ese era mi sitio y ahí me iba a quedar

¿Cómo era el equipo nacional de baloncesto cuando usted estaba dentro y el actual, qué cambios percibe?

Los mismos que se compara a los seguidores de mi época, en los años ochenta, y los actuales, la misma diferencia. Porque el baloncesto es parte de la vida y este deporte evoluciona como lo hace la vida.

Algo absolutamente necesario

¿El deporte ha dejado de tener importancia en las nuevas generaciones con el auge de las redes sociales y las nuevas tecnologías?

En absoluto. No solo no ha quedado en segundo plano, sino que es absolutamente necesarios y una parte muy importante de la educación de los chicos y las chicas. El deporte es el libro donde se estudia esa enseñanza en valores que no tiene un horario ni apuntes para aprenderlos. O sea, se aprende practicando y una de las maneras más sencillas de conseguirlo es haciendo y viviendo el deporte.

Fernando Romay / Cedida

¿Y qué papel puede desempeñar el deporte en las personas mayores?

Es una parte importante de la medicina preventiva. Pero más que de deporte en esas edades, hablaría de ejercicio, que es diferente. Tan malo es que un chaval joven no practique deporte como que una persona mayor haga deporte. Me refiero a que tenga todavía ese espíritu competitivo, porque hay una edad para todo. Lo esencial es mantenerse en forma y ponerse retos que puedas cumplir contigo mismo, no ya para competir contra otros.

¿Siente, personalmente, que el deporte que ha practicado durante años le ayuda a haber llegado a su edad en tan buena forma?

Lo que siento es que necesito hacerlo cada vez más para mantenerme, es como una necesidad vital, como que me falta algo si no practico cada día, porque es a lo que tengo acostumbrado mi cuerpo.