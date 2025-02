PSOE e IU rompen la unidad de voto en Zamora a cuenta de los turnos de la Policía Municipal

PSOE e IU han roto este jueves por la tarde la unidad de voto del equipo de Gobierno municipal a cuenta de la protesta de la Policía Municipal por los cuadrantes de los turnos de trabajo.

Tras un receso de cinco minutos y después de un pleno en el que un centenar de agentes han mostrado su malestar por el cuadrante, se ha votado si se dejaba sobre la mesa la propuesta del cuadrante, algo que junto a los grupos de la oposición ha apoyado también el PSOE mientras que IU ha votado en contra. De esa forma, el asunto ha quedado sobre la mesa.

Se da la circunstancia que la ausencia de dos concejales de IU ha hecho que el equipo de Gobierno municipal, aunque el PSOE hubiera apoyado el signo de voto de IU, no habría sumado suficientes votos y hubiera triunfado igualmente el voto en contra de toda la oposición al cuadrante de turnos.

Protesta de los agentes en el pleno del Ayuntamiento de Zamora / José Luis Fernández / LZA

En el pleno, los agentes, vestidos de paisano, han protestado de forma pacífica por los nuevos cuadrantes del servicio, debido a que en ellos se ha incluido una cláusula que les obliga estar disponibles por si hubiera una necesidad extraordinaria fuera de su horario.

Los policías han mostrado su malestar con carteles en los que se ha leído: "No a pisotear nuestros derechos".

Los grupos municipales de Vox y Zamora Sí han dado su apoyo a los agentes e igualmente el PP ha pedido que se deje sobre la mesa el acuerdo del cuadrante para que se negocie con los trabajadores. Sin embargo, la concejala de Personal, Laura Rivera, ha defendido ese cuadrante y ha sostenido que no se pisotean derechos.

Ha recordado que el conflicto viene del cambio de hace dos años por el que se pasó de tres turnos de ocho horas diarias a dos de doce horas.

Protesta en el pleno. / José Luis Fernández

Ha admitido que existe un párrafo controvertido, pero ha subrayado que no obliga, ya que alude a que "en la medida de lo posible" se tendrán que incorporar por razón de necesidad fuera de su turno. "A la mínima reclamación, diciendo que no están de acuerdo con los dos turnos" se volvería atrás, ha advertido Rivera, mientras los agentes presentes han mostrado su malestar porque esas llamadas fuera de horario no se pagarían, según han comentado.

El edil portavoz de Vox ha insistido en que se dé marcha atrás en los cuadrantes, mientras que el de Zamora Sí ha subrayado que se trata de que los policías municipales puedan conciliar sus derechos.

Por su parte, parte, el PP ha anunciado que si no se deja sobre la mesa votará en contra.

El edil socialista David Gago ha explicado que han mantenido tres reuniones con los sindicatos para intentar llegar "al mejor de los acuerdos" y ha afeado a los grupos de la oposición que se hayan sumado ahora "al carro" de las protestas de los agentes, cuando en la comisión informativa se abstuvieron en el punto de los cuadrantes.

Por su parte, en el segundo turno de palabra Laura Rivera ha sostenido que la propuesta de los dos turnos la ha defendido ella "contra viento y marea" porque es lo que desean la mayor parte de los agentes frente a los tres turnos, pero si rechazan los cuadrantes se volverá a los tres turnos.

Rivera ha defendido que habrá un cuadrante anual con días de trabajo, descanso y vacaciones, pero "si pasa una catástrofe tendréis que estar allí, como lo hacéis porque os presentáis voluntariamente".

El portavoz de los policías ha explicado que aunque los cuadrantes se elaboran con una periodicidad anual deben asumir carga extraordinaria de trabajo en épocas como en Semana Santa, a diferencia del resto de funcionarios. Ha reconocido, como han comentado algunos de sus compañeros en el pleno, que esa carga extraordinaria no se le pagaba.