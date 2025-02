Adrián, un zamorano en "La ruleta de la suerte"

¿Ves "La ruleta de la suerte"? Si es así, no te habrá pasado desapercibido el concursante Adrián, un zamorano que ha conocido en primera persona cómo es participar en el concurso presentado por Jorge Fernández. El zamorano ha tenido que enfrentarse a Raquel, que ha tirado del primer turno del "Empiezo yo" como última oportunidad para conseguir adelantar a su compañero y convertirse en la gran finalista.

Sin embargo, la suerte se ha puesto de cara para Adrián, ya que la concursante ha caído en la quiebra para tranquilidad del zamorano. No obstante, no se rindió y agotó la opción del comodín. Sin embargo, estaba claro que no era el día de la participante y cuando ya empezaba a mejorar la jugada, Raquel cayó en la quiebra perdiendo dinero y turno. Gracias a eso, Adrián siguió líder y con la mayor cantidad de dinero acumulada.

De haberlo conseguido Raquel, ambos tendrían que haberse enfrentado a una prueba de velocidad para decidir el finalista. No pudo ser

Presentado por Jorge Fernández y Laura Moure, tres concursantes se enfrentan a un panel en blanco en el que deben adivinar las letras correctas con la ayuda de una ruleta.

Jorge Fernández

Jorge Fernández es uno de los presentadores más queridos y con más éxito de la televisión. Su programa, 'La ruleta de la suerte', arrasa en audiencia y es prácticamente lo más visto cada día de toda la oferta generalista. A lo largo de su trayectoria, Fernández ha sabido cómo conquistar al público a través de su simpatía, naturalidad y una complicidad innegable con los concursantes y espectadores que muchos intentan imitar para reproducir su evidente éxito.