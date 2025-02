Xuso Jones y su escatológico viaje en tren de Madrid a Zamora: "Un trayecto duro y oloroso"

Con la misma solemnidad del rey Felipe VI en su discurso de Navidad, el comunicador Xuso Jones habla de pedos en su último mensaje en redes sociales para sacar su dedo acusador: "Esto va para el señor que iba montado en el tren Zamora-Madrid en el coche 2, asiento 6, que no paró de tirarse pelfas en todo el viaje".

El trayecto hasta la capital del Duero para la grabación de "Lo Sabe No Lo Sabe" en Zamora no ha sido precisamente agradable para el influencer murciano Jesús Segovia Pérez, que literalmente se ha "comido un cuesco tras otro sin que no te dignaras ni a levantarte para airearlo", ha lamentado, muy serio, desde su hotel en Zamora.

Grabación del programa en Zamora. / LOZ

¿Qué cenaste anoche?

Si Jones tuviera enfrente al susodicho, no dudaría en preguntarle a la cara lo que ha hecho a través de su Instagram: "¿Pero qué cenaste anoche?", a lo que le hubiera hecho falta añadir un "majo" para coronar una frase "a la zamorana".

En definitiva, un viaje "duro y oloroso" que Xuso Jones espera que "no se vuelva a repetir". Desde LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA le deseamos de todo corazón que el viaje de vuelta en el AVE Zamora-Madrid sea mucho más higiénico y tranquilo que el de ida... y libre de gases.

Mientras tanto, el influencer continúa la grabación en Zamora del programa LSNLS tras recorrer este martes las calles de la ciudad para encontrar a vecinos que se presten a participar en el concurso de Cuatro. El formato tira de espontaneidad, reflejos, intuición y mucho humor con preguntas originales y curiosas que los participantes deben averiguar.

S.A.

LSNLS, las siglas por las que se conoce el programa de Cuatro, se emite desde julio de 2012 y fue presentado inicialmente por Juanra Bonet. El murciano lleva al mando del programa desde el pasado verano y es una adaptación del concurso israelí "Smart Face".