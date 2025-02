El "deterioro" del barrio de San Lázaro, a debate en el pleno del Ayuntamiento de Zamora

Mejorar el barrio de San Lázaro es lo que persigue la moción que el grupo municipal de Zamora Sí presentará en el pleno de mañana en el Ayuntamiento de Zamora. Los concejales del partido zamorano, Eloy Tomé y Rocío Ferrero, expondrán su propuesta para que la Concejalía de Obras cuente con “una herramienta de trabajo que lleve a cabo las adecuaciones necesarias para el barrio”.

Tras la reciente visita a la zona, Zamora Sí reclamará “un plan serio para San Lázaro, dado los numerosos deterioros detectados”. “Es imposible que ni aquí, ni en ningún otro barrio de la ciudad, solo con la cuadrilla de mantenimiento puesta en marcha por el equipo de gobierno realicen todos los arreglos que se necesitan y por eso vamos a reclamar un plan serio, y que no se vaya a ocurrencias”, indica el portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé.

En la propuesta se detalla el deterioro que presentan las aceras de la zona, estrechas y en mal estado, en algunos tramos, e inexistentes en otras como en las calles Santa Águeda y Manuel Fernández, donde los propietarios de las viviendas salen directamente desde sus casas a la calzada por donde circulan los vehículos. En otras, como en la calle de la Estrella, los peatones y vehículos tienen que transitar por vías con asfaltados deteriorados, en los que empiezan a verse socavones. “Es grave esta situación porque estas son las calles donde vive población de edad más avanzada, lo que dificulta su tránsito diario y les pone en riesgo”, apunta Tomé.

Las infraestructuras de ocio, como el parque infantil situado en los aledaños de la calle Santa Inés presenta también múltiples deterioros en la zona de caucho de los columpios y en otras calles, como la de las Vistillas, su zona ajardinada está “totalmente abandonada, con maleza que incluso hace difícil utilizar los bancos”.

Eloy Tomé y Rocío Ferrero visistan las calles del barrio San Lázaro / Cedida

Otra de las situaciones que afean el barrio y que pueden afectar a su seguridad es el cableado exterior que, en muchas calles, va de edificio a edificio y que han quedado completamente obsoletos, así como descampados y casas con peligro de derrumbe como la ubicada en la calle Manuel Fernández número 25.

Además Zamora Sí reclamará en su moción protectores de hierro para los árboles situados en la calle Villalpando, que se encuentran dañados ya que es una zona de mucho tránsito de vehículos y de aparcamientos. Para el portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé, “la humanización, tan en boga en nuestra ciudad, debe empezar por aplicarse en nuestros barrios que tienen en común su grave deterioro”.

Revisión del mapa de conectividad a Internet

Zamora Sí solicitará también en el pleno del Ayuntamiento de Zamora la revisión del mapa de ‘zonas blancas y grises’ en el municipio de Zamora y la mejora del acceso a Internet. Según explica la moción, en la actualidad la brecha digital sigue siendo un problema en diversas zonas de la ciudad, donde los ciudadanos y las empresas encuentran dificultades para disponer de una conexión a Internet de calidad mediante ADSL o fibra óptica.

Un ejemplo claro es lo que, en breve, va a ocurrir en la calle de La Reina, donde a partir del 27 de mayo cerrarán la centralita de ADSL, por lo que todos los vecinos de las casas pares de la calle se quedarían sin suministro de clave, ya que al cerrar ADSL y no disponer de fibra, no podrán tener teléfono fijo. Una situación que “puede que ese no sea un problema grave para las personas jóvenes, pero sí para la gente mayor que aún utiliza el teléfono fijo”, explica el portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé.

Según apunta el grupo municipal de Zamora Sí, “esto solo es un ejemplo, ya que en el mapa que se encuentra en la web del Ministerio para la Transformación Digital existen muchas calles con este problema como Ramos Carrión, Las Damas, o Manuel Fernández en el barrio de San Lázaro”.

El Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones elabora y actualiza el mapa de cobertura de banda ancha, clasificando las zonas en blancas, grises y negras en función de la disponibilidad y competencia de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos mapas no reflejan con precisión la realidad de la cobertura existente.

Ante esta situación, Zamora Sí pedirá el apoyo del pleno para instar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a realizar una revisión exhaustiva del mapa de zonas blancas y gris en el término municipal de Zamora, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan disponer de un acceso a Internet de alta velocidad en igualdad de condiciones.