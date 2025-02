El colectivo "queer" ya tiene su espacio en Zamora

Su historia es la misma que la de otras muchas personas "queer" de Zamora. Cuenta Clemen Formariz que se fue de la ciudad cuando era joven para poder vivir su sexualidad sin temor a ser juzgada. Y eso que "como lesbiana siempre ha sido un poco más fácil, porque podías tener amigas íntimas y se podía incluso convivir con ellas, pero siempre que no fuese de una manera visible". Volvió hace una década, y asegura que en Zamora las cosas han cambiado, "aunque aún queda mucho camino por recorrer", abunda. "Cuando tenía 15 o 16 años sí que había gais, pero las lesbianas no existían ni en el pensamiento. La mujer estaba sometida, en su momento, al padre y, cuando se casaban, al marido. Lo demás era puro ocultamiento. En ese ambiente, era normal que pensases que ciertas formas de ser ni siquiera existían", relata.

Lo mismo le sucedió a Candela Martín, que tuvo que irse a Granada para descubrir la diversidad que existía, algo que en Zamora era impensable. "Aquí eras siempre la rara". Es por eso, para que integrantes del colectivo LGTBIQ+ puedan vivir su sexualidad sin temor y en libertad, que hace unos meses empezó a tomar forma la idea de crear una asociación "queer" en la capital.

Durante la celebración de Zamora Orgullosa decidieron que las reivindicaciones del colectivo deberían partir del propio colectivo, no de las instituciones. KUZA (Kuir Zamora) comenzó, entonces, su andadura, aunque no fue hasta hace unas semanas cuando celebraron su primera reunión. Una asamblea abierta a la que acudieron unas 30 personas y en la que se decidió que la organización debería autogestionarse sin depender ni de instituciones ni de ayudas externas.

Nuestra idea, cuentan ambas, es "generar un movimiento, un espacio donde la gente pueda acudir", un sitio seguro, un "refugio" para personas "queer". "En KUZA queremos integrar a quienes se acerquen, independientemente de su ideología. Queremos generar un lugar donde el ocio sea importante y donde se puedan debatir ideas". Un espacio, según su propio ideario, "transfeminista y de apoyo mutuo, social, asambleario y político y libre de cualquier tipo de discriminación y de violencia".

Distintas visiones

Aunque aún se están estructurando, su objetivo es convertirse en un espacio en el que "todos y todas podamos nutrirnos los unos de los otros, porque al final hay muchas visiones distintas con puntos de vista diferentes y muy interesantes", afirma Candela. "Queremos debatir sobre asuntos que son importantes y que están latentes ahora mismo, que también acuda gente que pueda dar una visión distinta a la que hemos tenido siempre en Zamora". El problema al que se enfrentan los hombres y las mujeres trans en Zamora es otro de los asuntos que surgen durante la conversión. "Es muy duro ser trans aquí. Su situación es mucho más complicada que la del resto. En Zamora, quienes quieren pasar por este proceso, es sencillamente imposible. Además, se enfrentan a la violencia médica que sufre este colectivo, no solo en Zamora, sino en toda Castilla y León", concluye tajante.

El auge de la ultraderecha es otro de los temas con el que las dos se muestran preocupadas, sobre todo en lo que podría afectar al colectivo, porque, afirman, se están empezando a aceptar ciertas expresiones y comportamientos de nuevo que parecían haber quedado en el pasado.

"Se está viviendo un retroceso en la sociedad", asegura Candela, "como también sucede con cuestiones como el machismo". Gran parte de la culpa la tiene el móvil y las redes sociales, afirma, "porque ahora mismo es posible tener acceso a información de todo tipo y de forma rápida. Se están repitiendo patrones del pasado. En los colegios vuelve a haber acoso escolar contra las personas que son distintas. Me preocupa mucho y no sé dónde vamos a terminar. Y es precisamente por esa razón por la que surge este colectivo en este momento en concreto".

"Vuelta al armario"

Otro de los problemas a los que se enfrentan, el de la "vuelta al armario" en la vejez. Ahora mismo solo existe una residencia en Madrid para los mayores "queer", cuenta Clemen. "Muchos y muchas se tienen que enfrentar de nuevo al rechazo social porque parte de la gente mayor sigue teniendo una mentalidad cerrada. Vuelven a esconder su sexualidad para evitar el rechazo, para que no digan: ‘yo no me siento en la mesa contigo porque tú eres marica’. Para estas personas, lo de ser gay es una modernidad. Creo que les resulta más fácil entender que lo sea la gente joven a que lo sea la gente de su propia generación", concluye.

El tema de las etiquetas y la identidad de género es otro de los debates a los que se quiere dar visibilidad. "El género es un rol impuesto por la sociedad", cuenta Candela. "El género es, en realidad, un abanico de colores y de maneras de vivir que no tienen por qué ser blanco o negro, sino que hay toda una tonalidad de grises. No te encasillas". ¿Por qué cuestan tanto entenderlo? Candela lo tiene claro: "Porque supone romper una estructura social que refuerza las dinámicas de poder y que hace perder privilegios a mucha gente, sobre todo en el caso de los hombres".

Sin sede concreta, el colectivo se reúne en función de los espacios a los que pueden tener acceso. Su primera asamblea fue en un bar de la capital. La próxima, el 5 de marzo a las 20.00 horas, será en la sede de la asociación San Isidro. Aire fresco para abrir mentes en la ciudad.

