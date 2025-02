"En procesos neuropsicológicos, vamos hacia la intervención personalizada"

-Participa en el congreso Ahora Ilusión con la conferencia "Verdades, mentiras e ilusiones". ¿Qué se va a encontrar el público?

-Es una charla con un alto contenido neurocientífico, pero entendible por cualquiera y realizada de una manera amena. Será un ejercicio de divulgación científica divertido e interactivo para demostrar que lo que a veces creemos que es verdad no es cierto, que han mentiras que nos hemos creído a nivel psicológico y cognitivo e ilusiones que tenemos sin ningún tipo de fundamentación.

-Así que el público no será solo receptor.

-Será una charla dinámica, con preguntas y respuestas con las que demostraré, dentro del área en la que trabajo, la neurociencia cognitiva, que a veces tomamos decisiones que son erróneas por una pequeña ilusión que tenemos, que puede hacer que nuestro comportamiento no sea el adecuado, además, aunque estemos convencidos de que estamos haciéndolo con garantía de éxito.

-¿Qué le atrajo de la neurociencia cognitiva para dedicarse a la investigación en ese campo?

-Soy neurocientífico reconvertido a científico cognitivo. La diferencia entre ambas es el objeto de estudio. No trato tanto el cerebro como tal, sino la conducta de las personas, porque me parece mucho más importante entenderla para poder explicarla y mejorarla, porque, en muchos casos, es necesario. Y lo hago a través del lenguaje, porque nuestro modo de comunicación social principal es el lingüístico. Lo utilizo para llegar a todos estos trucos que manipulan o que sesgan nuestras decisiones.

-¿Cómo lo trabaja?

-Lo hago con herramientas neurocognitivas, aparataje neurocientífico de primer nivel y de nuevas tecnologías, como puede ser la realidad virtual.

-Dentro del lenguaje se encuentra la lectura, otro ámbito de la investigación en el que trabaja. ¿Existe realmente un retroceso entre las nuevas generaciones o es una de esas mentiras que nos hemos creído, como comentaba al principio?

-La verdad es que hay un par de datos muy relevantes en la literatura científica reciente que ponen de manifiesto que la afirmación de que el nivel ha bajado igual no es cierta. Siempre hay fluctuaciones y ciclos de diferentes épocas, pero no se corresponde tanto con el sistema educativo, sino con cambios sociales más grandes. El ejemplo más claro es el post-COVID. Después de la pandemia lo que hemos visto es que hay una presión inminente en el sistema sanitario de la salud mental que hasta ahora no se tenía tan en cuenta. Es la única parte positiva que se ha podido poner encima de la mesa, una realidad que afecta a centenares de miles de personas.

-¿El lenguaje sí que puede ser modificado en la actualidad por esta nueva comunicación en redes, con la inmediatez y brevedad de los mensajes?

-Aparte del uso específico del lenguaje que se hace, acostumbrados a recibir comunicación de una manera concreta, más breve, con pequeñas faltas de ortografía incluidas y con mensajes de un nivel, seguramente, de pensamiento más trivial, es probable que todo esto afecte a nuestra forma de comunicarnos también expresivamente. Este formato rápido nos hace ser consumidores de un nivel lingüístico más bajo, que no invita a la reflexión. No es lo mismo leer un texto complejo que te hace pensar sobre diferentes argumentos que leer un tuit de 140 caracteres.

-Desde su experiencia de trabajo con la mente, ¿se puede entrenar para reforzarla?

-Totalmente. Hay diferentes formas de que nuestro sistema cognitivo, lo que llamamos la mente humana, esté mejor preparado para hacer frente a lo que la vida nos trae, que muchas veces pueden ser enfermedades neurodegenerativas o incluso la propia edad, porque ese declive cognitivo existe. Hoy en día sabemos que hay decisiones que podemos tomar como sociedad que mejoran nuestra salud cognitiva, como la práctica de cierto tipo de ejercicio de manera sostenida y continuada, hábitos de alimentación o de sueño.

-El cerebro pierde plasticidad con la edad, ¿aun así se puede ejercitar?

-Se ha comprobado que las intervenciones que seguramente más funcionan son aquellas que están destinadas a personas ya inmersas en un proceso de neurodegeneración. Ahí es donde cualquier cosa que hagas para mejorar el sistema resulta muy positiva y estamos hablando de personas con alzhéimer, párkinson o que haya tenido un accidente cerebrovascular como, por ejemplo, un ictus.

En procesos médicos y neuropsicológicos de intervención estamos yendo hacia la medicina y la intervención personalizadas

-En la actualidad muchas veces se demoniza a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero ¿pueden ser herramientas beneficiosas para los investigadores para ayudar a reforzar la mente?

-Sin duda. En procesos médicos y neuropsicológicos de intervención estamos yendo hacia la medicina y la intervención personalizadas. Entender cuáles son las circunstancias personales del paciente, sus necesidades, evaluarlas adecuadamente y ofrecerle un menú adecuado a sus necesidades lo estamos consiguiendo gracias a los algoritmos de inteligencia artificial y, sobre todo, de aprendizaje mecanístico, el denominado "machine learning", que nos permite tener un portafolio de posibles actividades y escoger aquellas mejores para esta persona concreta en este momento de su vida.

-¿Esta manera de trabajar aumenta la probabilidad de acierto?

-Tenemos que pensar que esto es como ir a comprar a unos grandes almacenes un traje. Lo más probable es que tu cuerpo no sea el estándar y necesites ciertos ajustes. Así veníamos haciéndolo hasta ahora, pero en la actualidad hablamos de una especie de sastrería cognitiva a medida, donde te evalúan personalmente por lo que el traje que hagan será el que tú necesitas para tu situación concreta y así te quedará perfecto.