Un año de plazo para restaurar cinco tramos de la Muralla de Zamora

En "tiempo récord". Así ha sido la adjudicación de la licencia por parte del Ayuntamiento para restaurar los cinco tramos de la Muralla de Zamora, tal y como ha indicado el alcalde, Francisco Guarido. La obra será acometida por el Estado a través de Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, S.A.) con un presupuesto de más de 1,4 millones de euros. A pesar de la premura en la aprobación de la licencia, para el regidor la obra puede ir con cierto retraso, aunque es responsabilidad del Estado y "son ellos los que tienen que cumplir los plazos". Plazo del proyecto que es de un año por lo que los trabajos deberán estar concluidos a mediados de 2026.

Tramos en los que se va a intervenir

Guarido detalló el proyecto del tramo denominado Baltasar Lobo, puesto que es el que está debajo del actual Museo Pedagógico. Zona en la que ya había habido desprendimientos en años anteriores teniendo que efectuarse diversas obras de emergencia por parte del Estado. "Es la rehabilitación de toda la parte de abajo de toda la muralla, que es un talud importante", precisó el alcalde. Parte de la muralla que "siempre ha estado en mal estado" y que "con este arreglo quedará para muchos años rehabilitada", añadió.

El segundo tramo es el que va desde el Parque de San Bernabé hasta el cubo de la Puerta de San Martín. Zona en la que ya se ha solicitado por parte del Obispo poner la carpa para albergar los pasos de las hermandades mientras duren las obras de construcción del nuevo Museo de Semana Santa. No obstante, Guarido cree que en principio no existe problema en poner la carpa, aunque habrá que esperar al informe del Servicio de Patrimonio porque afecta a un tramo de muralla de los que se van a arreglar. "Lo que se arregla es la parte de la muralla de abajo y la parte de San Bernabé está arriba y por lo tanto no toca la muralla por lo que creemos que es compatible con la carpa", alegó. Carpa que estará financiada al 50% entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, recordó, con un importe de 95.000 euros cada institución.

El tercer tramo corresponde al de la Avenida de la Feria, siendo tan solo una parte. Respecto a la otra mitad, el Ayuntamiento cuenta ya con el dinero para hacer el proyecto por lo que el siguiente paso es redactarlo y presentárselo al Ministerio para que lo financien en el año próximo. La rehabilitación de este tramo de muralla afecta a algunos de los patios de las viviendas que todavía no están expropiadas y el objetivo es quitar toda la vegetación de los mismos, si no pueden acceder a ellos desde la ronda de Santa María la Nueva, calle que va por encima.

El cuarto tramo del proyecto se refiere al que afecta al arco de Doña Urraca y el trozo de muralla en la calle Mesones. Tramo que condicionará el tráfico, puesto que una vez se inicien las obras deberá cortarse el acceso hacia la Plaza Mayor.

Por último, se prevé actuar en la ronda del Degolladero, es decir, en el tramo que está junto al centro de salud, más toda la zona de la muralla que está por debajo de los edificios que hay colindantes. Zona en la que también se han producido desprendimientos en los últimos años.

Tramos que tenían una conservación es muy deficiente por lo que Guardo espera que "sea el inicio de otras inversiones que pueda hacer en el futuro el Estado, porque suya es la muralla".

Museo de Semana Santa

La Junta de Gobierno local autorizó este martes también la licencia definitiva al Museo de Semana Santa. Obras que acometen las empresas Comsa e Inmeva por casi 10,2 millones de euros. El alcalde de Zamora ha recordado que el proyecto está autorizado por Patrimonio teniéndose que conservar una parte de la atarjea en el subsuelo, en el primer sótano. El museo conservará aproximadamente un tercio considerándose también que debe haber una integración de todos los sillares que vayan apareciendo. En este sentido, comentó que en la obra del aparcamiento de San Martín, todo lo que apareció se colocó en los laterales del aparcamiento.

Obras que acabarán con los problemas de filtraciones, puesto que una vez comiencen la atarjea "queda sin uso". "Lo primero que se hace es desviar el agua por la calle Orejones que es por donde va el saneamiento por lo que en las próximas semanas lo que queda sin uso es toda la atarjea", explicó Guarido. De este modo, se acabará de "manera radical" con los problemas de filtraciones, reiteró.

Renaturalización del Bosque de Valorio

El proyecto para renaturalizar el Bosque de Valorio empezará con una primera fase que en breve saldrá a licitación en la Plataforma de Contratación del Estado. En concreto, se trata del tratamiento silvícola, donde lo que se va a hacer es la eliminación de determinadas especies exóticas con alto potencial alergénico, el apeo o la limpieza de ejemplares de pino de Monterrey que "presenten afecciones evidentes y que están enfermos, la retirada de los olmos que están afectados por grafiosis, la eliminación de especies exóticas invasoras y la adecuación de los accesos existentes en el bosque para prevenir incendios", desarrolló la concejala de Fondos Europeos y Urbanismo, Ana Belén González.

Después la actuación contempla también la adecuación de todos esos caminos para dejarlos con un ancho suficiente de tres metros para permitir el acceso a sistemas de prevención contra incendios en caso de que haya algún problema, realizándose podas de hasta 2,5 metros en los árboles pequeños y de hasta 5,5 metros en árboles de gran porte para la apertura de los caminos. El presupuesto que se contempla es de 238.472,10 euros para esta primera fase con un periodo de ejecución de siete meses.

Tras concluir este proceso, el consistorio iniciará los trámites para la contratación de la segunda fase con el objetivo de que esté acabado antes de finales de año.

Nuevo recorrido para los aficionados a la bici

La empresa San Gregorio será la encargada de acondicionar la nueva vía verde en el tramo comprendido entre el Polígono de la Hiniesta de Zamora y el antiguo vertedero de la ciudad. El proyecto ha sido adjudicado por 116.000 euros. "Los que sois aficionados a la bici, dentro de unos meses podréis ir en ese tramo para hacer ejercicio y para pasarlo bien", comentó Guarido.

La obra cuenta con un plazo de ejecución de tres meses para habilitar un sendero de conexión entre el polígono industrial y el antiguo vertedero, que ha sido restaurado con especies arbóreas y arbustivas autóctonas adaptadas a las condiciones del entorno. Esta intervención, denominada "B22 Vía de conexión con el antiguo vertedero municipal convertido en bosque periurbano”, mejorará y reparará un tramo de la conocida Cañada Real, tramo de Roales, paralela a la carretera provincial ZA-P-1405.

La conexión tendrá una anchura variable, con tres metros en algunos puntos y un metro y medio en otros, adaptándose a las características del terreno para facilitar su uso por peatones y ciclistas. Además, se prevé la plantación de árboles y arbustos a lo largo del sendero para crear un corredor verde que favorezca la biodiversidad local.