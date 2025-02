"Nos preocupa el incremento de la inquiocupación de pisos"

Seguridad jurídica para el propietario, con medidas como la agilización de los desahucios, y facilitar la construcción de pisos sobre todo a precio tasado, son las recetas básicas del Partido Popular para solucionar el problema de la vivienda que, entre otras cosas, está frenando el proyecto de vida de muchos jóvenes españoles. Es el mensaje que acercó hasta Zamora la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, que alertó del crecimiento tanto de la ocupación tradicional de la "patada en la puerta" como de la inquiocupación, inqulinos que dejan de pagar y se quedan en el piso.

Proponen ustedes una ley para poner más suelo en el mercado pasa construir pisos que suena a la liberalización de tiempos de Aznar, que acabó con una burbuja inmobiliaria.

Lo que vivimos entonces fue una situación de burbuja de crédito, que fue lo que implosionó a la hora de la concesión de hipotecas. Pero la culpa no fue de la vivienda en sí. Y es verdad que ahora la demanda es mucho mayor de lo que fue en la época de Aznar. Ahora no dejamos de crecer en población, especialmente en las grandes ciudades. Se necesitan 600.000 viviendas para cubrir la demanda actual y no vamos a ir a un ritmo de construcción de 80.000 al año. Se necesitan 185.000 al año más de las que se están construyendo actualmente. Por lo tanto, necesitamos incentivar que haya más suelo, que haya más vivienda. Además abordamos que se tarde menos en construir una vivienda, porque ahora entre los primeros trámites y la terminación pasan diez años y nosotros pretendemos que se pueda hacer en 48 meses.

La Ley de Vivienda del Gobierno es todo lo contrario a lo que debe hacerse en este momento

¿Seria una solución inmediata?

Con las perspectivas actuales el problema de la vivienda no se va a solucionar en el corto plazo ni en el medio si no actuamos ya y si no ponemos en marcha las medidas enfocadas a que haya más vivienda disponible lo antes posible.

Ni el Gobierno ni ustedes parecen apostar por recuperar la política de construcción de viviendas sociales. ¿Por qué?.

Dentro de esta ley va precisamente a movilizar suelo para construir vivienda a un precio tasado. No somos partidarios del intervencionismo, ni de atacar al propietario, ni muchísimo menos. No consideramos que criminalizando lo privado se resuelva un problema que es de todos. Se tiene que involucrar el sector privado y el sector público. Si en un mercado donde hay muchísima demanda vas introduciendo más oferta, al final los precios bajan, pero no como hace la Ley de Vivienda del Gobierno, que interviene directamente en el mercado.

Critican las medidas del Gobierno pero sin ponerlas en práctica. Por ejemplo el tope a los alquileres sí parece que funciona en Cataluña. ¿Sus comunidades se han declarado insumisas?

Es que Cataluña, precisamente, es la comunidad con un precio del alquiler más caro. Estamos viendo que lo que se consigue con eso es que el propietario diga, oiga, pues retiro mi vivienda del mercado de alquiler porque no puedo disponer de ella ni tengo seguridad jurídica: si me imponen y me intervienen mi vivienda, para eso la tengo cerrada. Lo que sucede es que la oferta es aún menor, es decir, lo contrario de lo que debería pasar. Y también le digo que no hay ninguna comunidad autónoma del PP en rebeldía, todas cumplen la ley. Pero donde tenemos capacidad de decisión en esa norma no aplicamos lo que se denomina como zona tensionada, porque creemos que consigue el efecto contrario del deseado.

No hay comunidades del PP en rebeldía, pero no podemos aplicar las zonas tensionadas porque van en sentido contrario a la solución del problema

Habla también de otra iniciativa que llaman antiocupación. Sin embargo, atendiendo a los datos, ¿no se ha hinchado un poco políticamente el problema?

Es un problema y ahora, además de la tradicional patada en la puerta, que sigue en auge, se está incrementado últimamente la inquiocupación: el inquilino que deja de pagar la renta del alquiler y claro, se produce un tiempo donde el propietario no puede recuperar su inmueble. Nosotros con esa ley pretendemos que la persona que acredite ser el dueño y que le han entrado o dejado de pagar el alquiler pueda recuperar su vivienda en 24 horas. No puede ser que sea un proceso que dure cuatro o cinco años, con el coste económico y emocional que eso supone. Calculamos que puede haber 80.000 viviendas ocupadas y 25.000 viviendas inquiocupadas.

¿Qué les parece el sistema de la línea de avales para que sea el Gobierno el que garantice los impagos al propietario?

Es el decreto para camuflar un poco el fenómeno de la inquiocupación: el Gobierno pasaría a pagar la renta del alquiler y los destrozos. Es una medida inútil en tanto no haya una ley antiocupación porque al final lo que estás haciendo es desde el Gobierno avalar la ocupación. El problema no es sólo el pago de una renta, sino también que el propietario no tiene capacidad de decisión sobre el inmueble. Nosotros tenemos un seguro en las comunidades autónomas, pero para cuando llega el desahucio, el desalojo, el propietario recupere el inmueble en buenas condiciones y las rentas no cobradas, para incentivar que las viviendas no queden cerradas. Pero lo que propone el Gobierno es incentivar la ocupación: poner un aval y como que no pasa nada.

Si creas un aval pero no agilizas los desahucios lo que haces es favorecer la ocupación

Todo el mundo está de acuerdo en que el de la vivienda es uno de los problemas más importantes del país, pero no hay manera de que los grandes partidos lleguen a un mínimo consenso para buscar soluciones.

Coincidimos en el diagnóstico, que hay un problema con la vivienda, pero diferimos radicalmente con las soluciones. La diferencia está en que nuestras soluciones nacen de un proceso de mucho análisis y mucha escucha, han sido trabajadas con el sector, consensuadas con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que es clave. Por contra, Pedro Sánchez empezó hace ya unos años prometiendo 20.000 viviendas, luego pasamos a cien mil, luego a 180.000, después a 240.000... y no conocemos ninguna vivienda que haya puesto este Gobierno en marcha desde hace 7 años que llevan de mandato. Y su Ley de Vivienda es totalmente lo contrario de lo que se debe hacer en un momento de demanda excesiva de vivienda y oferta escasa. Y efectivamente, el de la vivienda es el principal problema de los españoles, algo que reconocen hasta las encuestas "nada manipuladas" de Tezanos, una preocupación que no solo es de los jóvenes, sino que se está trasladando a todos los grupos de edad tanto en alquiler como en la compra.

¿El problema de la vivienda puede convertirse al final en un problema generacional?

Los precios, tanto en alquiler como en compra, están imposibles, especialmente en las grandes ciudades y sobre todo para los jóvenes. Va a haber una generación absolutamente perdida si no actuamos ya, porque no van a poder irse de casa de sus padres y desarrollar un proyecto de vida autónomo o formar una familia.

