En juego un viaje a Bruselas para los participantes del Premio Valores Democráticos

La octava edición del Premio Valores Democráticos ya está en marcha. Certamen que el director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, y el presidente de la Fundación Valsaín-Valores Democráticos, Álvaro Gil Robles, han dado a conocer en profundidad en Zamora animando a los centros escolares a participar en la iniciativa. Ambos han resaltado el papel que desempeña el Premio Valores Democráticos como herramienta para la formación en valores del alumnado de la Comunidad.

El Premio, convocado por la Fundación de Castilla y León y la Fundación Valores Democráticos en coordinación con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, persigue que el alumnado de Castilla y León exprese, a través de un vídeo de no más de dos minutos de duración, su opinión sobre los valores democráticos y más en concreto, sobre la paz, que es la temática elegida e hilo conductor para esta octava edición. “Un valor que, en muchas sociedades no muy lejanas a la nuestra, no está garantizada, lo que genera situaciones de riesgo para los más vulnerables y quiebra el estado de bienestar y los derechos fundamentales”, declararon.

El equipo ganador obtiene un viaje a Bruselas para visitar el Parlamento Europeo y otras instituciones comunitarias en junio, así como un trofeo realizado en vidrio por la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Por su parte, el segundo equipo ganador gana, además del trofeo, un viaje a Madrid para visitar el Congreso o Senado y el tercer equipo, una visita guiada a las Cortes de Castilla y León.

La inscripción de los participantes y la presentación de los vídeos se podrá realizar a través de la página web de la Fundación Valores Democráticos (www.fundacionvaloresdemocraticos.com), donde también pueden consultarse las bases del Premio, hasta el próximo viernes 25 de abril. Los ganadores se darán a conocer en una gala en el Teatro ‘Juan Bravo’ de Segovia a finales del mes de mayo.

La organización premiará aquellos vídeos realizados con dispositivos digitales que destaquen por su guion y procesamiento técnico y con los que se muestre la importancia de la paz como valor democrático.