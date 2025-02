Un joven zamorano idea un cultivo sin tierra para "recuperar el sabor de antes"

Recuperar el sabor de los cultivos de antes, pero sin el sacrificado trabajo en el campo. Ese es el objetivo que persigue Pablo del Campo con su cultivo hidropónico automatizado. Un proyecto que le ha hecho merecedor de una mención de honor en la VI edición de los Premios Talento Emprende. En concreto, el jurado del certamen, que promueve la Diputación de Zamora en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Fundación Caja Rural, alabó su idea por su "integración digital en emprendimiento".

El alumno de I.E.S. Río Duero trabajando en el aula de tecnología aplicada del centro. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO

Estudiante del Grado Superior de Mantenimiento Electrónico en el I.E.S. Río Duero de Zamora, el joven comenzó a desarrollar su idea mucho antes de que se anunciará el concurso. "Todo esto es parte de mi proyecto de final de grado que tengo que presentar en junio", explica el joven de 19 años. "Yo tenía ya la idea y durante el pasado congreso sobre la Silver Economy me enteré de la convocatoria de los premios y me animaron a presentarme", revela.

A partir de ese momento, comenzó a darle un mayor impulso a su proyecto y preparar su presentación en vídeo en la que contó con unos protagonistas excepcionales: sus abuelos, Celedonio y Clari. "Mi idea está muy enfocada a ellos, a facilitar el trabajo del huerto, pero dándoles la posibilidad de seguir disfrutando del sabor de las frutas y verduras de siempre", detalla. El sabor de antes que cree que se ha perdido también entre tanto plástico... "Ahora abres la nevera y ves todo plástico. Plástico para carne, plástico para pescado, plástico para la lechuga... entonces pensé, esto ya no es un proyecto, es algo con lo que, de verdad, me gustaría cambiar las cosas", comenta. Así que comenzó a darle vueltas en su cabeza para conseguir hacerlo realidad.

El joven produciendo algunas de sus piezas por impresión 3D. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO

"No todo el mundo tiene accesibilidad para ir a un huerto, para estar en un pueblo y cultivar, además que es un trabajo muy laborioso y muy sacrificado, entonces es como reducido. Sin olvidar, que ahora se emplean muchos pesticidas", apunta el alumno del I.E.S. Río Duero. Entonces, llegó a la conclusión de que lo que hacía falta era cultivar sin tierra para no tener que utilizar nada de químicos.

Un reto que dio como resultado su cultivo hidropónico automatizado por el que se consigue el crecimiento de las plantas en agua con nutrientes, sin necesidad de tierra. "Es un cultivo con un minisoporte por el que crece la raíz por su propia naturaleza cogiendo el agua que necesite", describe. Soporte que ha hecho en 3D y que es lo que mantiene sujeta a la planta que es la "que propiamente coge los nutrientes, en este caso, del agua. O también puede coger los nutrientes de agua que se mezclaría con el abono que vendría a ser como líquido, pero sin ser químico". A ello se añaden los sensores que automatizan los niveles de agua, nutrientes y humedad de cada cultivo, además de un panel led para aportar la luz que se precise.

Imagen final del proyecto de Pablo del Campo. / Cedida

Prototipo en el que, tras terminar sus exámenes del Grado Superior de Mantenimiento Electrónico en el I.E.S. Río Duero, continúa desarrollando para lograr que pueda llegar en un futuro no muy lejano a muchos hogares. "La idea es venderlo y lo veo factible porque se trata de invertir además en la propia salud de cada uno. Además es un soporte moldeable que puedes hacerlo tan grande o alto como tú quieras", valora. Cultivo hidropónico automatizado que se puede instalar en balcones o terrazas a la medida que se pida según el uso que se le vaya a dar y el espacio del que se disponga.

Ingenioso producto que Pablo del Campo ha comenzado ya a testear con sus clientes más exigentes; sus abuelos y sus padres, Nicolás y Pilar, a quien agradece su apoyo incondicional desde pequeño en todos sus proyectos. "Al principio mis abuelos no lo entendieron muy bien, pero les expliqué que es lo que tenían en el huerto, pero trasplantado a una pequeña maceta. Y de esa pequeña maceta nacerá la propia lechuga que nace en el huerto. La quitas, la coges y la comes. No tiene ningún proceso porque todo va por sensores y está autoprogramado", indica.

Sin duda, un invento con el que espera que jóvenes y mayores opten por ser más "ecosostenibles", disfrutando del original sabor del campo.

