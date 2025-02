"Japón no puede económicamente sostener su población envejecida"

-¿En qué empresas japonesas del sector de los cuidados ha trabajado?

-Durante catorce años he trabajado en Seina Corporation, una institución médica en la que fui líder de una unidad. Desde hace medio año estoy en una institución de bienestar social, en Hochikai, ubicada en la prefectura de Gunma, en la ciudad de Kiryo, en Japón.

-¿Cómo es el panorama del cuidado de los mayores en el país nipón?

-Bueno, como saben, Japón es una, la población de Japón es una población súper envejecida, antes la llamábamos envejecida, pero dada el alto porcentaje de adultos mayores, está programado para que el 2030 el 31% de la población tenga más de 65 años. Esto ya se viene desde hace mucho tiempo, muchísimos años atrás, es por esto que Japón creó en el año 2000 un sistema de seguros a largo plazo que consiste en la aportación a partir de los 40 años. Esa aportación obligatoria para en un futuro poder utilizar los servicios de cuidado, ya que el país no puede económicamente sostener a una población envejecida tan grande.

-Zamora es la provincia de España más envejecida y puede ser un espejo de lo que ocurre en Japón ¿puede ser útil tomar notas de las iniciativas que han puesto allí en marcha y viceversa? No sé si puede ser útil lo que hay en Japón para explicar en Zamora y viceversa. Claro, claro, sí.

-Lo que caracteriza a Japón es que es una población que trabaja siempre en comunidad, con las personas pendientes unas de otras. Allí, el municipio delega de una persona a la que se encarga que atienda a un promedio de 50 familias de personas mayores. Esta persona puede llevar un control de cómo evolucionan esos mayores que, sobre todo viven solos y llegan a cierta edad, pueden ir perdiendo salud y deteriorando con los años. Entonces esa persona es la encargada de percatarse si hay algún cambio en la salud o en el estado emocional de este adulto mayor que vive solo. Como todos queremos vivir hasta el último día que podamos en nuestra casa, no sé si es el caso de España pero en Japón al menos sí, y falta de mano de obra, de cuidadores que se queden en esas casas con los mayores, es cuando se ha implementado esa figura.

-¿La solución en los pueblos de Zamora podría ser esa, tener esa especie de agente de salud que vigile a los mayores y los visite periódicamente, con el apoyo de la tecnología para los cuidados en casa?

-Sí, se trabajaría en red, con una persona que esté al tanto de toda esta agrupación. Como digo, esta persona trabaja como voluntariado, sin recibir un dinero extra. Generalmente son personas que quieren apoyar a la comunidad, jubilados que se mantienen activos y van a visitar y conversar con otros mayores. Creo que eso también se podría implantar aquí.

-¿Esa persona de enlace serviría además contra los problemas de soledad no deseada de la gente mayor?

-Sí, en Japón sí hay mucho adulto mayor viviendo solo, sobre todo en los alrededores de Tokio y lugares alejados de las grandes ciudades. En esos casos también existen bastantes actividades para el adulto mayor y lugares especializados donde pueden ir, tipo centro social para pasar el día. Van a recogerles a casa y en estos centros de día almuerzan, toman baño, conversan o hacen diferentes actividades a lo largo de la jornada antes de regresar a sus casas por la tarde.

-¿Ese apoyo humano se combina en Japón con la tecnología?

-Hay que partir de que los mayores siempre que puedan prefieren su casa a una residencia, ésta es el último recurso. La tecnología en Japón está bastante adelantada, pero creo que aun así jamás va a reemplazar al ser humano.

Mónica MIzuno, durante su participación en la feria Fitecu de Zamora. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

-Lo cierto es que allí son referentes en soluciones tecnológicas. ¿Por lo que ha visto en Fitecu, aquí también podemos serlo?

-Sí, aquí he visto algunos robots. Allí, en la institución en la que estoy, contamos con tecnología bastante avanzada, pero no con robots, aunque en otros centros sí los hay y los residentes llegan a tener una comunicación con ellos. En nuestro caso, las soluciones por las que apostamos son más de sensores, de chips de movimiento.

-¿Cámaras y sensores pueden ser el futuro en los cuidados, siempre que no sean invasivos?

Así es, además al no ser invasivos también juega su papel el cuidador, que tiene que ir y supervisar, lo que hace que así no se pierda esa parte del contacto con el residente.

-En la provincia de Zamora, en casas de algunos mayores que viven en pueblos ya hay chips en la nevera, en el baño y en sitios para comprobar que la persona cumple sus rutinas diarias, ¿puede ayudar eso en los cuidados?

-Sí, ya lo creo. Ayuda muchísimo. Todo este tipo de tecnología es muy necesaria. En Japón la estamos usando bastante. Estaba bastante implantado también tener médico o un asistente en red. Todo eso ayuda bastante, pero, como digo, no llega a reemplazar a la persona del todo. Es fundamental siempre que haya una persona detrás, un ser humano. En Japón se trabaja mucho para no perder esa humanidad.

-¿Cómo reacciona la gente mayor a estas nuevas tecnologías ellos que no son nativos digitales, no son un poco reticentes? ¿No habrá que meter esas innovaciones, entre comillas, camufladas, sin que ellos tengan que manejar esa tecnología?

-Las personas mayores no están al tanto de todo los avances tecnológicos. En un futuro, puede que sí, pero los mayores de hoy no llegan a percibir esa tecnología, a no ser que tengan un robot delante que les hable. Ellos no perciben ese tipo de sensores que uno acopla en la vivienda o si hay cámara. Si se tiene el permiso de la familia, no es invasivo y no supone un cambio brusco para ellos puede ser útil. Sería más difícil si fueran ellos los que tuvieran que manejar la tecnología.

-Esta tecnología permite además mantener un contacto a distancia con los familiares.

-Sí, se usa bastante porque ahora con las cámaras y con un móvil ya puedes ver a tu familiar aunque estés el otro lado del mundo. También ayuda muchísimo a mantener informados a los familiares de los residentes.

-¿Cómo ve la feria Fitecu, ha visto más de este estilo en España o en otros países?

-En Japón hay bastantes de este tipo, también muy grandes, con muchos ponentes y mucha tecnología. Dos o tres al año de este estilo. En España es la primera vez que participo en este tipo de eventos y estoy muy sorprendida con los avances. Los que estamos aquí reunidos todos trabajamos por un mismo fin, que es el ofrecer los mejores cuidados al adulto mayor.

-¿Cómo ha ayudado la tecnología al cuidado de los mayores?

-Antes no había mucho tecnología. Ahora lo que es la mano de obra, personas que quieran trabajar como cuidadores. Hay mucha necesidad de ese perfil profesional y al menos gracias a la tecnología se ha aliviado algo ese problema con soluciones como los sensores. Por ejemplo, si hay un sensor en la cama, ya no hay necesidad de entrar en la habitación para ver cómo está y despertarlo porque ese mayor ya está monitorizado y por los datos sabes si está durmiendo y tiene sueño profundo o no. Son pequeñas cosas que son grandes a la vez. Desde ese punto, la tecnología nos ayuda bastante.

-¿Cómo solucionan en Japón, si lo tienen, el problema que hay aquí de despoblación, en cuanto a la atención a los mayores que viven solos en los pueblos?

-A las afueras de Japón también hay mucho adulto mayor viviendo solo, ya que la familia sale a la capital a trabajar. El Estado ahora trabaja con estas personas que una vez al mes los visitan y, cuando ya ven que llegan a un grado de dependencia, pues ya actúan de inmediato.

-¿Sobre ese pago que se hace a partir de los 40 años para financiar el coste de la dependencia de personas mayores, la gente lo acepta o surgen reticencias, porque aquí todo lo que sea hablar de impuestos siempre levanta mucho rechazo?

-Al principio hubo bastante rechazo, pero no había elección, aportabas sí o sí. La población ya era consciente de que la baja natalidad nos iba a llevar a una población envejecida y que el Estado no puede sostener a tantas personas adultas mayores con dependencia porque la carga para el Estado es bastante alta. Por eso que se implementó este sistema que se basa en que todos aportemos para nosotros mismos cuando lo necesitemos. No tuvimos otra salida que estar todos de acuerdo. Todavía se hacen ajustes de los pagos a ese fondo cada tres años porque a pesar de todo lo que aportamos los costos son bastantes altos.

-¿Cree que en España sería necesario aplicar un pago similar?

-Sería bastante favorable para poder mantener una sociedad envejecida, ya que los costos son bastante altos. En Japón el seguro específico para el adulto mayor que pagan los mayores de 40 años se creó en el año 2000, tiene casi 25 años.

-¿Cómo es la corporación de bienestar social para mayores en la que trabaja en Japón, que es casi una ciudad de mayores?

-Hay pequeñas casas y todas las instalaciones están controladas por el Estado. Los residentes que ingresan en el centro pagan el 10% del coste y el 90% lo cubre el Estado con el aporte o el segundo que se hace al sistema a partir de los 40 años.

-¿Esa "ciudad de los mayores" en la que trabaja sigue el modelo de unidades de convivencia independientes que se implementará en la nueva residencia pública de Zamora?

-Lo que llaman aquí unidades de convivencia creo que se asemeja a lo que hay allí. En Houchikai cada edificio funciona de forma diferente. Según el grado de cuidado que necesite así será el lugar en el que será ubicado el paciente.

