Buscan a los dueños de esta pequeña perrita, aparecida en el centro de Zamora

Como si de una extraña coincidencia se tratara, las últimas 24 horas han servido para avisar en redes sociales de la búsqueda de los dueños de dos animales domésticos que han aparecido por Zamora capital y los alrededores. Si primero era el turno de una pequeña gata que se dejaba ver por unos caminos de Villaralbo, el turno le toca ahora a una perrita que deambula desde este sábado por el centro de Zamora. Una publicación que ha generado ya un buen puñado de reacciones, pero que, por el momento, no ha dado resultado satisfactorio para el animal implicado.

Según explicaba el usuario que dio el aviso en uno de los grupos zamoranos de Facebook, la pequeña perra "se encuentra perdida por los alrededores de la calle Sor Dositea Andrés". Dicho de otra manera, la calle que une la zona alta del Parque de San Martín con la Iglesia de Santa María Magdalena, a pocos metros de la redacción de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. Una zona muy concurrida durante todos los días y, donde además es habitual ver a otros dueños de mascotas pasear con ellas por los jardines de una de las zonas verdes más reconocibles de la capital.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, se trata de una perra de tamaño pequeño-mediano, con su pelaje de color blanco a excepción de la cabeza, donde toma colores más oscuros entre el negro y el marrón. En la publicación realizada en Facebook no se informa sobre si tiene 'chip', por lo que es posible que la localización de sus dueños se complique aún más en caso de no actuar con celeridad. De todas maneras, el usuario que informó de la aparición de este can en esta céntrica zona de la ciudad ha asegurado este domingo "estar pendiente de pasar por la zona, para revisar si la veo nuevamente".