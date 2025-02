"Para mí hay cosas que no son graciosas y no hay quien las defienda"

El cómico Álvaro Casares actúa hoy en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, donde presenta su último especáculo.

Le llaman el rey del costumbrismo, ¿está de acuerdo con esta denominación?

Sí, claro, me lo pusieron y me gusta porque yo hago humor de las cosas cotidianas, de ahí que realmente no me disguste que se me relacione con el costumbrismo.

¿Cómo definiría el humor que pone en escena por toda España?

Es un humor cotidiano. Es un humor cercano y sencillo. Tengo una máxima, cuando hago un vídeo pienso si la gente se va a reír, si la gente piensa que es gracioso es porque es verdad y, entonces, puede a ser uno de mis vídeos.

¿Tras un monólogo tiene que haber una verdad?

En el humor que yo hago, sí. Luego puedes tirar el surrealismo u otro tipo de cosas, pero yo me baso prácticamente en mi vida y en ser gracioso porque es verdad.

¿Cómo llegó al mundo del humor?

Yo antes era el típico gracioso al que en un grupo de amigos le decían que debía hacer un monólogo. En 2014 en una fiesta con colegas hice un monólogo y me gustó la experiencia. Posteriormente, busqué cursos de monólogos y me apunté. Desde entonces estoy haciendo monólogos. En estos años se me ocurrió la idea con un amigo de hacer vídeos para las redes sociales, en 2015 y 2016, y a medida que TikTok empezó a tener un poco más de percusión en redes, pues no he podido dedicarme a la comedia.

Usted es un fenómeno en las redes sociales, ¿qué le ha supuesto?

Yo era trabajador social antes de la pandemia en 2020. Trabajaba en ayuda a domicilio en Madrid y justo cuando acabó la pandemia, salimos a la calle y la gente empezó a pedir fotos porque habían visto mis vídeos. Al estar en casa la gente los vio y fue un salto increíble. El estar tan expuesto tiene también su parte negativa porque hay gente que te pide fotos muy amablemente, pero otros no son tan respetuosos.

El cómico en una actuación. / Cedida

¿Sube contenidos todos los días?

Intento hacerlo dos o tres días a la semana, todo depende de la red social porque estoy en YouTube, en TikTok y en Instagram, en esta última subo a diario.

Lleva diez años como cómico, un tiempo en el que todo ha cambiado mucho.

Ha cambiado muchísimo. Muchas personas ahora no están relajados disfrutando del espectáculo que tu llevas a cabo, sino que van buscando el fallo del cómico o la ofensa por parte del profesional. Cuando yo empecé había muchos hombres y pocas mujeres y ahora se ha democratizado más. Hay muchas más cómicas que lo están petando y yo creo que para la comedia de España resulta muy positivo porque ofrecen un punto de vista novedoso.

¿Qué ofende al público ahora?

Como ejemplo uno de los vídeos más polémicos que he tenido últimamente de redes fue que hice una comparativa entre ciencias versus letras. Y la gente se ofendía e incluso hubo una persona que puso un comentario que dijo voy a dejar de seguirme porque desprestigia las carreras de letras. Yo soy un influencer que hace contenido, nadie va a dejar de estudiar periodismo o cualquier otra carrera de letras porque yo haga un simple chiste sobre una carrera de letras. Para mí en vez de intentar reírnos o no reírnos porque nos va a dar gracia, vamos con otro pensamiento.

¿Tenemos cada vez la piel más sensible?

Sí y no. Es verdad que si algo no es gracioso no lo es y no hay quien lo defienda. Por ejemplo, hay chistes machistas. Yo no me encuentro cómodo haciéndolos, por tanto, no los hago aunque entiendo que haya gente que le puedan parecer graciosos, que haya gente que no le gusta y otros que se ofendan, pero tampoco podemos rasgarnos las vestiduras.

En el Teatro Ramos Carrión presenta su espectáculo "Check, un show bien".

El público que no me conozca se va a reír porque mi humor es cotidiano y muy costumbrista. También habrá vídeos inéditos para la gente que me sigue en redes y que me quieran conocer un poco más. y habrá muchas interacciones.

