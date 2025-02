Fitecu cierra sus puertas con el reto de implementar la tecnología y ponerla al servicio de las personas

La tecnología ha demostrado en el salón Fitecu de Zamora ser una aliada clave en el futuro de los cuidados. No obstante, el gran reto ahora es implementarla y ponerla al servicio de las personas. Con ese llamamiento ha finalizado la segunda edición de la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados, impulsada por la Junta de Castilla y León y el Clúster SIVI, que ha evidenciado la necesidad de integrar herramientas innovadoras como la inteligencia artificial, la robótica o la digitalización de los modelos de atención sociosanitaria para garantizar la independencia y mejorar la calidad de vida de las personas y sus cuidadores.

La última jornada comenzaba este sábado con una inmersión en el campo de la neurotecnología y la inteligencia artificial generativa de la mano de María López Valdés, neurocientífica y CEO de Bitbrain. Su intervención ha puesto sobre la mesa varias soluciones aplicadas al sector de los cuidados, la salud mental y la rehabilitación neurológica, desarrolladas gracias a softwares y dispositivos innovadores que ayudan a reconocer e identificar los impulsos del cerebro. “Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) estamos cada vez más cerca de tener tecnología en casa de los pacientes y poder diagnosticar y tratar a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar”, subrayó.

López Valdés presentaba en Fitecu una neurobanda textil no invasiva que incorpora IA, un dispositivo declarado como una de las 20 tecnologías más disruptivas de Europa, que permite prevenir y diagnosticar trastornos neurológicos de manera fácil, fiable y accesible.

Clausura de Fitecu / José Luis Fernández / LZA

Esta neurobanda también está ofreciendo soluciones en la investigación de nuevos tratamientos. Algunos de esos avances es la mejora cognitiva en pacientes con Alzheimer que presentan un deterioro leve “pacientes con solo 8 sesiones de 20 minutos presentan mejoras cognitivas de un 8% en memoria de trabajo y un 12% en memoria episódica”; o tratamiento que permitan retrasar su aparición, lanzando, de manera automática, señales auditivas con ondas lentas durante las fases de sueño profundo de los pacientes para “limpiar su cerebro”.

Poner años a la vida

La tercera jornada de FITECU continuó reservando espacio para enriquecedores debates como el que mantuvieron los componentes de la primera mesa del día, centrados en los retos de la promoción de la autonomía personal como elemento transformador del entorno sociosanitario. Sobre la mesa, el apoyo tecnológico que permite a las personas dependientes permanecer en sus domicilios y hacer vida autónoma el mayor tiempo posible.

Para Jordi Cerezuela, patrón del Instituto Robótica para la Dependencia, especialista en proyectos de innovación social y tecnológica de atención domiciliaria, es muy necesario “acercar la tecnología, que no es amigable con los mayores”. “Hay que darles herramientas para que sigan siendo afines a la tecnología porque cuando es invasiva o no es aceptada, se rechaza y no cumple su cometido”, advirtió antes de señalar que en el ámbito de los cuidados "el café para todos no vale”. La tecnología, prosiguió, "debe ser adaptable para ponerle vida a los años y no al revés”.

En su opinión, “nuestra casa será la mejor residencia y el mejor hospital en el futuro, rodeados de las personas a las que queremos”. En esa misma línea también se manifestó el director de Bihar Home, Javier Parro, quien recomendó "escuchar a las personas a las que van dirigidas las soluciones, a los aplicadores de servicios y a quienes prestamos servicios domiciliarios para bajar las cosas a tierra desde los laboratorios y comprender las necesidades en busca de soluciones humanas, integrales y comunitarias”. De esa manera, apuntó, se evitaría la homogeneización en busca de la personalización que ayudaría a dar una respuesta real a lo que se necesite”.

Por su parte, el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia y director de la Estrategia de Investigación e Innovación en Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, José Manuel Ramírez, advirtió de la necesidad de unir innovación e investigación “porque la una sin la otra es pura ocurrencia”. Ramírez puso en cuestión, además, el debate sobre si humanizar o no humanizar a los robots, una costumbre “muy arraigada cuando uno de estos asistentes llega a una casa” y denostada por los comités de ética. El día a día, explicó, lleva a crear ese vínculo emocional y la clave está en saber gestionarlo.

En opinión de Leticia Pedraz, de Asprodes Salamanca, la innovación juega un papel esencial “para unir dos mundos, a veces antagónicos, como el social y el tecnológico”. Su día en este colectivo ayuda a los tecnólogos a crear productos “que aportan calidad de vida a las personas donde éstas eligen, generalmente en sus domicilios, y transforman en realidades tangibles lo que las personas opinan, sienten y ven sobre la tecnología”.

La vicepresidenta de la Junta en la clausura de Fitecu / José Luis Fernández / LZA

La jornada concluyó con una mesa de debate sobre el papel de los Living Labs, espacios de experimentación donde la innovación tecnológica se pone a prueba en entornos reales antes de su implementación a gran escala. Raquel Losada (Mindlab Fundación Intras), Mariano Barbero (UMA CARE) y Karen Wee (Queenstown Living Lab, Singapur) coincidían en que es necesaria la colaboración de todos los actores implicados en la cadena de cuidados, ya que la falta de alineación de intereses o las dificultades que se presentan a la hora de escalar los proyectospiloto, entre otros, pueden impedir su éxito.

Fitecu 2025 no solo ha sido un escaparate de innovación, sino un punto de inflexión en la manera en que concebimos los cuidados y la capacidad que tenemos para integrarla con humanidad y atendiendo a todas las necesidades. Con la vista puesta en Fitecu 2027, el reto es claro: convertir los avances presentados en realidades, asegurando que contribuyan a una vida más digna y autónoma para todas las personas, sin importar dónde vivan.