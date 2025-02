Andrés Pazos: "La privacidad está en el centro de Alexa y de todos nuestros productos, el usuario tiene el control"

—¿Qué puede aportar Alexa en el ámbito de los cuidados?

—La importancia está en cómo comunicarte con la tecnología, quitar barreras y ayudar a superar esta brecha digital gracias a la interfaz de voz, que es la manera más natural que tenemos de comunicarnos entre nosotros. En este caso, no es la persona mayor la que aprende, sino es la tecnología la que se adapta. Desde que llegamos a España hace ya más de seis años, estamos trabajando con diferentes organizaciones como Cruz Roja o la ONCE y hemos descubierto cómo nuestra tecnología realmente facilita la vida a las personas. Facilita y también entretiene, que es un punto muy importante. A todos nos gusta descubrir la música a golpe de voz, los vídeos, noticias y demás. Estamos muy contentos de aportar un granito de arena a ayudar en este sentido.

undefined

undefined

—¿Qué más puede hacer en el futuro, cómo se puede acoplar Alexa o cualquier asistente de voz a los cuidados en el futuro?

—Actualmente estamos en un momento de revolución. Creo que en la sociedad están impactando todos los avances que vemos en inteligencia artificial, específicamente en inteligencia artificial generativa. Con la misma misión e ayudar en el día a día, creo que vamos a ir a una dirección que sea todavía más natural, más conversacional, que la persona mayor hable de una manera mucho más abierta con el asistente y éste, en este caso Alexa, sea capaz de apoyarle y ayudarle y lo haga de forma más personalizada. Al final, cada persona es diferente, cada necesidad es diferente y la tecnología se debe adaptar a cada usuario. En eso creo que vamos a ver un avance muy interesante.

—¿En un futuro las conversaciones con Alexa podrían llegar a detectar determinados problemas, como por ejemplo, los de soledad no deseada?

—Creo que son muchos los retos y por eso en la parte más social trabajamos con organizaciones expertas. En este caso tenemos un proyecto muy bonito en España, también aquí en Castilla y León, y en Zamora, que distribuye más de 10.000 dispositivos de Alexa con pantalla en hogares de personas mayores. La tecnología está ahí para ayudar, también al cuidador y a los profesionales. No pensemos que por tener un dispositivo o una tecnología, la que sea, se va a solucionar alguno de los retos que tenemos. Yo creo que es una combinación. Aquí en Castilla y León hay un impulso muy fuerte de trabajo por los cuidados. Ellos son los que van a dar esa solución y nosotros, desde el lado de Amazon, vamos a proveer la tecnología para que sea posible.

undefined

—¿Cuántos dispositivos de Alexa puede haber en España ahora mismo, si tiene un cálculo?

—Lo que puedo decirte es que la aceptación es muy buena. El año 2024 ha sido un año increíble. No paramos de crecer y además no solo hay más dispositivos, sino que los usuarios los usan más. Yo creo que hemos conseguido que Alexa sea una más de los hogares españoles. Me consta que en Castilla y León, en todas las ciudades hay muy buena aceptación. Creo que hemos conseguido aportar y posicionarnos de una manera con esta visión de ayudar y de entretener, que es muy importante. El año 2025 se espera que sea también muy bueno.

—¿Cómo afronta la compañía de Alexa el problema de la intromisión en la intimidad? Muchas veces surgen muchas reticencias por aquello de que el altavoz te está escuchando todo el rato y hay cláusulas que permiten que al otro lado puedan escucharte en determinados momentos.

—Es un tema muy importante. Todos nuestros productos, tanto de hardware como de software, se diseñan con la privacidad en el centro de todo. Una cosa muy importante como compañía es la confianza de nuestros usuarios, no solo de Alexa, sino más allá de ella de todos nuestros servicios. Nosotros lo que tratamos de hacer es informar y, también gracias a los medios, que sois altavoz, de explicar cómo funciona la tecnología. Luego también tratamos de explicar al usuario que él tiene el control. El usuario es el que configura, el que decide cómo funciona el dispositivo de una manera muy sencilla, incluso por voz. Tú le puedes preguntar a Alexa qué ha pasado y puedes acceder a toda tu información.

undefined

—El acceder a todo por voz también puede ser un problema, sobre todo por los menores. Más de una vez mis hijos me han activado Amazon Music, que es de pago. ¿Por qué no establecen controles en eso?

—Desde hace dos años hemos desarrollado la parte que se llama Kids, que está dentro de la aplicación y permite activar el control parental para niños en el dispositivo. De esta forma como padre puedes controlar desde el horario que el dispositivo está abierto. Eso automáticamente te limita que el niño pueda suscribirse y tú le puedes configurar ese perfil de una manera muy sencilla, desde la aplicación o desde el dispositivo, para que no te pasen las cosas. Es importante desde nuestro lado explicarlo, porque es verdad que al final estamos hablando también de un producto, aunque muy conocido en España, también nuevo. La labor de mi equipo es traer nuevas funcionalidades, como es el caso de la parte del control parental, que va más allá, que también tiene contenido especial para niños.

—¿Cuáles van a ser las próximas novedades de Alexa?

—Este año va a ser muy interesante por la revolución de la inteligencia artificial generativa que va a llegar a mejorar y hacer una experiencia todavía más conversacional. El año viene con muchísimas novedades.

Suscríbete para seguir leyendo