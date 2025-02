Noelia Núñez (PP), en Zamora: "España necesita 185.000 viviendas más al año"

España necesita 185.000 viviendas al año más de las que se construyen actualmente "pero no vamos ni de lejos a un ritmo suficiente para cubrir esa demanda". Es uno de los datos expuestos por Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, participante en un acto sobre vivienda junto a cargos del partido, alcaldes y representantes del sector.

"Es fundamental la escucha a la hora de plantear soluciones al principal problema que tienen hoy en día los españoles, ya sean los españoles que viven en una gran ciudad, los españoles que viven en una provincia como Zamora, es el problema común que tenemos todos".

La joven parlamentaria madrileña explicó que los de Feijóo "hemos registrado en el Congreso dos leyes. Una que ya se ha aprobado en el Senado, la ley Antiocupación que está congelada en el Congreso, porque la señora Armengol no ha permitido el debate. Y la Ley del Suelo, cuyo objetivo es movilizar todo el suelo posible para que se pueda construir vivienda. Una iniciativa que se enmarca en nuestro Plan de Vivienda, que abarca el alquiler, la compraventa y el papel de las administraciones. Tenemos medidas como que las licencias para construcción de obra nueva o para rehabilitación que se concedan en un plazo de tres meses, eliminar toda la burocracia posible. En el caso de que la administración no conteste, se fija el silencio administrativo positivo y se permite que esas obras puedan comenzar".

Vivienda a precio tasado

El suelo público serviría para que "se consiga vivienda a un precio tasado. Como saben, nosotros no defendemos la intervención del mercado, estamos totalmente en contra de la ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez que lo único que ha hecho es dificultar el acceso a la vivienda, ahogar aún más la oferta en un periodo de tiempo donde la demanda es desorbitada".

Acto sobre vivienda protagonizado por la vicesecretaria Movilización y Reto Digital del Partido Popular. / José Luis Fernández / LZA

Creemos, explicó Núñez, que "la manera de conseguir vivienda no es la intervención, no es el ataque al propietario, no es en la limitación de precios y en meter la mano en el mercado de la vivienda, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer es en este momento de demanda ampliar la oferta. Una medida que acordaron los presidentes autonómicos del Partido Popular a principios de enero de este año en ese encuentro en Asturias fue la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para los jóvenes menores de 35 años a la hora de adquirir una vivienda".

Como complemento "también proponemos la rebaja de IVA para la compra de una vivienda nueva del 10% al 4%, también reducciones en el IRPF para los menores de 40 años y la medida que más están valorando los jóvenes, una medida que ya está funcionando en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular es la de los avales para la compra de vivienda. Como saben, ese ahorro previo del 20% para un joven en una situación de dificultad se torna imposible. Lo que hacen estos avales es complementar la cuantía y conseguir llegar al 100% de la cuantía sin la necesidad de ese ahorro previo".

Por otra parte, "lanzamos también dentro del Plan de Vivienda un sistema similar de avales para el alquiler. Como saben también, en muchas ocasiones es imposible acceder al alquiler por los meses previos de fianza que te piden para alquilar una vivienda".

Escucha al sector

En definitiva, "estas son medidas que escuchan el sector, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez y que plantean soluciones al principal problema de los españoles. Estamos viendo la inacción del Gobierno en esta materia, desde las 180.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez que nadie sabe dónde están, (han tenido siete años para ponerlas en marcha y nadie sabe dónde están las viviendas), hasta el anuncio que hizo hace unos meses con esa empresa pública de vivienda y que tampoco sabemos qué pasa con ella. Lo único que hace es aumentar las viviendas que pasan a la empresa pública, pero que no supone en ningún caso introducir nuevas viviendas en el mercado. No están haciendo nada, no se están reuniendo con el sector, ni están escuchando a la población. Lo entendemos porque entendemos que la agenda política del Gobierno dista mucho de la agenda social que necesita la población".

La popular pidió "soluciones" porque "tenemos una generación que se está sintiendo perdida, que está sintiéndose absolutamente abandonada, que tiene que compartir piso con desconocidos hasta por lo menos 40 años, mientras que el Gobierno está centrado en otros asuntos. Creo que se lo debemos para que puedan empezar su proyecto vital, puedan iniciar su camino, formar una familia si así lo deciden y necesitamos soluciones ante el principal problema que tienen los españoles y como decía, especialmente los más jóvenes".

De hecho la edad de emancipación en Europa está en 26 años, mientras que en España supera los 30.