Guillem Alenya, director del Instituto de Robótica del CSIC: "En tres o cinco años veremos los robots en casa"

-¿Qué labor desarrollan en el Instituto de Robótica e Informática Industrial, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas?

Nuestro fin es hacer investigación y una de las líneas que tenemos potentes es la investigación en robótica asistencial. A nosotros nos gusta la robótica asistencial,que toca, siempre tenemos brazos y tenemos ese tipo de elementos en nuestros robots. Una cosa que estamos haciendo últimamente es contar mucho con las personas cuidadoras y con las personas usuarias para hacer diseños y para entender cómo el robot tiene que comportarse. Nuestras tecnologías habilitadoras lo que intentan desarrollar son robots que sepan personalizar su comportamiento a los usuarios y robots que sepan explicarse. Es importante que en un entorno doméstico, cuando el robot ejecuta acciones o toma determinadas decisiones, después sepa rendir cuentas a la persona a la que da el servicio y a las personas que lo cuidan. esa es nuestra visión.

-¿Qué retos tiene ahora el sector de la robótica?

-La tecnología robótica ahora mismo no está al mismo nivel que todo lo que sería la sensórica en las casas. Tenemos, por ejemplo, oferta de 40 o 50 fabricantes diferentes de sensórica que podemos poner en nuestras casas para que nos ayuden. En robots no tenemos ni un solo fabricante, no podemos ir a nuestra tienda de electrónica y comprar un robot de los que hacemos nosotros para llevarlo a nuestra casa. Y eso es un problema, porque hoy no tenemos esos robots, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad para todos los que estamos en este entorno, los que diseñamos la tecnología, pero también para las personas mayores, sus cuidadores y el sistema público de gestión de cuidados de cara a hacer una robótica que sea adaptada a las necesidades y a las características que queremos.

-¿Cuándo cree que podrá comprarse un robot en una tienda y estará generalizado el uso en las viviendas?

-Si lo que quieres es un robot que te lo haga todo, como los que vemos en las películas, vamos a tardar un montón. Pero si queremos un robot que nos haga determinadas cosas más sencillas, como por ejemplo que las personas estén más conectadas con su entorno, que tengan recordatorios o que se puedan quedar más tiempo en su casa, será mucho antes. Hay robots que, por ejemplo, monitorizan las constantes o vigilan y se dan cuenta de si la persona se ha caído o necesita ayuda. Esos creo que en un futuro más cercano, pongamos de tres o cinco años, lo vamos a empezar a ver.

-¿El tema del precio no puede ser una barrera, no cuestan mucho hoy en día robots de etas características?

-Ahora mismo son prototipos, los hacemos uno a uno, ya te puedes imaginar, si compras un coche hecho uno a uno, pues también tiene un precio horrible. La pregunta es, ¿cuántos me vas a comprar? Si me compras uno va a valer mucho y si me compras millones, pues seguramente va a valer muy poco porque podremos hacer construcción en masa.

-¿Y las reticencias de las personas mayores a la robótica no es también una barrera para este desarrollo de los robots destinados a dar servicio a las personas mayores?

-Al respecto, nosotros tuvimos una experiencia muy divertida en un hospital en Barcelona, donde pusimos un robot que asiste a la alimentación, ayuda a dar de comer. Estuvimos una semana con cada persona porque queríamos ver esa diferencia entre la opinión del primer día, cuando te ponemos el robot delante y te explicamos cómo funciona, a la de pasados cinco días. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Las personas que al principio estaban entusiasmadas, al cabo de cinco días continuaban entusiasmadas, y las personas que al principio eran un poco reticentes, al cabo de cinco días, cuando veían la utilidad y cómo había funcionado, cambiaban su opinión y ya eran entusiastas de la tecnología. La cuestión de la robótica es si me soluciona un problema que tengo, porque si me lo soluciona voy a estar muy a favor, pero si en realidad es un trasto que no me soluciona nada, no me va a gustar.

-¿En qué prototipos están trabajando en su centro de robótica actualmente?

-En el campo de la personalización en la toma de decisiones de los robots. Los nuestros son robots que van a estar en casa ayudando a personas. Son robots que tienen brazos y puedes pedirles que te recoja cosas del suelo para que no te tropieces, por ejemplo, o si pierdes las gafas, que te las busque. También trabajamos en otros prototipos en colaboración con hospitales, por ejemplo, para dar de comer a pacientes. De esos ya hemos finalizado la valoración del primer prototipo y estamos finalizando la construcción del segundo prototipo con todo lo que hemos aprendido. También desarrollamos otro robot orientado a hospitales y a servicios de asistencia primaria.