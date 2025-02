Guarido se rebela contra la UE: "Gastaremos los 44 millones de remanente en mejorar la ciudad aunque nos lo prohiba la UE"

"Gastaremos los 44 millones del remanente porque tenemos derecho a hacerlo, aunque Europa nos lo prohíba, y el año que viene destinaremos más porque habremos aumentado ese remanente", ha declarado el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, un éxito presupuestario por la buena gestión económica del equipo de Gobierno que permite a las zamoranas y los zamoranos presumir de "un Ayuntamiento saneado, limpio y con una economía que afronta con tranquilidad el futuro" bajo la batuta del concejal de IU de Economía y Hacienda, Diego Bernardo, quien ha hecho balance de las cuentas de 2024.

El regidor municipal no ha dudado en sacar pecho para rebelarse contra las reglas fiscales de la UE que frenan la capacidad inversora de los ayuntamientos para enjugar el endeudamiento con los bancos del Estado y de las comunidades autónomas, como la de la Junta Castilla y León que cuesta diariamente a cada zamorano 115 euros, ha explicado Diego Bernardo. "No es justo que nos hagan pagar a un ayuntamiento saneado por la deuda del resto de instituciones", destaca Guarido.

El castigo al mejor gestor: el plan financiero de ajuste para 2025

Guarido vuelve a reivindicar "que se eliminen esos límites a nuestros gastos" y a subrayar que su equipo de Gobierno continuará desobedeciendo las reglas de Europa, haciendo uso del remanente aún a riesgo de que Europa obligue al Ayuntamiento a elaborar y cumplir un plan económico financiero de ajuste no porque el Consistorio se haya endeudado o porque las cuentas se hayan desajustado, sino, paradójicamente, "por gastar cinco millones más de lo presupuestado en inversiones en la ciudad, dinero derivado del remanente de 2024, sin endeudarnos más para mejorar la ciudad".

Esas reglas financieras en lugar de premiar a quien mejor gasta el dinero, a quienes no despilfarran ni aumentan el agujero en las arcas públicas, castiga por la buena gestión económica, ya que cuanto más remanente acumulen los ayuntamientos, más créditos pueden pedir las comunidades autónomas y el Gobierno central. Bernardo reprocha al Ejecutivo central "que planee endurecer esas medidas fiscales para aumentar el gasto en Defensa, que estamos en contra, no en servicios públicos".Y es que la Unión Europea mide el endeudamiento de España sumando la deuda global de todas las administraciones, no el de cada instancia administrativa por separado.

Si bien ese plan financiero es una mera formalidad que Guarido no está dispuesto a que interceda en la política inversora de su equipo de Gobierno, puede embarrar de cara a la opinión pública la diligencia en la gestión económica cuando "el remanente crece porque hemos saneado las cuentas sin haber incrementado ni los impuestos en diez ni la deuda".

