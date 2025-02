Dónde donar sangre la próxima semana en Zamora

Donar sangre salva vidas. Es una frase que hemos escuchando infinidad de veces, pero que es una realidad. Tal vez no somos conscientes de la importancia de la donación, pero es un gesto solidario muy necesario. Por ello, la Hermandad de Donantes La de Sangre de Zamora cuenta con puntos fijos y móviles a los que poder acudir para donar.

Calendario donaciones / Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora

La próxima semana habrá puntos móviles en varias zonas de Zamora:

Centro de Salud Puerta Nueva el 24 de febrero de 15.45 a 20.15 horas

Parque de La Maria el 25 de febrero de 15.30 a 21.15 horas

IES Alfonso IX el 26 de febrero de 9.45 a 13.15 horas

Además, en Benavente, se podrá donar el 25 de febrero de 16.45 a 20.15 horas en el Centro de Salud Benavente Sur.

Todo ello sin olvidar que se puede donar en el punto fijo que existe en el Hopital Provincial Rodríguez Chamorro los miércoles de 15.00 a 21.30 horas y los jueves y viernes de 9.00 a 15.00 horas.

¿Quién puede ser donante?

Puede ser donante de sangre cualquier persona entre los 18 y los 65 años de edad, con un peso mínimo de 50 kilos y que se encuentre sana en el momento de la donación. Si una persona cumple los 65 años y es donante habitual puede seguir donando, con autorización del médico responsable.

Pero hay más condiciones que cumplir: no haber donado sangre en los 2 últimos meses, no haber padecido enfermedades infecciosas importantes, haber transcurrido 2 horas después de la comida de medio día (Digestión hecha), o estar tomando medicación que influya en la donación, no haber sido intervenido quirúrgicamente en los últimos 4 meses y estar libre de embarazo o aborto en los últimos 6 meses.

Dudas

Algunas de las preguntas más habituales a la hora de ser donante están relacionadas con los tatuajes y los piercings. Sí se puede donar, pero después de un tatuaje hay esperar siempre cuatro meses para volver a realizar una donación. Otra duda está relacionada con los antibióticos. En este caso, hay que esperar 15 días desde que finaliza el tratamiento. En cambio, si se están tomando antiinflamatorios, es posible la donación.