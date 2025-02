"La cancelación representa la Inquisición del siglo XXI"

El autor Luis García Jambrina presentó el jueves en el marco del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA su última novela «El manuscrito de sangre», la séptima aventura del pesquisidor Fernando de Rojas. En esta nueva entrega el zamorano ha optado por situar la trama en la Roma del siglo XVI vibrante y corrupta. Por las páginas de libro pasean desde Miguel Ángel, Maquiavelo, los Borgia, papas, clérigos y prostitutas e incluso la Lozana Andaluza.

El autor zamorano flanqueado por la librera Judit Pino y por la responsable del Club, Carmen Ferreras. | ALBA PRIETO

En la séptima entrega de las peripecias de Fernando de Rojas titulada "El manuscrito de sangre" sitúa al pesquisidor en la ciudad de Roma durante el período del Renacimiento ¿por qué?

Porque llevaba tiempo con ganas de sacarlo fuera de la península y me pareció que Roma era el lugar donde se cocía todo en aquella época, la capital de la cristiandad. Me interesaba el momento en que muere el papa Alejandro VI, uno de dos únicos papas españoles que ha habido. Me pareció muy bonito porque a partir de ahí podía mostrar todos los conflictos que existían en el momento, las luchas de poder que había en las que estaba implicada todas las grandes potencias europeas de momento. Otro factor que me empujó fue que había muchos españoles en Roma desde clérigos, los judíos que habían expulsado los Reyes Católicos y muchos conversos. Además había muchísima prostitución. Roma está en un momento de máximo esplendor y también de máxima corrupción.

Y justamente el investigador se despacha a gusto en algunos fragmentos donde critica la corrupción política, eclesial, social y moral de la época.

Es que era así, ahí yo no he inventado nada. Al contrario, he atenuado un poquito, sobre todo, lo que tiene que ver con los Borgia, que una leyenda negra que les ha hecho mucho daño.

¿Por qué?

Porque no eran tan malos como dicen. Lo que pasa es que, como eran de origen español, pues les tenían mucha tirria las familias italianas porque el Vaticano tenía que ser cosa de italianos y no de españoles o franceses. También es el momento del Renacimiento, cuando allí están los grandes pintores, de hecho aparecen Miguel Ángel, se habla de Leonardo…. Y la ciudad contiene varias capas: la antigua Roma, la Roma cristiana, está el Vaticano y acaban de descubrir la Domus Aurea. Todas estas razones son las que me llevan a ponerle a Rojas en un brete, en un problema, y a meter a una serie de personajes.

Entre los personajes que aparecen por las páginas de la novela figuran, por ejemplo, el propio Nicolás Maquiavelo .

Sí, Maquiavelo sale bastante y tiene unos diálogos muy interesantes con Rojas, sobre todo, aquellos relativos al poder. Para mí Maquiavelo es el padre de la política moderna, que ahora está de actualidad. La política moderna convierte la mentira en un instrumento político para alcanzar el poder y para mantenerse en él, y ahora mismo es lo que tenemos con un grado de cinismo muchísimo mayor que en la época de los Borgia. Resulta que los Borgia, tanto César Borgia, el hijo, como el propio papa, Alejandro VI, fueron los que inspiraron "El príncipe" de Maquiavelo, lo que me parecía apasionante. Se trata de una novela históricas, de intriga, de aventuras, pero también quiero que haya una parte de reflexión sobre el poder, la tolerancia, la libertad... los grandes temas que siguen estando hoy día de actualidad, porque hoy tenemos problemas muy parecidos a los que había entonces.

La coordinadora del club, Carmen Ferreras, el escritor Luis García Jambrina y la librera Judit Pino. / Alba Prieto / LZA

Explíquese.

Actualmente tenemos la libertad de expresión que está totalmente, en peligro y tenemos hoy día una Inquisición muy parecida a la Inquisición que había en España en el siglo XVI.

Cada uno tiene derecho a pensar y cada uno tiene derecho a tener la moral que le dé la gana.

Desde su punto de vista, ¿cuál sería la Inquisición actual, del siglo XXI?

La Inquisición es lo que llaman la cancelación. Si dices cosas que no están acordes con el pensamiento único de lo "woke" o lo progre, o como lo queramos llamar, entonces ya sabes que te cancelan, tal y como le ha pasado a esta actriz trans Karla Sofía Gascón nominada los Oscars. La corrección política supone otra forma de censura, y lo más grave de todo para mí, son los delitos de odio es pura censura, eso es pura Inquisición. El pensamiento nunca puede delinquir, uno tiene derecho a pensar lo que le dé la gana, a pensar, a hacer es otra cosa, por supuesto. Cada uno tiene derecho a pensar y cada uno tiene derecho a tener la moral que le dé la gana. Ahora no te matan, ahora no te queman en la hoguera, pero sí te queman o te matan civilmente, como le ha pasado a esta actriz que ve cómo su carrera está hundida. Te cancelan lo que tú haces en tu profesión, y te anulan totalmente, te linchan públicamente en las redes sociales, para mí eso es un sistema inquisitorial, sin duda ninguna, por eso conocer la historia es tan interesante porque nos enseña un poco a ver que las cosas siguen ocurriendo de otra manera.

En el libro otorga un gran protagonismo a dos mujeres de gran carácter, a Lucrecia Borgia y a la Lozana Andaluza, quienes atrapan, de alguna manera, el corazón de Fernando de Rojas ¿qué le impulsa a hacerlo?

Me las encontré. Ahora se publican muchas novelas, se hacen muchas películas en las que el protagonismo recae en las mujeres. En mi caso son dos mujeres, una es real, histórica, y la otra es un personaje de ficción, pero de esa época. Las dos a mí me parecen las dos figuras femeninas más apasionantes que hay en la historia de Europa. Rojas evidentemente que era ya de por sí muy enamoradizo, porque todavía es un Rojas joven con 30 años, se acaba enamorando de las dos. Se queda fascinado por las dos por razones diferentes, pero las dos eran muy atractivas, las dos eran mujeres muy sabias, que tenían mucho que enseñarle a Rojas de la sabiduría de la vida, pero también las dos eran eso que ahora llamamos mujeres empoderadas, con mucha fuerza, con mucho carácter, que habían tenido que luchar contra circunstancias muy duras.

Lucrecia Borgia ha pasado a la historia con muy mala fama.

Era una mujer muy inteligente. La explota su familia, su padre, la utiliza políticamente, etcétera, y la pobre mujer sabe salir adelante. La leyenda negra le ha hecho mucho daño porque se decía que se acostaba con su padre, con sus hermanos, se decía que era la que envenenaba en nombre de la familia...todo eso seguramente sea mentira, aunque es verdad que si era una mujer astuta y que la utilizaba la familia. Fue una mujer que se codeaba con los grandes poetas, pintores, filósofos y artistas de la época, era una mujer muy piadosa, que atendía mucho a sus hijos y que respetaba además a sus maridos. Ella se casó tres veces muy jovencita, por imposición familiar, pero era fiel a los maridos, en contra de lo que se suele decir que era una casquivana. Al incluirla en la novela, de alguna manera, quise un poco poner las cosas en su sitio.

La inclusión del personaje de la Lozana Andaluza ¿supone una manera de reivindicarla?

La Lozana es un gran personaje, desgraciadamente hay muy poca gente que lee "La lozana andaluza", y es uno de los grandes clásicos de la literatura española. Es un libro único, que no se ha escrito en ninguna otra parte. Hay una reivindicación detrás porque lo que suelo hacer un poco en mis novelas es tender puentes hacia el pasado para que la gente, cuando se interese por esa época, lea esos grandes libros, conozca a esos grandes personajes, y en este caso yo creo que la Lozana Andaluza se merece que la leamos, y que la tengamos muy en cuenta porque es un personaje lleno de astucia, de inteligencia, que tuvo que enfrentarse a muchas cosas que se hizo a sí misma, y luego acaba de prostituta en Roma. Tenía muchísima fama, desempeñaba muchos oficios, era la recomponedora de virgos, hacía aceites para la belleza de las cortesana y los vendía... es un poco como la nieta de la Celestina, literalmente como humanamente.

El último manuscrito estará ambientado en La Puebla de Montalbán

¿Será la penúltima entrega de los Manuscritos?

En principio sí, es la penúltima, falta el octavo. Yo siempre dije que iba a hacer ocho, primero los cuatro elementos, luego hice otros tres, y ya me falta el octavo. El último lo tengo pensado en mi cabeza. Tengo una idea ya para él.

¿Dónde lo va a situar?

Lo voy a hacer en La Puebla de Montalbán, donde nació Fernando de Rojas, y he encontrado recientemente unos materiales muy interesantes. No sé para cuándo publicaré porque antes voy a sacar la segunda entrega de Unamuno.

¿Para cuándo podría ver la luz su segunda novela con Miguel de Unamuno como gran protagonista?

Ya tengo el borrador muy completo. No obstante hay que dejar pasar un año entre una novela y otra, la novela de Unamuno saldrá a finales de este año o ya en enero del 2026.

Club de La opinión centrado en la presentación literaria de Luis García Jambrina. / Alba Prieto / LZA

En sus últimas novelas, tanto el primer caso de Unamuno como esta entrega de la saga de Fernando de Rojas, se nota que disfruta mucho escribiéndolas.

Sí, es verdad. Cada vez estoy más suelto, más libre y cada vez me lo paso mucho mejor. Lo primero es el disfrute, luego la emoción y si enseñas cosas sobre la época, pues estupendo, es importante que tenga un poquito de todo. Pero, sobre todo, diversión en el mejor sentido de la palabra y disfrutar porque en la vida además es cada vez más necesaria. En mi opinión, cada vez necesitamos más historias de ficción que tengan unos personajes que sean interesantes, donde haya una intriga que te atrape porque la intriga policíaca está para eso, para enganchar a los lectores, que quieran leer más y quieran leerlo cuanto antes.

Suscríbete para seguir leyendo