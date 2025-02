Victoria de dos tenderos chinos frente a dos expertos ladrones

[object Object]

El número 16 de la calle de la Amargura parece estar gafado: sus residentes han sufrido más de un robo en los últimos años. Nadie se explica por qué los cacos continúan asaltando las viviendas de este bloque situado al dar la vuelta a la esquina, donde residen 16 personas. "Cuando vinimos mi marido y yo a vivir aquí, una vecina me preguntó si no pensaba colocar una alarma", detalla una de las personas que tiene alquilado un piso.

Por supuesto, el matrimonio siguió el ejemplo de algunos de sus convecinos, "no sabía que había mirillas digitales con alarma, nadie me habló de este sistema", lamenta mientras no descarta adquirir el ingenio que tiene un precio de entre 30 y 60 euros, "yo creo que es más seguro que la alarma", reflexiona pensativa.