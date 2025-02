La UNED promociona el Camino de Santiago portugués por Zamora

El jueves 6 de marzo se inicia en Alcañices el nuevo curso de la UNED de Zamora sobre el Camino Portugués a Santiago de la Ruta de la Vía de la Plata, que discurre por Zamora, Tras Os Montes y Orense.

El profesor de la Universidad de Tras os Montes y Alto Douro Xerardo Pereiro, será el encargado de la conferencia inaugural. El curso tiene como característica que irá celebrando cada una de las sesiones en puntos centrales del camino, como las lusas Braganza, Vinhais o las gallegas Monterrei o Xinzo de Limia.

Se trata, dijo el director de la UNED en Zamora, Antonio Rodríguez, de recuperar estas antiguas rutas, con diversidad cultural y de paisajes. "Si nos fijamos en la geografía con referencia en la Sierra de la Culebra, tenemos el camino mozárabe del cordel Sanabrés, que va por la parte norte y este iría por la parte sur de la Sierra de la Culebra. De hecho, hubo bastantes peregrinos famosos que fueron por uno y volvieron por otro, con lo cual era un uso bastante habitual".

El director explica que "tratamos de poner en valor lo que tenemos en relación con el Camino de Santiago. Son varias vías, porque se parte de una idea muy lógica, y es que el Camino de Santiago no era un trazado, sino que yo salgo de mi casa y voy a Santiago por el camino más corto. Obviamente me iré juntando con otros y buscando el Camino, que se irán también hundiendo ese camino. Es la forma natural y, por lo tanto, un señor que venía de Sevilla no iba a acoger el camino a la frontera con Francia, es decir, se venía directamente por la Vía de la Plata y cuando llegaba a Zamora optaba, o iba hasta por Moreruela y de ahí a Santa Marta o hacia el Norte por el Camino Francés, o por Alcañices".

Y si iban por el norte, "hacían el camino que hicimos el año pasado, si iban por el sur, hacían el camino que hacemos este año. Entonces hemos preferido poner en valor el trazado sur desde Alcañices, para poder probar que es un camino internacional. Es decir, poner en valor todo lo que era La Raya, una frontera no natural y, por lo tanto, que no dividía a las personas donde iban caminando".

Inauguración en Alcañices

Antonio Rodríguez explica que la inauguración será "el día 6 a las 7 de la tarde en el auditorio de Alcañices. Y la clausura será en el Centro Cultural Marcos de la Cárcel de Orense, que es el centro más emblemático de la ciudad, con la asistencia de las principales autoridades, e incluso Turismo de Galicia también quiere participar en esto que estamos haciendo".

"Son otros paisajes, otro patrimonio, otra forma de ver. Es decir, es una alternativa para el caminante". La experiencia espiritual, interior, "es la misma" por cualquier camino que se opte, pero la experiencia para el viajero proporciona "otras visiones, otros terrenos. Desde luego no son los campos de Castilla. Aquí tienes un paisaje cambiante, diferente, incluso dos culturas, dos lenguas, tres incluso podríamos decirlo, tenemos castellano, portugués y gallego".

Este tipo de cursos, gracias a las tecnologías online, pueden ser seguidos por muchas personas. Por ejemplo en otro curso de la UNED que se desarrolla ahora mismo sobre ciudades inteligentes hay 136 matriculados "y más de 100 son de fuera de la provincia de Zamora".

Y en el curso del Camino de Santiago "el año pasado tuvimos más de 300 personas, de fuera de España, en algunos casos, y luego de todos los puntos de España, también de Zamora. Se trata de que pongamos en valor este Camino para nosotros, pero también para los demás".