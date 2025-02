"En el toreo y en la sociedad en general, hay un avance en la importancia de la preparación mental"

-¿Cómo pasa de torear al "coaching"?

-La palabra "coach" no me gusta porque está desvirtuada. Yo compaginaba el toreo con la gestión y selección de personas, donde llevo trabajando más de 15 años, la última corrida la toreé en 2015. Hace siete años, tuve la oportunidad de ayudar a una chica del ámbito laboral y al matador de toros y banderillero José Manuel Mas, ayudarlos me hizo sentir bien y quise hacer de ayudar a los demás mi propósito de vida.

Me puse a leer y a estudiar muchísimo, me certifiqué en "coaching" para tener una visión general y descubrí, por un libro de Tony Robbins, la programación neurolingüística y decidí especializarme, toda mi metodología está basada en eso. A partir de ahí, arranco con toreros, el primero con el que hago sesiones es Uceda Leal, por amistad, y luego han venido otros. En el mundo del toro, he hecho sesiones a más de 100 personas, de las que más de 40 han sido matadores de toros.

-¿Cómo aplica su conocimiento del toro al "coaching" y viceversa: cómo aplica las herramientas de la preparación mental al toreo?

-Creo que el que yo sea matador de toros facilita que los toreros se abran. Al ser torero, he pasado por muchas cosas de las que pasan ellos; entonces, empatizo y veo lo que necesitan y también conozco la técnica, que es muy importante. Ser torero, conocer los encastes, las ganaderías,... me ayuda a enfocar la tarde de una forma o de otra, a saber lo que necesitan y a ver si es algo de confianza, algo técnico o cuál es el aspecto en el que hay que hacer más hincapié, aunque cada uno tenga unas necesidades concretas o te pida algo en concreto.

Hay toreros a los que acompaño en el callejón, como Román o Uceda, y voy comentando la corrida con ellos, y hay otros con los que trabajo y, el día de la corrida, la veo desde el tendido.

-¿Es similar el trabajo con un torero anunciado 30 tardes que con uno que espera una oportunidad?

-La preparación la llevo de forma individualizada con cada torero, con cada persona; cada una necesita unos registros diferentes porque está en un punto de su vida personal y profesional totalmente distinto, y hasta el mismo torero, de una tarde a otra; me ha pasado con toreros que he preparado para una tarde y, un mes después, darle un enfoque totalmente distinto porque la persona necesitaba otra cosa. Más que la situación profesional, influye el aspecto personal .

-Se habla últimamente de que la preparación mental de un torero es tan importante como la física...

-Hoy en día, sí se prioriza. Antes, nos decían "ponte físicamente fuerte, que es lo que da seguridad" y cada uno mentalmente nos gestionábamos como podíamos. Yo creo que esto es utilizar herramientas y conocimientos que permitan tener un mayor equilibrio y, sobre todo, dar lo mejor de uno mismo de una forma más continuada y regular, no tanto depender del estado de ánimo de la persona para lo que da luego en la plaza, sino tenerlo más trabajado para que, a nivel mental, todo fluya de forma más natural.

-Es pionero en este campo...

-Quizá, mi labor específica para el mundo del toro, está siendo pionera y, a partir de ahora, creo que lo lógico es que surjan más personas que se dediquen a ello y que se trabaje y se naturalice. Lo bonito para mí también está siendo ver que los toreros hablan de mí sin ningún problema; creo que hay un avance, no sólo en el toreo, en la sociedad en general, se está viendo que este tipo de trabajo es fundamental.

-La salud mental era algo tabú hasta hace no mucho en el mundo del toro. ¿Este tipo de preparación ayuda a que se visibilice?

-Creo que era un tema tabú a nivel social y, en el toro, quizá más, porque la figura del torero es un ejemplo de superación, de grandeza,... a lo mejor, mostrarse vulnerable en este aspecto podía parecer un poco extraño, pero creo que es algo que se está normalizando en la sociedad en general.

Las enfermedades del futuro y casi ya del presente, los índices de estrés y de ansiedad van siendo superiores cada año y se está viendo la importancia de trabajar este tipo de cosas para tener esa estabilidad emocional. Los toreros con los que trabajo han ido teniendo resultados y se está viendo que es algo positivo y que aporta. Hay toreros que me dicen que todavía no están lo suficientemente mal para llamarme y yo digo que no hay que estar mal, esto es para personas que quieran dar un mejor nivel o tener un rendimiento más regular.

-Ahora, empieza a trabajar con deportistas, ¿qué analogías tiene la preparación de estos y la de un torero?

-El torero tiene el componente artístico, está el toro; pero la gestión de los miedos, la incertidumbre,... hay mucho porque, al final, es una actuación que está bajo un resultado y hay muchas similitudes. A nivel cerebral, los miedos son muy similares independientemente de la profesión. En el torero, quizá, el miedo es más latente por el toro, la posible cornada,... pero en el deporte, también hay muchísima presión, es muy importante la concentración, el dar lo mejor de uno mismo en un momento muy concreto.

-¿Cuáles son los peores enemigos que tiene la preparación mental de un torero?

-Depende un poco de cada persona y del momento en el que esté. Hay que gestionar muchísimo la presión. En el mundo del toro, las oportunidades son cada vez menos, son más difíciles. Y esa presión de que en esa tarde tienen que ocurrir cosas para el devenir de tu carrera, gestionar eso en tardes tan cruciales como puede ser en Madrid o la Copa Chenel, creo que trabajarlo es muy importante, enfocado en que la persona dé lo mejor de sí misma.

-¿Y el miedo?

-Hay un miedo físico al toro, a una cogida. Pero lo que da miedo de verdad es lo que te juegas, la gente, el público, tu carrera, el depender del comportamiento del toro,... el que en ese momento seas capaz de superar todo eso.

-¿Algún torero le ha supuesto un reto mayor por algo en concreto?

El mayor reto, cuando más difícil me lo ponen, es cuando no hay ilusión, es muy difícil hacerla aflorar de nuevo o llevarla a estados de excelencia. Cuando una persona está en una situación difícil por el motivo que sea, pero hay ilusión por debajo, es mucho más fácil conectar con ella.

-¿Se trabaja este tema en las escuelas taurinas?

He dado charlas, pero creo que de forma específica no hay algo instaurado. Sí veo que los chicos jóvenes sienten que es algo importante. Si en nuestra época hubiéramos tenido estas herramientas, habríamos dado un nivel superior al que hemos dado.

