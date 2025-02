"El ser sacerdote es un compromiso, no es un trabajo de unas horas"

Javier Prieto Prieto será ordenado sacerdote este sábado 22 de febrero en la Catedral de Zamora por el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez. Este diácono de la Diócesis de Zamora, de 38 años y saucano de nacimiento, da el paso tras nueve años de formación y preparación, un camino que emprendió una vez que ya trabajaba en Madrid, tras haber concluido sus estudios universitarios de ADE y Derecho y cursado un máster de Patrimonio en Salamanca.

Usted estaba ya trabajando en Madrid cuando su vida dio un giro de 180 grados.

En parte porque no tenía del todo la vida hecha. Tú tienes un trabajo, tienes unas actividades, pero tener la vida hecha es tener un proyecto como más de futuro. Yo, como laico, en Zamora colaboraba en la Cofradía de la Virgen de La Concha los fines de semana, y estaba implicado en cosas en la Diócesis de Zamora. Estuve en el grupo de jóvenes cofrades que hubo cuando la JMJ, en la parroquia, en el pueblo y había estado colaborando con la Junta pro Semana Santa de Fuentesaúco. Tenía más puesto el corazón en esas cosas que en el trabajo y hay un momento que dices... aquí hay algo que colocar.

¿Hubo algún detonante para resituar todo en su vida?

Un mensaje de WhatsApp. Un amigo mío me preguntó directamente "¿tú no te has planteado una vocación religiosa?" Yo tardé una hora y media en encontrar una respuesta a esa pregunta sin mentirle. Le vine a decir que tenía una inquietud, pero que no tenía muy claro por dónde orientarlo. Y me di cuenta de que hay algo porque es algo que te ha venido más veces a la mente, algo que te has planteado... No obstante, a mí me costó mucho. Me costó mucho quizás porque en el fondo uno sabe que cuando va a dar un paso de ese tipo, puede ser un paso serio. Tardé cuatro meses en hablar el rector del seminario, que entonces era Florentino Pérez. Hicimos como cuatro meses de acompañamiento que yo llevé prácticamente en secreto absoluto, lo sabían únicamente un par de amigos.

¿Por qué?

Porque yo pensaba que eran ganas de poner los perros en danza. Tras esos cuatro meses esperaba dar una respuesta a esa pregunta. Durante cuatro meses, yo venía cada quince días al seminario, nos reuníamos Tino y yo. Llegué pensando que él iba a ser el que me iba a decir si sí o si no, como si fuese una especie de examen, y descubrí que en el fondo tú vas viendo qué es lo que tú llevas en el corazón. Luego hicimos un retiro de tres días en Silos y ahí sí me di cuenta de que había que lanzarse a la aventura. Empiezas el proceso del seminario. Además, una vez que empiezas es volver a acompañar, volver a plantearte, volver a discernir...

Javier Prieto Prieto. / J. L. Fernández

Y desde que da el paso hasta hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado?

Han pasado casi nueve años. Es un proceso lento, he hecho los cinco años de Teología, y luego después hice la licenciatura en Teología dogmática. Además, es un proceso en el que tienes que contrastarte muchas cosas, y al final, tú sientes que este es tu lugar. A mayores he estado en Aliste, he estado en El Vino, estuve aquí en Zamora, he estado en Benavente, pero por poco tiempo porque llegó la pandemia y hubo que suspenderlo, y ahora en Toro-Guareña.

¿Qué tal ha sido la experiencia del contacto con la feligresía?

Para mí, es lo que te mantiene en esto. El ver, la cercanía de la gente, el cariño con el que te acogen, y que al final tú, con lo que eres que no es mucho, les ayudas, les acercas a Dios, a mí, eso es lo que más me ha sostenido en todo este tiempo.

¿Y es fácil acercarles a Dios?

No es fácil, pero lo primero es que Dios quiera acercarse a ellos. Muchas veces nuestra labor simplemente es abrir camino. Por mi experiencia, la gente necesita que se la escuche, necesita hablar de cosas profundas, necesita plantear también sus dudas de fe. Yo creo que hay un cauce, muchas veces en lo pequeño y en lo concreto. La gente agradece que le hables de Dios, que resuelvas a veces preguntas, que quites prejuicios... Hay muchas comprensiones que no son reales, o imágenes de Dios que no son ciertas. Ya no hay el poso cultural que pudo haber hace 40 ó 50 años. Hay mucho tópico que se mantiene, que no se busca contrastar, y entonces al final en esa mezcla quedan ideas.

¿Ha tenido algún momento de flaqueza o de crisis?

Sí. Yo no he estado nunca al borde de decir lo dejo, pero claro, que te lo planteas, y primero, porque es una responsabilidad grande.

¿Qué reto tiene un nuevo sacerdote en el siglo XXI en una sociedad tan laica como la actual?

Quizás el gran reto es no desanimarte y no disolverte porque nosotros estamos en esta misma sociedad. Existe el riesgo de que tú te dejes llevar por lo mismo en lo que te mueves. Hay que ser significativos en donde estamos y no convertir esto en un trabajo. El ser sacerdote no es un trabajo de unas horas, lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro es ser 24 horas con sus dificultades, ahí es donde radica el reto, que, en cualquier contexto, en cualquier situación, a ti se te reconozca por lo que eres. No por lo que vistes o por lo que haces, sino por lo que eres, porque tú siempre eres un sacerdote, es un compromiso. Además, hay mucha gente que confía en ti. Hay mucha gente que espera mucho de ti.

¿Y eso le pesa?

Sí y no. Sí, en cierto modo, pues que yo no falle a la gente que está confiando en mí, pero también uno mira hacia atrás y dices, si es que lo que he hecho, no lo he hecho yo. Una de las cosas bonitas de los creyentes es que si hubiese sido por mí, no habríamos llegado hasta aquí. Confiarme en el Señor y que Él lo siga llevando. Al final, muchas veces también dices que esto es una cosa mía, es una vocación de verdad. Yo creo que es sano que tener dudas, tener momentos de dificultad...

¿Qué sacerdote quieres ser?

Al final te lo haces tú a tú medida y aunque lo hagas con la mejor de las intenciones, el traje que tú te haces a medida es el traje en el que tú estás cómodo. No obstante, querría ser un sacerdote cercano y un sacerdote que esté para la gente. Me gusta la imagen del puente, nosotros tenemos que estar para que la gente llegue a Dios y para que Dios llegue a la gente.

A partir del domingo, ¿dónde desarrollará su labor?

Continúo donde estoy por lo que va a ser una transición muy natural. Llevo desde septiembre en Toro y la unidad de Acción Pastoral de Morales de Toro, que son seis pueblos, y, por el momento, seguiré allí. Resulta muy bonito porque la gente se ha ido incorporando al proceso de que te vas a ordenar y también esperan ahora. A mí lo que me parece el reto más difícil de nuestra tarea es el conocer a la gente. Es muy fácil una pastoral fría, lo importante es conocerles. Han pasado casi seis meses, ya conoces, ya te conocen ellos y eso la verdad es que es muy enriquecedor.

A lo largo de su proceso, ¿se ha topado con gente que no ha comprendido su opción de vida?

Doy muchas gracias, pues nunca he tenido a nadie cercano que no lo haya aceptado. Es más, muchas personas, sobre todo los amigos de la universidad o amigos de otros contextos, lo que han valorado como teniendo todo esto, has optado por esto otro y estás eligiendo una opción buena. Quizás a lo mejor en el primer momento, aunque no te lo digan, sí que han podido pensarlo, pero en ningún momento me he sentido un bicho raro.

Javier Prieto junto a Bernardo Medina en dependencias del Obispado de Zamora. / J.L. F.

¿Cómo reaccionó su familia?

Yo les dije que me lo estaba planteando, pero yo se lo conté cuando ya lo tenía decidido. Ellos siempre han estado a mi lado, lo hemos vivido con mucha normalidad, y ahora, en los días previos, ellos están muy implicados en los preparativos.

¿Siente que renuncia a algo?

No. La elección te compensa lo que dejas atrás, pero lo que dejas atrás de alguna manera lo llevas contigo. Claro está que renuncias a cosas. Renuncias a una vida familiar, a una vida económica... pero es por una elección. Es escoger tú sitio en la vida.

«Nos está costando el cambio hacia una Iglesia que funcione como una familia»

¿Por qué cree que no hay vocaciones?

Hay muchas explicaciones. Hay una que es muy estadística. Realmente cristianos comprometidos somos muchos menos. Ahora mismo tú tienes un ámbito de gente que son cercanos a la Iglesia, que pueden participar en cosas, pero que no optan por cosas serias. Luego, el número también hace, no es lo mismo ver una realidad grande que una realidad pequeña. Otro factor es la propia mentalidad de hoy en día, pues todo lo que tenga que ver con el compromiso, con las cosas a largo plazo, con las elecciones... Necesitamos todo ahora, estamos en la época de la mentalidad Amazon, de querer todo de manera inmediata y rápida. También en las vocaciones nosotros tenemos nuestra responsabilidad por cómo lo planteamos, cómo lo ofrecemos, o qué imagen damos. En eso hay mucha tarea pues somos menos y, a veces, se llega menos. Nos está costando el cambio de pasar de una Iglesia en la que había un cura que lo hacía todo, a una Iglesia que tiene que funcionar como una familia. En casa siempre ha sido así, es decir, uno trabaja afuera, otro trabaja adentro, pero es el trabajo conjunto es lo que nos permite crecer como familia. Eso en la Iglesia nos está todavía costando mucho. Ya no somos esa Iglesia enorme que tenía un montón de estructuras y tenemos que estar en las realidades.

